Canon EOS 200D najnoviji DSLR

Canon Europe, svetski lider u oblasti grafičkih rešenja, predstavio je EOS 200D, najnoviji DSLR fotoaparat koji će vam omogućiti da, kao nikada ranije, ispričate priče zasnovane na vašem iskustvu.

Dizajniran da podigne vaše fotografije na viši nivo kreativnosti i kvaliteta, EOS 200D je savršen izbor za strastvene fotografe koji su do sada za to koristili mobilne telefone i koji žele da kupe svoj prvi pravi fotoaparat.

Canon EOS 200D je namenjen onima koji traže moderan i lagan fotoaparat, koji je jednostavan za korišćenje. Bez obzira da li pravite fotografije ili snimate filmove, ovo je idealan izbor za sve koji žele da zabeleže i podele priče o svakom delu svog života. Bilo da snimate zalazak sunca sa Kalemegdana ili porodicu i prijatelje kod kuće, EOS 200D je zahvaljujući malim dimenzijama pravi izbor za sve prilike.

Sa vrha ponude, nove tehnologije za 2017. godinu

EOS 200D je najlakši Canon-ov DSLR sa ekranom koji se rotira1 i dolazi sa najnovijim tehnologijama za 2017. godinu. Deli karakteristike sa Canon-ovim fotoaparatima sa samog vrha ponude, obezbeđujući svaki put najbolju moguću sliku. Od senki do obasjanih delova, preko zadivljujuće rezolucije, EOS 200D osigurava kontrolu nad dubinom polja, pa je moguće postići najlepše zamućene pozadine na svim slikama.

EOS 200D ima najbrže na svetu2 Dual Pixel CMOS automatsko fokusiranje, koje obezbeđuje da fotoaparat brzo i precizno fokusira objekat, što rezultuje najvećom mogućom oštrinom. Najnoviji APS-C senzor poboljšava performanse pri slabom osvetljenju i omogućava pravljenje prelepih slika u sumrak i tokom noći.

Uz sve to, ovaj DSLR ima najnoviji Canon procesor DIGIC 7. Mozak fotoaparata u svim situacijama automatski optimizuje podešavanja, čineći pravljenje izuzetnih slika veoma jednostavnim, uz smanjenje šuma na slikama, svaki put.

Jednostavnost korišćenja i izuzetan kvalitet slike

EOS 200D ima tražilo i ekran osetljiv na dodir koji se može rotirati, što su značajne pogodnosti za one koji kupuju svoj prvi DSLR. Približite se objektu snimanja kroz tražilo uz izuzetnu jasnoću, istovremeno koristeći rotirajući ekran da bi napravili neke od veoma zahtevnih snimaka iz raznih pozicija.

Uz mogućnost jednostavnog prebacivanja između tražila i ekrana, savršeni snimak nikada nije daleko, dok ekran osetljiv na dodir osigurava lak prelazak sa mobilnog telefona na fotoaparat.

EOS 200D ima intuitivan interfejs kojim korisnici jednostavno mogu ovladati tokom korišćenja. Jednostavni vizuelni vodič pomaže u edukaciji objašnjavajući kakve efekte na sliku će imati promena podešavanja. Naravno, možete ga isključiti kad postanete stručnjak.

Moderan izgled, kompatibilnost sa pametnim telefonima

EOS 200D je prvi Canon DSLR fotoaparat koji dolazi sa selfie režimom rada, ulepšavanjem kože i zamućenjem pozadine, za sve Instagram zavisnike.

Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa pametnim telefonima4, a dolazi sa ugrađenom Wi-Fi i Bluetootha®5 podrškom, pa korisnici u pokretu mogu brzo deliti na društvenim mrežama slike visokog kvaliteta, koristeći Canon Camera Connect aplikaciju.

Ovaj čudesno lagan i praktičan fotoaparat poseduje najnovije Canon tehnologije. Kompatibilan sa Canon EOS ekosistemom objektiva, bliceva i dodatnom opremom, EOS 200D će vam pomoći da napravite snimak kakav poželite. Uz njega je sve moguće. Sa elegantnim i modernim izgledom, EOS 200D je savršen za korisnike pametnih telefona i kompaktnih fotoaparata koji žele da podignu svoju kreativnost na viši nivo.