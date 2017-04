Canon PowerShot SX730 HS kompaktni fotoaparat sa velikim zumom

Canon je osvežio svoju PowerShot SX seriju fotoaparata za putovanja tankim i moćnim modelom sa izuzetno velikim zumom – PowerShot SX730 HS.

Ovaj fotoaparat izuzetnih karakteristika lako možete smestiti u džep, a kombinuje 20,3 MP CMOS senzor sa snagom procesora DIGIC 6, pa može snimati u kontinuitetu brzinom od 5,9 slika u sekundi, tako da nikad nećete propustiti pravi trenutak. Bilo da je reč o spontanim uličnim predstavama, živopisnim pijacama u gradovima koje prvi put otkrivate ili zalascima sunca i pejzažima zadivljujuće lepote, PowerShot SX730 HS je idealan saputnik za sve vaše avanture.

Moćan zum i vrhunski kvalitet u vašem džepu

Kombinujući široki ugao, 40x optički zum i 80x ZoomPlus, PowerShot SX730 HS je savršen za snimanje u svim situacijama, kako izbliza tako i izdaleka. Širok je samo 39,9 mm, pa se lako može smestiti u bočni džep ranca ili džep farmerki, što ga čini idealnim sa slikanje u pokretu.

Uz brzi auto-fokus od 0,12 sekundi, 8 režima rada inteligentne stabilizacije slike i sa naprednom dinamičkom stabilizacijom slike po 5 osa pri snimanju videa, vaše će slike i video zapisi Full HD rezolucije biti savršeno fokusirani i stabilni, čak i kada vaše okruženje ili ruke uzrokuju podrhtavanje.

Jednostavna kreativnost

Oslobodite svoju kreativnost uz Creative Shot režim rada koji nudi PowerShot SX730 HS. Jednostavno ga je i lako koristiti u pokretu, pri čemu fotoaparat pravi pet dodatnih varijanti vaše slike sa različitim filterima i efektima, predstavljajući objekat snimanja na nov i neobičan način. Dodajte dašak kreativnosti u vaš Instagram™ Story uz pomoć Short Clip Movie režima koji kreira Full HD video zapise u trajanju od 4 do 5 sekundi, sa različitim mogućnostima za reprodukciju, kao što su ubrzano i usporeno kretanje. Zahvaljujući velikom LCD ekranu dijagonale 7,5 cm, koji se može naginjati, bićete u mogućnosti da snimate čak i iz najtežih uglova, što će vam pomoći da iskažete kreativnost u kreiranju kompozicije, dok vam funkcija beleženja datuma omogućava da precizno dokumentujete svaki deo svojih istraživanja širom sveta.

Snimite, podelite, zapamtite

Funkcija Wi-Fi povezivanja vam omogućava trenutno povezivanje sa pametnim mobilnim telefonom i deljenje najvažnijih trenutaka sa prijateljima i porodicom, bez obzira da li ste u poseti hramu u nekoj dalekoj zemlji ili uživate u vikendu u gradu. Stalna veza između vašeg fotoaparata i mobilnog telefona može biti ostvarena i preko Bluetooth® konekcije, tako da možete pregledati fotografije dok vam je fotoaparat bezbedno ušuškan u torbi.

Bluetooth® konekcija vam daje i kontrolu nad bežičnim daljinskim okidanjem, što je idealno za grupne selfije, pa nikad nećete zaboraviti nove prijatelje koje ste stekli. Pomoću Camera Connect aplikacije možete lako sinhronizovati lokaciju svih fotografija sa GPS podacima preko vašeg pametnog telefona, da biste precizno locirali gde ste doživeli svoju avanturu.

Glavne prednosti PowerShot SX730 HS fotoaparata:

Lagan i savršen za putovanje, uz veliki zum možete da zabeležite sve važne detalje

Savršen za najvažnije trenutke – bilo da je dan ili noć

Lako snimanje sjajnih Full HD video zapisa

Jednostavan ali i napredan, kako vama više odgovara

Trenutno povezivanje za lako deljenje fotografija i video zapisa