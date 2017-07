Canon EOS 6D Mark II

Canon je predstavio dugoočekivani EOS 6D Mark II za ljubitelje fotografije i profesionalne fotografe.

EOS 6D Mark II full frame DSLR poseduje Canon-ove tehnologije najnovije generacije i namenjen je fotografima koji žele da podignu svoj rad na viši nivo.

Naslednik Canon EOS 6D modela, EOS 6D Mark II je full frame DSLR fotoaparat, veoma sposoban za ceo niz specijalizovanih fotografskih primena, od putopisa do portreta. Za korisnike predstavlja veliko unapređenje i nudi brojne mogućnosti rada, dodatnu kontrolu i fleksibilnost, kako bi im omogućio ostvarenje njihove fotografske vizije.

EOS 6D Mark II je razvijen na osnovu povratnih informacija dobijenih od korisnika i kao takav će omogućiti fotografima da prevaziđu svoja ograničenja i naprave kreativni iskorak na polju fotografije.

Sa svojim novim full frame senzorom, DIGIC 7 procesorom, sistemom za automatsko fokusiranje u 45 tačaka i Dual Pixel CMOS AF tehnologijom, EOS 6D Mark II daje slike vrhunskog kvaliteta, zadovoljavajući potrebe profesionalaca, ali i onih kojima je fotografija strast i hobi.

Novi CMOS senzor rezolucije 26,2 megapiksela, unutar EOS 6D Mark II modela, nudi trenutnim korisnicima Canon EOS 6D i EOS DSLR-ova sa APC-S senzorom nenadmašni kvalitet slike i unapređene performanse. Veliki dinamički opseg novog modela obezbeđuje izuzetnu širinu ekspozicije, što omogućava korisnicima da pomere granice prilikom snimanja u uslovima sa jakim svetlom. Poboljšani ISO 40.000, koji se proširuje na ISO 102.400, omogućava fleksibilnost, pa fotografi dokumentaristi mogu mirno raditi, znajući da će detalji biti zabeleženi čak i u najtamnijim noćima. U kombinaciji sa najnovijim procesorom DIGIC 7, tehnologija koju donosi EOS 6D Mark II kreira visokokvalitetne datoteke direktno u fotoaparatu. Bez obzira na to da li slikaju zvezdanu noć u svojoj bašti ili možda polarnu svetlost, korisnici imaju mogućnost da stvore neverovatne rezultate i prošire svoj portfolio na nove i uzbudljive načine.

Uz EOS 6D Mark II korisnici mogu bolje upravljati svojom kreativnom vizijom, zahvaljujući prilagodljivom sistemu automatskog fokusiranja u 45 tačaka, koji omogućava preciznije praćenje.

Nadogradnja na EOS 6D Mark II daje korisnicima mogućnost da zabeleže neobične scene sa brzim, spontanim akcijama, kao što su mlada i mladoženja koji prolaze zasuti konfetama. Pored napretka u obradi slika koji donosi DIGIC 7, EOS 6D Mark II može predvideti kretanje objekta u kadru i brzo se prilagoditi. U kombinaciji sa 6,5 fps, EOS 6D Mark II otvara čitavo novo polje mogućnosti.

Novi sistem za automatsko fokusiranje koji poseduje EOS 6D Mark II, zadržava mogućnost „hvatanja“ subjekta čak i pri najmanjem svetlu, što je idealno za portrete pri slabom ambijentalnom svetlu.

Canon-ova poznata Dual Pixel CMOS AF tehnologija omogućava napredno praćenje, precizno fokusiranje, kao i kraće vreme fokusiranja pri snimanju filmova. Sve te karakteristike predstavljaju veliku prednosti pri snimanju makro fotografija i fotografisanju proizvoda uz pomoć Live View ekrana.

EOS 6D Mark II je prvi full frame EOS fotoaparat koji poseduje stabilizaciju po 5 osa prilikom snimanja videa, koja eliminiše podrhtavanje prilikom snimanja iz ruke ili u pokretu. Pokretni LCD ekran osetljiv na dodir omogućava korisnicima promenu fokusa jednostavnim dodirom ekrana, ali i dosezanje neobičnih uglova prilikom snimanja iz nesvakidašnje perspektive ili u masi ljudi.

EOS 6D Mark II je prvi fotoaparat kompanije Canon koji ima i 4K time-lapse video režim i intervalometar za raznovrsno kreiranje videa. Biti kreativan nikada nije bilo lakše, a snimanje u rezoluciji do 4K je idealno za beleženje zvezdanog neba sa neverovatnim nivoom detalja. Ugrađeni intervalometar omogućava korisnicima da izvuku maksimum prilikom uređivanja time-lapse video zapisa.

Nudeći još naprednije povezivanje, EOS 6D Mark II koristi Wi-Fi i Bluetooth[i] kako bi bio uvek povezan. Korisnici imaju na raspolaganju još više opcija za prenošenje slika na pametne uređaje i mogu lako deliti svoje radove, kako bi ubrzali posao.

Napredne karakteristike ovog fotoaparata omogućavaju fotografima da ga kontrolišu sa pametnog telefona, pa slike i snimke mogu praviti daljinski.

Ovo može biti od velike koristi fotografima koji ne žele pokretima da preplaše objekat snimanja, kao što je, na primer, leptir koji se odmara. Ugrađeni GPS vodi evidenciju o lokacijama i omogućava automatsko beleženje odredišta na kojima ste stvarali svoju priču.

EOS 6D Mark II je idealan fotoaparat za korisnike koji traže slike vrhunskog kvaliteta, kako bi oživeli svoje priče. Uz EOS 6D Mark II korisnici mogu biti sigurni da će slike i snimci biti precizni i realistični, bez obzira na osvetljenje, pa se mogu fokusirati na svoju kreativnu viziju. EOS 6D Mark II je kompaktan i lagan full frame DSLR fotoaparat.

Otporan je na prašinu i vlagu, što ga čini idealnim za snimanje u pokretu, istovremeno nudeći vrhunske performanse koje će zadovoljiti potrebe korisnika. EOS 6D Mark II daje korisnicima moć da pristupe svojoj fotografiji na nov, uzbudljiv način i nudi pouzdanost i visoke performanse za oslobađanje kreativnih ambicija.

[i] Stalna veza između pametnog uređaja i fotoaparata putem Bluetootha® zahteva inicijalno podešavanje pomoću Canon Camera Connect aplikacije. Stabilnost Bluetooth® veze zavisi od modela pametnog uređaja i drugih faktora okruženja. Bluetooth® znak i logoi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje tih znakova od strane Canon Inc. je regulisano licencom. Ostali zaštitni znaci i imena pripadaju svojim vlasnicima. Zahteva Bluetooth® verzije 4 ili novije i iOS 8.4, Android 5.0 ili noviji.