Canon Europe najavljuje početak prodaje modela Canon EOS 850D, laganog, svestranog i povezanog DSLR fotoaparata, kojeg pokreće Canon-ov brz i odzivan DIGIC 8 procesor. Zahvaljujući beleženju bogatih, detaljnih slika pomoću Dual Pixel CMOS APS-C senzora rezolucije 24,1 megapiksela i zadivljujuće sposobnosti snimanja 4K filmova, Canon EOS 850D savršen je univerzalac za fotografe-entuzijaste koji žele da unaprede postojeću opremu i oslobode svoju kreativnost.

APS-C senzor ove kamere pruža visok nivo kontrole dubinske oštrine, stvarajući oštre slike sa prelepo umekšanim pozadinama zbog kojih se subjekti ističu u kadru. Čak i prilikom snimanja brzih ili udaljenih subjekata kao što su ptice u letu, 24,1 megapiksela pruža dovoljno rezolucije za isecanje. Senzor takođe pravi slike visoke rezolucije bez kompromisa po pitanju performansi pri slabom svetlu, što je savršeno za snimanje portreta u zatvorenom prostoru. Zato što je deo Canon-ovog vrhunskog EOS sistema, korisnici mogu da priključe bilo koji EF ili EF-S objektiv, da dodaju Speedlite blic za kreativno osvetljavanje ili da spoje eksterni mikrofon preko 3,5-milimetarske utičnice. Uparen sa svestranim EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM objektivom iz kompleta, omogućava fotografima da se uhvate u koštac sa raznim scenarijima snimanja.

Nasleđujući od Canon-ove profesionalne linije aparata, EOS 850D opremljen je Intelligent Tracking (iTR) automatskim fokusom (AF), koji je omogućio RGB+IR senzor za merenje sa 220.000 piksela. Razmenjujući podatke o automatskoj ekspoziciji visoke rezolucije sa AF senzorom, iTR automatski fokus pruža veoma brz odziv i preciznost, što je savršeno za beleženje fotografija sporta i divljih životinja. Ova napredna tehnologija omogućava automatsko praćenje lica kroz optičko tražilo. Ergonomski dizajn ima točkiće sa gornje i zadnje strane za dvostruku kontrolu brzine zatvarača i otvora blende. Zahvaljujući ovom unapređenom dizajnu, laganom kućištu i poboljšanim mogućnostima povezivanja koji svi doprinose jednostavnijem korišćenju, Canon EOS 850D odličan je izbor za fotografe-entuzijaste kojima je potreban fotoaparat koji koji može da inspiriše i pruži potpunu kontrolu kreativnosti.

Uvek zabeležite trenutak

Precizna funkcija Eye Detect AF (AF detekcije očiju) u prikazu uživo stvara prirodne portrete sa detaljnim očima koje oživljavaju subjekta. Takođe je sposoban za neprekidno snimanje pri 7 slika u sekundi, uz precizno praćenje subjekta u pokretu bez muke. Da bi fotografima omogućio fleksibilnost snimanja iz izazovnih položaja, fotoaparat ima Vari-Angle ekran osetljiv na dodir koji može da se postavi skoro u bilo koji ugao radi pravljenja kreativnijih kompozicija.

Praćenje automatskog fokusa na modelu Canon EOS 850D veoma je brzo i precizno zahvaljujući AF senzoru sa 45 krstastih tačaka (cross-type) i Dual Pixel CMOS AF-u, dok je detekcija lica pouzdanija radi poboljšane procene ekspozicije kada su ljudi u kadru, što je savršeno za snimanje pri izazovnom osvetljenju kao što je kada su subjekti osvetljeni sa leđa.

Veća kontrola nad fotografijama i filmovima

Bilo da snimate fotografije ili filmove, ovaj brzi i moćni DSLR pruža besprekoran kvalitet slike kao rezultat DIGIC 8 procesora. Canon EOS 850D može da snima u Full HD-u do 60p, zadivljujućem 4K do 25p[1] i nadograđuje opcije prethodnika za snimanje filmova, uz detaljniju postavku za filmove sa ubrzanim protokom vremena i automatski izbor scena. Da bi se suprotstavio podrhtavanju do kojeg dolazi prilikom snimanja filmova iz ruke, EOS 850D ima stabilizaciju slike Movie Digital IS u 5 osa, radi glatkih, kontrolisanih video zapisa.

Kada se slike snimaju u režimu živog prikaza, fotografi imaju ultrapreciznu kontrolu prilikom biranja tačke fokusa – na raspolaganju je 143 tačaka u automatskom režimu ili 3975 tačaka pri manuelnom izboru – zahvaljujući Dual Pixel CMOS AF-u. Funkcija daljinskog prikaza uživo fotografima pruža proširenu kontrolu, uključujući daljinsko okidanje zatvarača i mogućnost da gledaju sa svog pametnog telefona; što je savršeno kada fotografi moraju da se udalje od fotoaparata. Zato što je u stanju da snima u RAW formatu, fotografi mogu da iskoriste sve informacije koje senzor zabeleži, dok će snimanje u C-RAW formatu napraviti datoteku manje veličine koja skoro udvostručava bafer za neprekidno snimanje sa 40 slika na 75. Zahvaljujući RAW uređivanju ugrađenom u fotoaparat, korisnici mogu da usavrše svoje snimke bez potrebe za kompjuterom ili mobilnim uređajem.

Povežite se i podelite sa lakoćom

Opcije za povezivanje entuzijastima pružaju više načina da dele svoj rad i veću bezbednost prilikom snimanja. Zahvaljujući povezivanju pomoću tehnologija 2,4 GHz Wi-Fi i Bluetooth®[2] Low Energy, fotografi mogu da povežu Canon EOS 850D na svoj iOS ili Android uređaj preko Canon Camera Connect aplikacije, kako bi uređivali i delili slike visokog kvaliteta. Iz nje sadržaj može da se preuzme na pametan uređaj, da se pregleda i postavi na društvene medije ili podeli sa prijateljima i porodicom. Zahvaljujući ovoj integraciji fotografi mogu jednostavno da uređuju sadržaj pomoću aplikacije DPP Express za iPad[3] , što im omogućava kompletan tok posla sa RAW datotekama u pokretu. Funkcija Auto Image Sync takođe omogućava bezbrižno pravljenje rezervnih kopija slika i filmova na kompjuter korisnika pomoću aplikacije Image Transfer Utility 2, tako da vredni snimci nikada neće biti izgubljeni.

Za fotografe-entuzijaste koji žele da naprave naredni korak u kreativnoj kontroli, ovaj impresivni DSLR snima i detaljne slike i moćne 4K filmove. Odzivan, jednostavan za korišćenje i napravljen da traje, Canon EOS 850D napakovan je naprednim funkcionalnostima kako bi fotografima pružio alatke koje su im potrebne da istraže svoju kreativnost.

Canon EOS 850D dostupan je u pretprodaji iz Canon-ove prodavnice na internetu i krenuće u prodaju od aprila 2020.

[1] Sposoban za Full HD pri 24, 25, 30, 50, 60p i 4K pri 24 i 25p

[2] Opremljen tehnologijom Bluetooth® low energy. Bluetooth® ime i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako njihovo korišćenje od strane kompanije Canon Europe Ltd. je u okviru licence. Ostale robne marke i robna imena pripadaju njihovim vlasnicima.

[3] DPP Express je plaćena aplikacija zasnovana na pretplati