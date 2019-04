Canon EOS 250D novi porodični DSLR

Canon Europe najavio je puštanje u prodaju modela Canon EOS 250D, najlakšeg DSLR fotoaparata sa pokretnim ekranom na svetu[1] . Namenjen porodici koja želi da napravi korak dalje od fotografije pametnim telefonom ili da poboljša trenutni fotoaparat, EOS 250D zabavan je i jednostavan način za korišćenje DSLR-a, napunjen najnovijom tehnologijom koja korisnicima pruža izuzetan uvod u fotografiju sa izmenjivim objektivima u malom i laganom telu.

Naslednik Canon-ovog višestruko nagrađivanog modela EOS 200D, EOS 250D ima vođeni korisnički interfejs za jednostavno korišćenje, veliki Dual Pixel CMOS APS-C senzor rezolucije 24,1 megapiksela, mogućnost snimanja filmova u 4K, superbrz i odzivan automatski fokus i izvanrednu mogućnosti povezivanja na pametne uređaje. Pored toga, fotoaparat ima DIGIC 8, Canon-ov najnoviji procesor slike koji pokreće mnoge od njegovih funkcija, uključujući 4K snimanje filmova, 4K ubrzani protok vremena (time-lapse) i 4K vađenje kadrova iz 4K filmova.

Neposrednog rukovanja u laganom i kompaktnom telu, EOS 250D omogućava celoj porodici da uživaju u beleženju životnih iskustava, bilo kad i bilo gde. Zahvaljujući vođenom korisničkom interfejsu to se radi bez muke, od trenutka kada se fotoaparat uključi, uz uputstva i savete na ekranu koji osiguravaju da svako može da izvuče maksimum iz fotoaparata. Korisnicima je takođe lako da zabeleže svoja iskustva na maštovite načine pomoću Canon-ove funkcije Creative Assist (kreativna asistencija), kompleta alatki za efekte, filtere i podešavanja boja koje se primenjuju na fotografije kada se kadrira snimak ili nakon što je snimljen.

Canon-ov DIGIC 8 procesor slike podržava niz poboljšanja u preciznosti automatskog fokusa u prikazu uživo, kao i funkcije Eye AF, Auto Lighting Optimizer, Digital Lens Optimizer i Highlight Tone Priority za oštre slike u visokoj rezoluciji koje su spremne za deljenje direktno iz fotoaparata. Senzor od 24,1 megapiksela senzor dobro radi pri slabom svetlu i omogućava plitku dubinsku oštrinu, dodajući predivni pozadinski boke na drage porodične portrete. Vrhunska tehnologija fotoaparata u kombinaciji sa lakoćom korišćenja čini model EOS 250D savršenim DSLR-om za one koji žele da zabeleže dragocene porodične trenutke tako da u njima mogu da uživaju i brojne naredne generacije.

EOS 250D je fotoaparat za svaku priliku. Njegov intuitivni Vari-Angle ekran osetljiv na dodir omogućava ugodno snimanje iz raznih uglova, zahvaljujući čemu je pravljenje porodičnih selfija uživanje, a snimanje vloga moguće bez muke. Canon-ova tehnologija Dual Pixel CMOS AF takođe će porodicu i prijatelje držati u oštrom fokusu prilikom snimanja slika ili video zapisa preko ekrana osetljivog na dodir. Pružajući klasično iskustvo snimanja, EOS 250D ima optičko tražilo sa odzivnim automatskim fokusom u 9 tačaka, tako da trenuci mogu jasno da se kadriraju, baš onako kako se vide golim okom.

Kada su slike i video zapisi spremni za deljenje, EOS 250D se bez muke integriše sa pametnim uređajima[2] putem tehnologija Bluetooth®[3] i Wi-Fi korišćenjem besplatne aplikacije Canon Camera Connect za iOS i Android. Iz nje slike i video zapisi mogu da se preuzmu na pametan uređaj, da se pregledaju i postave na društvene medije ili podele sa prijateljima i porodicom.

Aplikacija Canon Camera Connect takođe omogućava daljinsko snimanje sa pametnog uređaja, što je savršeno za beleženje porodičnih grupnih snimaka ili selfija bez držanja aparata. Snimci onda mogu da se pošalju na upareni pametni uređaj istog trenutka kada su snimljeni pomoću funkcije Automatic Image Transfer, pružajući spokojnost da su voljene uspomene bezbedne zbog rezervne kopije.

EOS 250D je dostupan u tri elegantne završne obrade: crnoj, beloj i srebrnoj i deo je Canon EOS ekosistema, koji se sastoji od preko 80 objektiva vrhunske klase, bliceva i dodataka, pružajući optimalan nivo izbora za korisnike koji žele da prošire mogućnosti fotoaparata.

Vođene i kreativne funkcije modela EOS 250D u kombinaciji sa Canon-ovom najsavremenijom tehnologijom će porodicama postaviti osnove za vrhunsko pripovedanje i opremiti ih alatkama i znanjem da naprave predivne uspomene jednim klikom.

EOS 250D će biti dostupan od 25. aprila 2019. godine.

Canon EOS 250D / ključne karakteristike:

· APS-C senzor od 24,1 megapiksela i DIGIC 8 procesor

o Za vrhunski kvalitet slike, čak i pri slabom svetlu

· Optičko tražilo

o Vidite stvari onako kakvim jesu – jasno i jednostavno

· 4K filmovi

o Za neverovatnu rezoluciju

· Dual Pixel CMOS AF

o Kada se koristi režim prikaza uživo, fokusiranje je brzo za fotografije i glatko za filmove

· Vari-angle ekran osetljiv na dodir

o Snimajte iz bilo kojeg ugla i kontrolišite fotoaparat pomoću poznatih pokreta za ekrane osetljive na dodir

· Vođeni korisnički interfejs pomaže vam da učite

o Prijateljski, neposredni saveti koji vam pomažu da naučite kako da dobijete snimak koji želite

· Bluetooth®*** i Wi-Fi

o Neprekidna konekcija između fotoaparata i pametnog uređaja radi jednostavnog, automatskog deljenja

· Funkcija Creative Assist

o Isprobajte nove izglede i poboljšajte slike