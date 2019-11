Canon Inc. najavljuje razvoj aparata EOS-1D X Mark III

Canon Inc. danas najavljuje razvoj dugo očekivanog aparata EOS-1D X Mark III – naslednika svetski poznatog aparata EOS-1D X Mark II. Savršen za sport i divlje životinje, ovaj vodeći model DSLR-a razvija se pomoću povratnih informacija svetske zajednice fotografa koji koriste EOS-1D X i EOS-1D X Mark II, uključujući opsežno testiranje u realnom svetu s profesionalnim fotografima širom sveta.

Zahvaljujući Canon-ovom bogatom nasleđu u stvaranju optički izvrsnih proizvoda, EOS-1D X Mark III pruža impresivan pomak u autofokusu, s dramatično unapređenim kvalitetom slike, video zapisa i komunikacije. Koristeći ovaj fotoaparat, profesionalci znaju sa sigurnošću da će uhvatiti ‘pravi snimak’ i da mogu da ga isporuče uz kompetitivnu brzinu – brže nego ikada do sada – što je savršeno za sve brži tempo industrije.

Canon-ovi DSLR-ovi nastavljaju sa svojom dominacijom u profesionalnoj fotografiji. Brzina, autofokus i komunikacija visokom brzinom u srži su modela EOS-1D X Mark III čineći ga savršenim za profesionalce – naročito u oblasti sporta i divljih životinja – koji su pod pritiskom da zabeleže i isporuče optički izvrsne slike akcije koja može da se završi u deliću sekunde.

Nenadmašan: impresivan pomak u autofokusu

EOS-1D X Mark III munjevito je brz – pružajući izuzetnu preciznost, pouzdanost, autofokus visokih performansi i praćenje subjekta – pružajući fotografima više izbora kada je u putanju izbor savršene fotografije. Novi algoritam autofokusa ovog fotoaparata unapređuje stabilnost i praćenje – kako optičkim tražilom tako i Live View snimanjem – koristeći tehnologiju dubokog učenja kako bi osigurao precizno praćenje fokusa za svaki snimak. Kada se koristi optičko tražilo, EOS-1D X Mark III iskorišćava novi senzor za autofokus koji pruža oko 28x veću rezoluciju u centru senzora nego onaj u modelu EOS-1D X Mark II – koji je trenutno primarni izbor fotoaparata profesionalnih fotografa.

Richard Heathcote, stariji sportski fotograf za velike događaje, Getty Image rekao je: „Novi algoritam autofokusa u aparatu EOS-1D X Mark III podiže praćenje subjekta na novi nivo, uz intuitivan kontroler i precizne rezultate. On pruža rezultate kakve i očekujete od vrhunskog profesionalnog fotoaparata za sportsku fotografiju.“

Pružajući prošireni opseg AF svetline uz veću preciznost, EOS-1D X Mark III ima opseg mogućnosti autofokusa koji fotografima omogućava da zabeleže ‘pravi snimak’. U prikazu Live View korisnici mogu da iskoriste 525 AF oblasti koristeći Dual Pixel CMOS AF sistem koji pokriva oko 90×100 odsto senzora slike. Korišćenjem istog AF algoritma kao prilikom snimanja pomoću optičkog tražila, on osigurava unapređenu fleksibilnost prilikom kadriranja subjekata, bilo da se radi o trkačkom automobilu na stazi ili ptici u letu. EOS-1D X Mark III podržava znatno veći broj slika u sekundi uz puni AF i AE, koristeći bilo optičko tražilo (do oko 16 slika u sekundi mehaničkog zatvarača) ili Live View (do oko 20 slika u sekundi mehaničkog ili elektronskog zatvarača), što uz CFexpress slotove za karticu na ovom fotoaparatu omogućava pet puta veću RAW rafalnu dubinu svog prethodnika.



Izazovite kreativnost – snimite sve

Jasan primer Canon-ove posvećenosti pomeranju granica inovativnih grafičkih rešenja sa optički izvrsnom tehnologijom, EOS-1D X Mark III podržava potpuno novi CMOS senzor i DIGIC procesor razvijene u Canon-u, pružajući veći kvalitet slike, pri još višim ISO vrednostima, uz mogućnost snimanja slika u 10 bita korišćenjem HEIF formata datoteke. Moć 4K rezolucije oživljava priče zahvaljujući mogućnosti kinematografskog snimanja pomoću 4K filmova uključujući 4K60p sa 10-bitnim Canon Log internim snimanjem. Smanjujući količinu opreme potrebne profesionalcima za bilo kakav projekat, EOS-1D X Mark III takođe snima u RAW formatu, kako za filmove tako i za fotografije.

Isporuka sadržaja, brža nego ikada do sada

Profesionalcima je isporuka sadržaja jednako bitna kao i snimanje slike – EOS-1D X Mark III to pojednostavljuje zahvaljujući ugrađenom Wi-Fi-ju i Bluetooth-u niske energije, pored GPS-a. Kako bi se održao korak sa sve kraćim rokovima, fotoaparat prenosi podatke duplom[i] brzinom modela EOS-1D X Mark II kada se koristi ugrađeni ethernet ili novi opcioni bežični odašiljač datototeka – WFT-E9 – koji je takođe kompatibilan sa Canon-ovom nedavno predstavljenom kamerom Cinema EOS C500 Mark II. Zajedno sa jednostavnijom postavkom mreže, EOS-1D X Mark III izuzetno unapređuje profesionalni tok posla.

Produžetak profesionalne torbe sa opremom

Postojeći EOS-1D korisnici će lagodno koristiti EOS-1D X Mark III, uz savršenu navigaciju sa pouzdanom ergonomijom – dok kućište od legure magnezijuma pruža izdržljivost kakva se i očekuje od Canon-ovih EOS-1 fotoaparata. Profesionalni fotografi mogu da očekuju isti impresivni kvalitet izrade kao i kod modela EOS-1D X Mark II – fenomenalno zaptivanje od vremenskih uslova omogućava otpornost fotoaparata na teške uslove, uključujući vetar, kišu i vlagu. Uz neverovatne sposobnosti snimanja pri slabom svetlu, osvetljeni dugmići aparata EOS-1D X Mark III omogućavaju preciznu upotrebu u izazovnim, mračnim i slabo osvetljenim uslovima. Ovaj fotoaparat takođe pruža i novu dodatnu kontrolu za izbor AF tačaka, koja je ugrađena u AF-ON dugme, što fotografima omogućava da menjaju AF tačke u letu kako bi napravili najbolji kadar – dodatno im olakšavajući posao. Dramatično unapređeno trajanje baterije – sa istom baterijom LP-E19 – takođe omogućava profesionalcima da snimaju tokom dužih vremenskih perioda, bez potrebe za menjanjem baterija, što smanjuje šansu da se propusti važan snimak.