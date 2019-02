Canon EOS RP – mali, lagan i praktičan fotoaparat punog formata bez ogledala

Canon Europe danas predstavlja EOS RP – mali, lagan i praktičan fotoaparat punog formata bez ogledala namenjen naprednim amaterima koji žele da naprave korak dalje u Canon-ov revolucionarni EOS R sistem. Savršen za fotografiju i videografiju putovanja, pejzaža i portreta, EOS RP obećava veće potencijale i otvara sve prednosti EOS R sistema – uključujući najbrži automatski fokus na svetu.

Kao Canon-ov do sada najmanji, najlakši [ii] digitalni fotoaparat punog formata sa izmenjivim objektivima, on pruža vrhunski spoj praktičnosti i jednostavnosti upotrebe, uz impresivan kvalitet slike. EOS RP takođe omogućava fotografima i videografima da isprobaju i iskoriste Canon-ov kompletan portfolio EF i EF-S objektiva.

Danas je Canon takođe najavio razvoj objektiva RF 24-240mm F4-6.3 IS USM – savršenog saputnika – praktičnog kako po veličini tako i po performansama. To je svestrani objektiv za sve namene namenjen naprednom amaterskom fotografu ili videografu koji pruža široku lepezu žižnih daljina za beleženje izvanrednih snimaka.

Zakoračite u svet punog formata aparata EOS R

EOS RP je pristupačan, a opet napredan fotoaparat u Canon-ovoj liniji aparata punog formata. Pružajući novu generaciju optičkih performansi punog formata u kombinaciji sa potencijalom za istraživanje budućih RF objektiva poput objektiva RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, EOS RP sadrži inovativan RF nosač sa 12-pinskim komunikacionim sistemom visoke brzine, kratak fokus zadnjeg plana i široki prečnik nosača od 54 mm. Napravljen „od nule“, RF nosač objektivima omogućava nove nivoe optičkih performansi, brzine reakcije i funkcionalnosti. Fotografi i videografi takođe mogu da iskuse pune performanse svojih postojećih EF i EF-S objektiva pomoću tri opcije EF-EOS R adaptera, uz dodatne funkcionalnosti kada se koristi prsten za kontrolu ili adapter za filter koji se ubacuje.

Podržavanje kreativnosti tišinom, brzinom i kvalitetom

CMOS senzor punog formata aparata EOS RP rezolucije 26,2 megapiksela, u kombinaciji sa najnovijim Canon-ovim DIGIC 8 procesorom pruža kreativni korak naviše zahvaljujući optimalnom balansu detalja, kontroli nad dubinskom oštrinom i neverovatnim performansama snimanja u uslovima slabog svetla. Optimizovan za uslove slabog svetla, ISO 40.000 – proširiv do opsega od ISO 102.400 – radi zajedno sa moćnim Dual Pixel CMOS AF sistemom kako bi fotografima omogućio da sa sigurnošću snimaju čak i u najtamnijim okruženjima, uz mogućnost snimanja i do -5 EV[iii] .

Sa naglaskom na postizanju optimalne jasnoće direktno iz fotoaparata, DLO (Digital Lens Optimiser) korekcija primenjuje se u fotoaparatu na RF objektive i na do pet EF objektiva kada se oni registruju u fotoaparatu. Radi mogućnosti kasnije dorade, EOS RP pruža najnoviju generaciju CR3 14-bitnog RAW formata datoteke, zajedno sa kompaktnom RAW opcijom za uštedu od oko 40 odsto na veličini datoteke u odnosu na standardne RAW datoteke.

Ovo povećava broj slika koje mogu da se snime na memorijsku karticu, a u isto vreme očuvava fleksibilnost snimanja u RAW formatu. Za potrebe instant dorade, slike mogu da se obrade u fotoaparatu pomoću funkcije Creative Assist koja pruža niz filtera, efekata i kontrola zahvaljujući kojima je jednostavno postići željene rezultate za instant deljenje.

EOS performanse, bez kompromisa

Prenosan i praktičan, EOS RP je Canon-ov najlakši i najpristupačniji digitalni fotoaparat punog formata sa izmenjivim objektivima do sada. Sa telom čija je težina svega 485 g[iv] , on je odličan za putovanja kada su prostor i težina od značaja. Projektovan da snima u raznim situacijama, fotoaparat je napravljen oko šasije od legure magnezijuma sa visokopreciznim spoljašnjim delovima tela, uključujući zaptivne materijale koji obezbeđuju otpornost na prašinu i vlagu.

Svestran u upotrebi, EOS RP pruža moćan Dual Sensing IS sistem koji smanjuje podrhtavanje fotoaparata za potrebe fotografije iz ruke, kao i scenski režim tihog snimanja za diskretno snimanje.

Neprekidna brzina snimanja do 5 slika u sekundi ili 4 slike u sekundi uz Servo AF, u kombinaciji sa slotom za kartice UHS-II, pruža neograničen[v] bafer kada se snimaju JPEG ili RAW datoteke – što je dovoljno za beleženje akcije prilikom putovanja. Poznat EOS način rukovanja modelom EOS RP istovremeno je jednostavan, poznat i prijatan za upotrebu zbog fleksibilnosti prilagodljivih kontrola, scenskih režima i interfejsa grafičkog menija – što je odlično za prilagođavanje različitim nivoima znanja, bilo kada se snimaju slike ili video.

Dobro dizajnirani grip u stilu EOS modela, Vari-Angle ekran visoke rezolucije osetljiv na dodir i dijagonale 7,5 cm, kao i OLED elektronsko tražilo tipa 0,39 inspiriše novu generaciju načina rukovanja sa potpunim kontrolama za kreativno kadriranje i taktilnim kontrolama nadohvat vrhova prstiju – od opcija menija do tačke fokusa. EOS RP kompatibilan je sa nizom EOS dodataka uključujući Extension Grip EG-E1 – koji je takođe danas predstavljen – za dodatnu ugodnost, kao i Canon Speedlite 470EX-AI sa AI odbijanjem blica (predstavljen u februaru 2018.).

Fokus na svakom detalju

EOS RP nema kompromisa kada se radi o automatskom fokusu sa funkcijom Dual Pixel CMOS AF koja pruža najveće brzine automatskog fokusa na svetu od 0,05 sekundi[vi] i preciznost do 4779 AF položaja koji se mogu izabrati unutar oblasti širokog kadra na površini do 88 odsto x 100 odsto.

Elektronsko tražilo (EVF) modela EOS RP – sa 2,36 miliona tačaka i oko 100 odsto pokrivenosti scene – omogućava snimanje izvanrednih snimaka i njihovo pregledanje u uslovima problematičnog i smanjenog svetla. Funkcija Touch and Drag AF jedan je od četiri metoda koji olakšavaju kontrolu oblasti fokusa prilikom kadriranja pomoću tražila ili jednostavno dodirujući LCD ekran. Za upečatljive portrete, Eye AF sa stalnim praćenjem fokusira se na očima subjekta kada je u režimu Face Detect, što olakšava postizanje profesionalnih rezultata i kritične oštrine svaki put. Bilo da se snimaju subjekti u pokretu za fotografije ili za video, EOS RP može neprekidno da prati subjekta kako bi reagovao na akciju u kadru.

Za produženu dubinsku oštrinu za makro snimanje, fokusiranje „u nizu“ (focus bracketing) omogućava postizanje zadivljujuće dubinske oštrine fokusa što obezbeđuje vrhunsku oštrinu. Jednim pritiskom na okidač, ovaj režim neprekidno snima koristeći niz automatski podešenih žižnih daljina. Digital Photo Professional za PC ili Mac može da se upotrebi nakon toga za dubinsku kompoziciju, kreirajući finalni snimak koji je u fokusu za željenu dubinu polja. Spot AF omogućava precizno fokusiranje prilikom snimanja makro snimaka. Ostali AF režimi uključuju Face AF, 1pt AF, Expanded AF i Zone AF – što pruža fleksibilnost za niz raznih subjekata.

Snimajte, delite i ostanite povezani

Zahvaljujući pametnoj Bluetooth i Wi-Fi mogućnosti povezivanja za snimanje i deljenje, EOS RP omogućava korisnicima da kontrolišu svoj fotoaparat sa pametnog uređaja kako bi daljinski snimali slike ili video zapis preko Wi-Fi konekcije. Prednost ovoga je što se izbegava ometanje subjekta da bi se dobila kreativna prednost, bilo da se posmatraju životinje ili da se postiže udaljeni ili jedinstveni ugao usred sportske akcije.

Kada je preuzmete, aplikacija Canon Connect daje punu kontrolu nad postavkama fotoaparata, prikaz uživo, pa čak i opciju da se fotoaparat daljinski probudi preko Bluetooth-a. Kada je povezan sa kompatibilnim iOS ili Android uređajima, EOS RP može da ugradi GPS koordinate u slike što fotografima omogućava da vode evidenciju o lokacijama putovanja. Za deljenje u pokretu, EOS RP može automatski da sinhronizuje slike sa pametnim uređajem, kao i da prenosi sirove RAW podatke na Canon DPP Express aplikaciju za uređivanje na mobilnim uređajima.

Pravljenje 4K filmova visokog kvaliteta u pokretu

EOS RP pruža slobodu i nove mogućnosti videografima koji tragaju za prenosnom kamerom koja je jednostavna za korišćenje. Zahvaljujući DIGIC 8 procesoru, EOS RP može da snima filmove u rezolucijama do 4K pri 25 slika u sekundi i u rezoluciji Full HD pri 60 slika u sekundi. Pomoću funkcija koje uključuju 4K ubrzani protok vremena (time-lapse), intervalski tajmer, Movie Servo AF i HDR filmove, korisnici mogu da snimaju brzu akciju i sekvence usporenih snimaka, kao i da postignu prošireni dinamički opseg.

Dual Pixel CMOS AF omogućava precizno fokusiranje i detekciju lica, dok Movie Digital IS pruža stabilizaciju filmova u pet osa kako bi se neutralisalo podrhtavanje kada se snimak beleži iz ruke. Utičnice za mikrofon i slušalice olakšavaju beleženje i praćenje zvuka u realnom vremenu, dok Vari-Angle ekran osetljiv na dodir olakšava snimanje u raznim uglovima.

Funkcija Video Snapshot jednostavan je način za pravljenje video rezimea avanture sa putovanja, kombinujući video klipove od 4, 6 ili 8 sekundi kako bi se napravio pregled događaja i scena vrednih pamćenja. Kodek koji je lak za rukovanje omogućava brzu obradu prilikom uređivanja i smanjuje veličinu datoteke prilikom čuvanja.

Današnji pun format i sutrašnje mogućnosti RF objektiva

Canon danas potvrđuje svoju trajnu posvećenost nedavno predstavljenom EOS R sistemu i RF nosaču, najavljujući razvoj šest objektiva punog formata koji će biti predstavljeni u 2019. u čast dostizanja jubileja u proizvodnji od 140 miliona EF i RF objektiva[viii] . Deo plana razvoja objektiva je RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, savršen saputnik – praktičan kako po veličin, tako i po performansama. Ovaj svestrani objektiv za sve namene namenjen naprednom amaterskom fotografu ili videografu pruža široku lepezu žižnih daljina za beleženje izvanrednih snimaka.

Ostalih pet RF objektiva punog kadra koji se trenutno razvijaju odgovaraju potrebama svakog korisnika – od naprednih amatera do profesionalnih fotografa i videografa koji tragaju za savršenim snimkom. Nastavljajući Canon-ovo nasleđe optičkih objektiva, ova lepeza objektiva će pomeriti granice kreativnog snimanja zahvaljujući novoj najsavremenijoj optici i naprednoj obradi slike, kako fotografija tako i video snimaka.

EOS RP – Ključne karakteristike

· CMOS senzor punog formata rezolucije 26,2 megapiksela

· Lagano telo sa šasijom od legure magnezijuma

· Dual Pixel CMOS AF

· 4K filmovi

· DIGIC 8 procesor

· Tri opcije EF-EOS R adaptera koje omogućavaju kompatibilnost sa EF i EF-S objektivima

· Wi-Fi i Bluetooth