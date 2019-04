Canon najavljuje prve svetske zum objektive za 4k kamere za emitovanje koji koriste 2/3-inčne senzore

Canon Europe je danas najavio proširivanje svoje serije za 4K emitovanje koja je vodeća u industriji puštanjem u prodaju dva prva na svetu zum objektiva za 4K kamere za emitovanje koje koriste 2/3-inčne senzore: CJ18ex28B i CJ15ex8.5B. Sada postoji Canon objektiv za svaki scenario snimanja, a oba objektiva omogućavaju 4K optičke performanse, istovremeno održavajući izvrsnu sposobnosti upravljanja i rukovanja koji mogu da se porede sa njihovim objektivima za HD kamere za emitovanje. Ispunjavajući široke potrebe produkcija dokumentaraca, događaja uživo i sportskih događaja, ovi novi dodaci Canon-ovoj seriji UHDgc savršen su izbor za emitere koji traže da osiguraju budućnost svog sadržaja prilikom prebacivanja na 4K sisteme i tokove posla.

Korak dalje od industrijskih standarda

Prošle godine Canon je proslavio 60-godišnjicu svog poslovanja sa objektivima za emitovanje. Predstavljanje objektiva CJ18ex28B i CJ15ex8.5B nastavlja Canon-ovu dugotrajnu posvećenost podržavanju te industrije inovativnim i optički izvrsnim proizvodima. Korišćenjem stakla od fluorita i ultraniske disperzije (Ultra-Low Dispersion – UD) – i vlasničkih dizajna optike koji ove materijale stavljaju u optimalne položaje – ovi objektivi takođe umanjuju hromatske aberacije poput curenja boja (colour bleeding) i bojenja ivica (fringing) kako bi ostvarili superlativnu reprodukciju boja skroz do perifernih oblasti slike. Tehnologija premaza objektiva i njihov dizajn sprečava refleksije unutar cevi objektiva što smanjuje duhove (ghosting) i odbljeske (flaring) omogućavajući emiterima da snimaju slike visokog tonaliteta sa jasnoćom i kontrastom koji mogu da podrže HDR/WCG.

CJ18ex28B – kompaktan 4K objektiv za emitovanje sa izvanrednim zumom

Prvi 4K telefoto objektiv za emitovanje u kategoriji 2/3-inčnih UHD prenosnih objektiva za emitovanje, CJ18ex28B pruža 18x zum odnos koji pokriva žižne daljine od 28 mm na širokom kraju do 500 mm na telefoto kraju, postižući žižnu daljinu od 1000 mm na telefoto kraju kada se koristi ugrađeni 2x ekstender. Mogućnost da se snimaju detalji u visokom kvalitetu i iz daljine ovaj objektiv čine savršenim za snimanje dokumentaraca, divljih životinja i događaja uživo. Osim toga, dizajn objektiva je postigao isto kompaktno, lagano telo kao i konvencionalni HD objektivi, što omogućava dinamične stilove snimanja sa izvanrednom prenosivosti – osiguravajući izvanrednu mobilnost koja je potrebna emiterima koji snimaju van studija i kada je izdržljivost od ključnog značaja.

CJ15ex8.5B – jedinstvena stabilizacija slike

CJ15ex8.5B podržava Canon-ovu ekskluzivnu Vari-Angle Prism (VAP) stabilizaciju slike – optička osa koja se naginje i koja ispravlja zamućenje izazvano kretanjem tako što menja ugao tečnosti visokog refraktivnog indeksa postavljenu između dva sloja stakla. Stabilizacija slike omogućava emiterima izvanrednu kontrolu snimaka zabeleženih u okviru celog opsega zuma – od širokog ugla do telefoto položaja – što je savršeno za emitere koji snimaju na neravnom terenu ili iz prevoza, kao što su oni koji su u pokretu jer snimaju biciklizam ili trčanje. Ergonomski dizajniran grip na oba objektiva CJ18ex28B i CJ15ex8.5B takođe pruža izvanredan osećaj i jednostavnost korišćenja tokom rada, bez obzira koji je scenario snimanja. Grip je dizajniran tako da ugodno legne u ruku – smanjujući napor snimatelja koji snimaju tokom dugih vremenskih perioda.



Stephen Hart Dyke, marketing menadžer za profesionalne grafičke proizvode, Canon Europe, prokomentarisao je: „Iako tek treba da dočekamo trenutak kada će 4K televizori postati ‘norma’ u većini domaćinstava, tehnologija postaje sve pristupačnija i zbog toga je prirodno što vidimo da apetit za 4K sadržajem raste. Predstavljanje objektiva CJ18ex28B iCJ15ex8.5B dodatno demonstrira Canon-ovu posvećenost podršci emiterima da se pripreme za promene u industriji uz inovativne tehnologije, kao i proizvode. Proizvodnja pouzdanih, optički izvrsnih objektiva koji pomeraju granice kreativnosti i nadmašuju standarde kvaliteta industrije bila je u srcu Canon-ovog poslovanja u proizvodnji objektiva za emitovanje više od 60 godina, tako da sa zadovoljstvom možemo da nastavimo sa ovom ponudom koja je najbolja u klasi zahvaljujući predstavljanju ovih objektiva koji su prvi na svetu.“

Prvi put globalno, CJ18ex28B i CJ15ex8.5B biće prikazani na sajmu NAB 2019 (8. – 11. april) na Canon štandu – centralna hala, C4425.

CJ18ex28B ključne karakteristike:

4K rezolucija od centra do ivice objektiva

Podrška za BT.2020 široku gamu boja (Wide Color Gamut) i visok dinamički opseg (High Dynamic Range)

Supertelefoto snimanje od 500 mm (maksimalno 1000 mm kada se koristi 2.0x ekstender)

CJ15ex8.5B ključne karakteristike:

4K rezolucija u okviru celokupnog opsega zuma

Podrška za BT.2020 široku gamu boja (Wide Color Gamut) i visok dinamički opseg (High Dynamic Range)

Vari-Angle Prism optička stabilizacija

[ii] Oba objektiva nalaze se u Canon-ovoj UHDgc seriji objektiva – popularnoj klasi 2/3-inčnih 4K objektiva za kamere za emitovanje koji pružaju mogućnosti upotrebe konzistentne sa HD objektivima.