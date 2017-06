Canon osvojio tri TIPA nagrade za 2017. godinu

Canon Europe, svetski lider u oblasti grafičkih rešenja, ima čast da objavi da je dobitnik tri priznanja koja dodeljuje udruženje novinara za tehničke slike (TIPA) – jedno od vodećih svetskih novinarskih i fotografskih udruženja. Ove nagrade obeležavaju 23. uzastopnu godinu kako TIPA pohvaljuje Canon za tehničke inovacije.

Dva Canon fotoaparata i jedan Canon objektiv su prepoznati kao vodeći na tržištu, a posebno su istaknuti jer zadovoljavaju raznolike potrebe profesionalaca i naprednih amatera pri snimanju fotografija i video produkciji.

Dodeljene su sledeće nagrade:

Najbolji Full-Frame DSLR: Canon EOS 5D Mark IV

Najbolji DSLR objektiv sa standardnim zumom: Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

Najbolji kamkorder: Canon XC15

„Canon je veoma ponosan što je TIPA prepoznala našu vodeću poziciju u grafičkoj industriji. Time je odato priznanje našem radu i predanosti u kreiranju vrhunskih proizvoda koji unapređuju i olakšavaju vizuelno pripovedanje kroz proširene mogućnosti za snimanje“, rekao je Richard Shepherd, marketing menadžer odeljenja za grafička rešenja za krajnje korisnike kompanije Canon Europe. „TIPA je prepoznala naše uzbuđenje koje donosi stalni razvoj proizvoda vrhunskog kvaliteta, koje stvaramo kako bi nadmašili očekivanja naših profesionalnih fotografa i snimatelja.“

U diskusijama koje je organizovala TIPA učestvovali su urednici 30 vodećih svetskih časopisa o fotografiji i grafičkim rešenjima iz 15 zemalja i sa 5 kontinenata. Odbori se sastaju na godišnjem nivou, kako bi se razgovaralo o najnovijim proizvodima iz sveta fotografije. Prilikom odabira najboljih proizvoda u obzir se uzima veliki broj kriterijuma, kao što su inovativnost, korišćenje najnovijih tehnologija, dizajn i kvalitet proizvoda.

Kao argumente za izbor Canon-ovih nagrađenih proizvoda, žiri koji je sastavila TIPA je naveo sledeće:

Najbolji Full-Frame DSLR Expert: Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5D Mark IV je dobitnik ovogodišnje „Najbolji Full-Frame DSLR Expert“ nagrade. Poseduje Full-Frame 30.4 MP CMOS senzor i DIGIC 6+ procesor koji može da snima 7 slika u sekundi i 4K 30p video.

Dual Pixel CMOS AF tehnologija omogućava brz odziv i glatko fokusiranje sa praćenjem objekta prilikom snimanja videa i fotografisanja u „Live View“ režimu.

Fotoaparat pruža širok ISO opseg (50-102,400), 61 tačku automatskog fokusiranja sa proširenom vertikalnom pokrivenošću sa 41 unakrsnom tačkom, kao i RGB-IR merni senzor sa 150.000 piksela.

Mogućnosti snimanja video zapisa uključuju 4K Motion JPEG video sa 30p/24p, Full HD snimanje do 60p, snimanje u HD rezoluciji do 120p, kao i 4K 8.8MP slike. Uređaj poseduje ugrađeni WiFi/NFC i GPS funkcionalnost.

Najbolji DSLR objektiv sa standardnim zumom: Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

Proglašena za „Najbolji DSLR objektiv sa standardnim zumom“, ova unapređena verzija svestranog zuma sa stalnim otvorom blende ima novi optički sklop koji broji čak 17 elemenata u 12 grupa, uključujući 4 staklena livena (GMo) asferična sočiva koja unapređuju sposobnost razdvajanja tačaka i povećavaju perifernu osvetljenost za poboljšane performanse na celoj površini slike.

Izuzetno otporan na prašinu i vodu, objektiv sadrži stabilizator slike sa do 4 nivoa i kružnu dijafragmu sa 10 krilaca, za izvanredne bokeh efekte. Autofokus je veoma brz zahvaljujući unutrašnjem fokusiranju, prstenastom ultrazvučnom motoru, brzom procesoru i optimizovanim algoritmima za automatsko fokusiranje.

Air Sphere zaštitni sloj u velikoj meri smanjuje odbljesak i pojavu „duhova“.

Najbolji kamkorder: Canon XC15

Sa svojim kompaktnim i prenosivim kućištem, XC15 je namenjen profesionalnim snimateljima i novinarima koji žele neupadljivu ali profesionalnu 4K/UHD ručnu kameru sa XLR audio ulazima, koja je savršena za vesti i snimanje filmova na terenu.

Kao „B“ ili „C“ kamera pruža drugačija podešavanja izgleda, da bi se osiguralo da snimci mogu lako biti menjani, kako sa Canon Cinema EOS tako i XF i XA Canon kamkorderima.

Nudi napredni 12 MP CMOS senzor slike tipa 1.0; kontrolu preko ekrana osetljivog na dodir, širokougaoni 10x zum (27.3-273 mm ekvivalent za video) sa optičkom stabilizacijom slike sa 3 IS režima, plus odvojene prstenove za ručno fokusiranje i kontrolu zuma, kao i napredne mogućnosti automatskog fokusiranja sa tehnologijom za prepoznavanje lica.