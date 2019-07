Canon ojačava svoju legendarnu PowerShot G seriju kroz dva nova visokokvalitetna kompaktna fotoaparata

Kompanija Canon Europe je danas ojačala svoju prestižnu PowerShot G seriju kroz dva nova kompaktna fotoaparata sa velikim senzorom koji pružaju skladan spoj performansi i prenosivosti. Zahvaljujući neprekidnom fotografisanju velikom brzinom i 4K filmovima (bez isecanja), Canon je stvaraocima sadržaja, vlogerima i fotografima entuzijastima pružio model pomoću kojeg oni svoju kreativnost i tehničke mogućnosti mogu da podignu na viši nivo.

Nastavljajući kvalitet Canon-ovog postojećeg asortimana, PowerShot G5 X Mark II ima novi 5x f/1.8-2.8 objektiv i elektronsko tražilo (EVF) koje se izvlači, što je savršeno za strastvene fotografe kojima je potreban lagan, a opet moćan fotoaparat za putovanja. Istovremeno, PowerShot G7 X Mark III krasi 4.2x f/1.8 – 2.8 zum objektiv i 3,5-milimetarski ulaz za mikrofon, što stvaraocima sadržaja i vlogerima u razvoju istovremeno pruža neverovatan kvalitet slike i oštar zvuk.

Snimanje visokog kvaliteta u kompaktnom telu

Sa težinom od samo 340, odnosno 304 grama, oba modela, PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III, primenjuju Canon-ov moćan DIGIC 8 procesor slike kako bi postigli nenadmašne performanse snimanja u fotoaparatu džepne veličine. Zahvaljujući višeslojnom senzoru 1.0-tipa od 20,1 megapiksela, oba modela postižu izvanredan kvalitet slike i žive boje za fotografije i 4K video zapise. Zahvaljujući tome što iskorišćavaju CR3 RAW format, najnoviji modeli u Canon-ovoj G seriji imaju širok dinamički opseg koji potpuno podržava Canon Digital Photo Professional (DPP) i drugi glavni softveri za razvijanje nezavisnih proizvođača, što korisnicima pruža veću fleksibilnost prilikom postprodukcije.

PowerShot G5 X Mark II opremljen je izvanrednim 5x zum objektivom – koji je razvijen korišćenjem Canon-ove ekspertize u optičkoj izvrsnosti – radi pravljenja oštrih slika namenjenih naprednim fotografima koji tragaju za sekundarnim fotoaparatom. Uz neverovatno brz otvor blende od f/1.8-2.8, ovaj model je savršen za scenarije snimanja u uslovima slabog svetla, kao što je snimanje gradova nakon zalaska sunca – što fotografima pomaže da snimaju dalje, brže i svetlije nego ikada do sada.

Istovremeno, PowerShot G7 X Mark III ima 4.2x f/1.8-2.8 zum objektiv koji će pomoći vlogerima koji snimaju na raznim lokacijama i u raznim uslovima da snime video zapise visoke rezolucije, bez obzira kakvo je osvetljenje. Plitka dubinska oštrina koja se dobija zahvaljujući velikom otvoru blende u ovim najnovijim modelima u Canon-ovoj PowerShot G seriji, fotografima omogućava da zabeleže subjekte sa zapanjujuće oštrim detaljima i da stvore prelepe boke efekte na slikama profesionalnog izgleda.

Potpuna kreativna kontrola, od automatske do ručne

Kako za napredne fotografe entuzijaste, tako i za vlogere koji žele da izgrade svoje profile, ovi novi kompaktni fotoaparati pružaju potpunu kreativnu kontrolu kako u automatskim, tako i u ručnim režimima. Već od prvog dodira, PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III ostavljaju utisak poznatog i jednostavnosti korišćenja, uz dizajn menija kojeg su inspirisali Canon-ovi fotoaparati najbolji u svojoj klasi. Zahvaljujući nivoima kontrole i personalizacije u stilu DSLR-a na ovim modelima, korisnici mogu da unaprede svoje tehničke sposobnosti u pokretu. Kontrolni prsten pruža korisnicima direktan pristup bitnim postavkama omogućavajući neposredniji pristup i jednostavnije korišćenje. OLED elektronsko tražilo (Electronic View Finder – EVF) na modelu PowerShot G5 X Mark II, koje je montirano na uglu i koje se izvlači, ima 100-postotnu pokrivenost i 2,36 miliona tačaka što omogućava jednostavnije kreativno kadriranje, dok ekran osetljiv na dodir sa promenljivim nagibom pruža izvrsnu vidljivost snimaka iz velikog broja uglova. Funkcija ekrana osetljivog na dodir na modelu PowerShot G7 X Mark III vlogerima garantuje mogućnost da će video zapise i slike samih sebe zabeležiti u savršenom fokusu – postavljene ispravno u kadru, kako bi dobili besprekoran sadržaj.

PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III pružaju autofokus uz potpuno samopouzdanje. Takođe je ugrađena i korisna funkcija AF+MF kako bi se omogućilo da se fokus ručno podešava, čak i nakon što je postignut automatski fokus, da bi se savršeno snimili subjekti. Ugrađeni ND filter garantuje zadivljujuće slike sa živim bojama čak i kada se snima na jarkom svetlu.

Da bi se osiguralo da korisnici ne propuste nijedan trenutak dok putuju ili tokom produženog vikenda, oba fotoaparata pružaju brz automatski fokus i neverovatne brzine snimanja od 20 slika u sekundi u neprekidnom režimu. Oba modela imaju i RAW Burst režim od 30 slika u sekundi, garantujući da mogu da se zabeleže čak i najspontaniji trenuci. Ove jedinstvene mogućnosti čine modele PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III neophodnim za fotografe putovanja i vlogere kojima je potreban lagan, ali pouzdan fotoaparat.

Osigurajte budućnost svog sadržaja u 4K

Korisnici oba fotoaparata mogu da naprave glatke video snimke bez podrhtavanja kada snimaju u pokretu – bilo da hodaju po neravnom terenu ili da putuju u vozilu, zahvaljujući digitalnoj stabilizaciji slike ugrađenoj u fotoaparat. Funkcija HDR filma umanjuje gubitak detalja, a unapređeni dinamički opseg omogućava video entuzijastima da oslobode svoju kreativnost i da zabeleže snimke koji izgledaju prirodno.

Ovi novi kompaktni fotoaparati će osigurati budućnost i video zapisa i fotografija, zahvaljujući super 4K kvalitetu filma, što je namenjeno vlogerima i fotografima koji žele da unaprede svoje videografske mogućnosti. Broj slika u sekundi do 120 u Full HD režimu stvaraju predivno gladak usporeni snimak savršen za pokrivalice za vlogere, dok režim vertikalnog snimanja pravi snimak koji je namenski osmišljen za društvene medije.

Takođe su dostupne automatske postavke za snimanje filmova na oba modela, PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III, kako bi se dobile balansirana ekspozicija i visok kvalitet slike – što je savršeno za one koji razvijaju svoje veštine i definišu svoj stil. Ručna kontrola brzine zatvarača, otvora blende i ISO vrednosti i dalje su dostupni kako bi video-entuzijastima pružili mogućnost da razviju svoje tehničke veštine.

Ostanite povezani u pokretu

Kompaktna priroda i poboljšana mogućnost povezivanja ovih modela čini ih savršenim saputnikom za vlogere i fotografe u pokretu. Wi-Fi i Bluetooth® mogućnost povezivanja takođe omogućavaju korisnicima da zabeleže spontane trenutke i da ih istog trenutka pošalju na svoj računar, telefon ili društvene medije; dok funkcija strimovanja uživo na modelu PowerShot G7 X Mark III omogućava vlogerima da dele sadržaj uživo sa pratiocima na društvenim medijima kako bi ostvarili interakciju u realnom vremenu. Kada su povezani na kompatibilan pametan uređaj, PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III mogu automatski da dobiju informacije o GPS koordinatama za slike, što pomaže da se pojednostavi proces obeležavanja slika na društvenim medijima. Čist HDMI izlaz za strimovanje i eksterno snimanje prilikom korišćenja fotoaparata u kombinaciji sa eksternim uređajem pojednostavljuje tokove posla produkcije za korisnike oba modela fotoaparata.