Canon PowerShot SX70 HS – moćan 65x zum na fiksiranom objektivu

Canon Europe najavljuje model PowerShot SX70 HS, prelazni fotoaparat sa moćnim 65x optičkim zumom na fiksiranom objektivu, sa ekvivalentnim žižnim daljinama od 21 – 1365 mm. Zahvaljujući izgledu i načinu upotrebe u stilu DSLR-a, Vari-Angle LCD ekranu od 7,5 inča, senzoru od 20,3 megapiksela i 4K Ultra High Definition video zapisu, Canon PowerShot SX70 HS je idealan univerzalni fotoaparat, sposoban da se uhvati u koštac sa svim scenarijima snimanja, bez potrebe za nošenjem nekoliko objektiva.

Klasična ergonomija u stilu DSLR fotoaparata i njegovo OLED elektronsko tražilo visoke rezolucije omogućavaju robusno rukovanje i kontrolu prilikom kompozicije fotografija, što je naročito korisno na popularnim turističkim atrakcijama ili u pokretu.

Moć aparata Canon PowerShot SX70 HS leži u najsavremenijem i superbrzom DIGIC 8 procesoru, koji pravi slike visoke rezolucije, 4K Ultra High Definition video i omogućava brzinu neprekidnog snimanja od 10 fps (slika po sekundi). Automatski fokus je izuzetno odzivan i prilagodljiv, čak i u uslovima slabog svetla, a stalni automatski fokus moguć je prilikom snimanja u 5,7 fps, što omogućava beleženje spontanih trenutaka sa lakoćom.

DIGIC 8 procesor takođe omogućava 4K Ultra HD video mogućnosti fotoaparata, uključujući 4K ubrzani protok vremena (time-lapse) i vađenje 4K kadrova, tako da zapanjujući pejzaži i posebni trenuci mogu da se zabeleže i sačuvaju u najvišoj rezoluciji.

Poboljšani CMOS senzor fotoaparata od 20,3 megapiksela, tipa 1/2,3 inča pruža povećanje od 25 odsto u rezoluciji, u poređenju sa prethodnikom, modelom SX60 HS rezolucije 16,1 megapiksela, što slikama daje novi nivo detalja i živopisnosti. Ovo unapređenje senzora takođe znači da odštampane fotografije u velikom formatu izgledaju predivno kada se snime ovim fotoaparatom, što je svakako veoma bitno za dragocene porodične uspomene koje ponosno zauzimaju mesto na zidu.

Pored oštrih JPEG slika, Canon PowerShot SX70 HS može da zabeleži fotografije u nekompresovanom RAW formatu, što otvara pristup svetu profesionalnih postprodukcionih tehnika, pružajući neograničene načine impresioniranja optimizovanim fotografijama.

Nikada do sad nije bilo jednostavnije da sinhronizujete slike ili video zapise sa pametnim uređajem, PC ili Mac računarom[1] pomoću režima Auto Image Sync and Transfer (automatska sinhronizacija i prenos) koristeći aplikaciju Canon Camera Connect (iOS/Android) ili Image Transfer Utility 2 za PC i Mac računare. PowerShot SX70 HS takođe ima i funkciju Remote Live View (daljinski prikaz uživo), koja omogućava daljinsko beleženje snimaka putem pametnog telefona[2] , što znači da niko neće nedostajati na porodičnom portretu.

Canon-ov novi premijum prelazni fotoaparat pruža izistinski prenosno i svestrano iskustvo snimanja i u stanju je da zabeleži sve: od vloga do divljači u Afričkoj savani ili portreta voljene osobe na porodičnom okupljanju. Ovaj višenamenski fotoaparat će korisnike približiti akciji, onda kada je to najbitnije.

Canon PowerShot SX70 HS će biti u prodaji od novembra 2018.