Canon najavljuje RF objektive za 2020. godinu

Canon Inc. pušta u prodaju RF 24-105mm F4-7.1 IS STM i najavljuje razvoj proizvoda RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, Extender RF 1.4x i Extender RF 2x. Učvršćujući posvećenost EOS R sistemu i RF nosaču objektiva, Canon takođe potvrđuje da će pustiti u prodaju još pet RF objektiva ove godine, što ukupan broj dovodi do devet novih RF objektiva u 2020.

Započinjući premijeru novih proizvoda za 2020. godinu, RF 24-105mm F4-7.1 IS STM je lagan, kompaktan i svestran zum objektiv, savršen za avanturističke fotografe entuzijaste. Zahvaljujući širokom rasponu fokusa, RF 24-105mm F4-7.1 IS STM pruža jedinstvenu kombinaciju fleksibilnosti i veličine u svojoj kategoriji, omogućavajući entuzijastima da zabeleže širok opseg različitih snimaka u zadivljujućem kvalitetu – što ga čini savršenim univerzalnim objektivom i saputnikom.

Savršen partner na putovanjima

Uz žižnu daljinu od 24-105 mm, težinu od samo 395 g i veličinu od 88,8 mm x 76,6 mm – RF 24-105mm F4-7.1 IS STM savršen je za one kojima je potreban objektiv koji ima veliku žižnu svestranost, ali koji nemaju puno prostora u svojoj torbi sa opremom niti žele preveliki teret – što je često zahtev fotografa na putovanjima. RF 24-105mm F4-7.1 IS STM i EOS RP zajednički teže samo 880 g[i] – što pruža savršen balans između objektiva i fotoaparata i udobnost prilikom beleženja kvalitetnih fotografija punog kadra i video zapisa u pokretu.

Dodajući na svoj već svestran žižni opseg, RF 24-105mm F4-7.1 IS STM ima i 0,4x uvećanje u prirodnoj veličini, kao i novi 0,5x makro režim centralnog fokusa (Center Focus Macro mode) koji je razvio Canon. Ovaj režim fotografima omogućava veće uvećanje pri 24 mm, što za rezultat ima izuzetno blisku minimalnu razdaljinu fokusa od 13 cm. Rezultat toga je da su subjekti u centru kadra savršeno oštri, otkrivajući prelepe sakrivene detalje, a ivice slike nestaju u atraktivnom zamućenju – što je savršeno za fotografe koji žele da pomere granice kreativnosti.

Visoke performanse za fotografije i video

RF 24-105mm F4-7.1 IS STM može da se pohvali Canon-ovom optičkom izvrsnošću i sposobnostima veoma brze komunikacije između fotoaparata i objektiva što je odlika cele RF linije proizvoda. Zahvaljujući velikom zadnjem elementu i Canon-ovom Super Spectra premazu, entuzijasti mogu da uživaju u visokim optičkim performansama u okviru celog kadra uz minimalnu pojavu duhova i odbljesaka. Specifikacija koju dele svi Canon-ovi RF objektivi, pa tako i RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, je da on ima svoj sopstven profil podataka za DLO korekciju objektiva što korisnicima omogućava da zabeleže zadivljujuće slike uz minimalnu potrebu za naknadnom obradom.

STM autofokusni motor objektiva RF 24-105mm F4-7.1 IS STM takođe omogućava brze AF performanse za snimanje slika i ravnomerne, tihe performanse prilikom snimanja video zapisa. To dodatno poboljšava stabilizacija slike u 5 koraka (5-stop Image Stabilization – IS), pa fotografi mogu da budu sigurni da će beleženje mirnih fotografija i filma u pokretu biti u okviru njihovih mogućnosti.

Predstavljanjem objektiva RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, najavom razvoja modela RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, Extender RF 1.4x i Extender RF 2x, kao i najavom da će pustiti u prodaju još pet RF objektiva tokom 2020, Canon-ova snažna posvećenost RF nosaču je očigledna. Pored toga, Canon Inc. danas takođe najavljuje razvoj modela EOS R5, fotoaparata punog kadra koji za cilj ima da redefiniše profesionalne fotoaparate bez ogledala – ponovo demonstrirajući svoju posvećenost da će novim, postojećim i budućim korisnicima EOS sistema pružiti kompletnu lepezu opcija bez obzira kakve su njihove kreativne ambicije.