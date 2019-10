Canon najavljuje prenosni zum objektiv CJ15ex4.3B – 4K

Canon Europe je danas puštanjem u prodaju modela CJ15ex4.3B najavio proširenje linije svojih vrhunskih 4K objektiva za emitovanje za kamere sa 2/3-inčnim senzorom. Pružajući izvanredne optičke performanse po kojima je poznata Canon-ova UHDxs serija, vodeći objektiv u svojoj klasi, CJ15ex4.3B podržava maksimalan zum od 15x i širokougaonu žižnu dužinu od 4,3 mm.

Sada je na raspolaganju Canon objektiv za svaki scenario snimanja za emitovanje, a ovaj lagani (2,19 kg) i kompaktni objektiv omogućava emiterima da postignu 4K optičke performanse, čak i sa ugrađenim 2x ekstenderom, osiguravajući da je snimak u najvećoj rezoluciji – od centra snimka pa do samih krajeva. S obzirom da zahtev gledalaca za 4K sadržajem raste, CJ15ex4.3B savršen je izbor za emitere koji žele da osiguraju budućnost svog sadržaja prilikom nadogradnje na 4K sisteme i tokove posla.

Korak dalje od industrijskih standarda radi postizanja imerzivnog gledanja

Prošle godine Canon je proslavio 60-godišnjicu svog poslovanja sa objektivima za emitovanje. Predstavljanje objektiva CJ15ex4.3B nastavlja dugotrajnu posvećenost ovog proizvođača podršci te industrije inovativnim i optički izvrsnim proizvodima. Uz vernu reprodukciju boja, ovaj objektiv podržava BT.2020 korekciju hromatske aberacije u kameri kada se montira na kompatibilnu 4K kameru.

Idući i korak dalje od ITU-R preporuke BT.709 za konvencionalni standard za emitovanje, korišćenjem objektiva CJ15ex4.3B emiteri mogu da postignu širu gamu boja. Takve mogućnosti objektiva za rezultat imaju svetlije, življe i realističnije slike sa izvanrednim tonalitetom, realističnom teksturom i dubinom – ispunjavajući zahtev gledalaca za imerzivnijim iskustvima gledanja.

Optimizovan raspored fluoritnih, UD i Super UD¹ elemenata sočiva koji se koriste u CJ15ex4.3B takođe optički ispravlja hromatske aberacije. Korišćenjem ove tehnologije koje je razvio Canon, objektiv stvara prelepe slike sa manje zamućenja boja ili obojavanja oko kontura. On je u isto vreme i prvi prenosni objektiv za emitovanje koji ima ASC (Air Sphere Coating) – novu tehnologiju koja primenjuje premaz koji suzbija odbijanje svetlosti – smanjujući intenzitet duhova (ghosting)i postižući autentičniji HDR snimak.

Neprikosnovene mogućnosti zuma

Zum funkcija objektiva CJ15ex4.3B, koja se kontroliše pomoću korišćenja multi-grupe pokretnih zum i asferičnih sočiva, osigurava dosledne i pouzdane optičke performanse. Čak i kada se koristi ugrađeni 2x ekstender, postiže se 4K izvrsnost. Osim toga, poboljšani sistem unutrašnjeg fokusa kontroliše fluktuaciju fokusa i poboljšava rezoluciju u perifernim oblastima ekrana – što rezultuje mirnijim, čistijim i oštrijim snimkom.

CJ15ex4.3B – savršen objektiv za dinamično snimanje

Zahvaljujući širokougaonoj žižnoj dužini i odnosu zuma, CJ15ex4.3B je savršen za snimanje scena poput krupnih planova stadiona i pejzaža. Takve funkcije, u kombinaciji sa njegovim laganim, kompaktnim dizajnom, takođe čine ovaj objektiv prikladnim za snimanje u uskim okruženjima ili blizu subjekata kada je potrebno snimanje sa ramena.

Pored toga, prateći izdržljivost konvencionalnih HD objektiva, ovaj prenosni zum objektiv osigurava visoku prenosivost koja se zahteva od kamera u oblastima reportaže i dokumentaraca. Ergonomski dizajniran za snimatelje koji snimaju sa ramena tokom dužih vremenskih intervala, grip objektiva CJ15ex4.3B udobno prihvata korisnikovu ruku, smanjujući napor i omogućavajući neograničene mogućnosti snimanja.

CJ15ex4.3B ključne karakteristike:

Vodeće u klasi uvećanje (15x) i najširi ugao (4,3 mm) u prenosnom širokougaonom zum objektivu

4K rezolucija od centra do ivice objektiva

Tehnologija ASC premaza

UD i Super UD elementi sočiva

Podrška za BT.2020 široku gamu boja (Wide Color Gamut) i visok dinamički opseg (High Dynamic Range)

Digital Drive jedinica visokih performansi (e-Xs IV)

Lagano i kompaktno telo radi izvrsne mobilnosti

Ugrađeni 2x ekstender