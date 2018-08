Canon PowerShot SX740 HS sa snažnim 40x superzumom

Canon Europe danas predstavlja PowerShot SX740 HS – jedan od najkompaktnijih putnih fotoaparata sa 40x optičkim zumom (24 – 960 mm) koji se trenutno nudi, omogućavajući svetskim putnicima da se približe znamenitostima, a da pritom ne moraju da nose više objektiva.

Ovaj putni fotoaparat džepnih dimenzija može da snima i videozapise u 4K Ultra High Definition rezoluciji, nudi povezivanje putem opcija Wi-Fi i Bluetooth® sa pametnim telefonima, kao i celi niz intuitivnih automatskih podešavanja savršenih za porodice i putnike koji traže praktični fotoaparat jednostavan za upotrebu.

Taj moćni džepni fotoaparat sa superzumom donosi tehnologiju ZoomPlus koja digitalno povećava 40x optički zum na 80x. Njegova zadivljujuća kombinacija najnovijeg Canon procesora DIGIC 8 i CMOS senzora čini da je sa njim lako raditi oštre i živopisne fotografije i videozapise u visokoj rezoluciji iz blizine i izdaleka, u bilo koje doba dana ili noći.

Uz mogućnosti snimanja videozapisa 4K Ultra High Definition modela PowerShot SX740 HS i stabilizaciji u 5 osi uspomene sa odmora mogu uz bogate detalje da se snime i izdaleka, čak i prilikom fotografisanja u pokretu. PowerShot SX740 HS može da snima i protok vremena u rezoluciji 4K Ultra High Definition, što je savršeno za snimanje predivnih zalazaka Sunca, kao i 4K Ultra High Definition snimke ekrana iz 4K filmova, što znači da predivni trenuci mogu da se uhvate u slici rezolucije od oko 8 megapiksela.

Uz brzo automatsko fokusiranje i veliku responzivnost modela Canon PowerShot SX740 HS moguće je lako fotografisati spontane trenutke, dok neprekidno snimanje brzinom od 10 frejmova u sekundi znači da fotografije sa odmora mogu da se snime u svoj njihovoj lepoti. Za modno osveštene putnike PowerShot SX740 HS dolazi u elegantnom crnom ili modernom srebrnom kućištu.

Prilikom putovanja je još veći naglasak na deljenju i čuvanju jedinstvenih trenutaka, a novi PowerShot SX740 HS to radi savršeno. Fotoaparat se savršeno uspešno integriše sa pametnim uređajima pomoću besplatne aplikacije Canon Camera Connect za kompatibilne uređaje za sisteme iOS i Android.

Fotografije i videozapisi mogu automatski da se prenesu sa fotoaparata na pametne uređaje radi jednostavne objave na društvenim mrežama, pa je korak od snimanja do deljenja sa svetom potpuno jednostavan. Uz to, sadržaji mogu da se čuvaju na Canon platformi za čuvanje u oblaku Irista ili se automatski i bežično sinhronizuju sa PC i Mac uređajima.

Canon PowerShot SX740 HS se povezuje putem opcije Wi-Fi i uvek uključene opcije Bluetooth®, što znači da će održavati vezu sa kompatibilnim uređajima sa sistemom iOS ili Android i označavati fotografije podacima o GPS lokaciji kako bi dokumentovao vaše avanture širom planete. Korisnici koji žele dokumentovati solo putovanja mogu da snimaju selfije koristeći mod Self Portrait (Autoportret) i LCD ekran koji se rotira za oko 180° radi savršenog pozicioniranja i kompozicije.

Snažni Canon procesor DIGIC 8 aktivno upravlja brojnim naprednim podešavanjima fotoaparata PowerShot SX740 HS tako da korisnici koji su na odmoru mogu da upere objektiv i snimaju za dobijanje neverovatnih rezultata rezolucije 20,3 megapiksela – opcija Hybrid Auto čak stvara film sa najzanimljivijim fotografijama tog dana. Pomoć pri uokvirivanju zuma (Zoom Framing Assist) automatski prilagođava zum ili fokusira lica kako bi se postigla najbolja kompozicija fotografije.

Uz 40x optički zum, superbrzi procesor DIGIC 8 i bogata rezoluciju 4K Ultra High Definition u kućištu džepnih dimenzija, Canon PowerShot SX740 HS je vrhunsko sveobuhvatno rešenje za snimanje avantura na odmoru sa čistim i bogatim detaljima.

Glavne karakteristike:

40x optički zum na kompaktnom fotoaparatu džepnih dimenzija

snimanje zadivljujućih uspomena u obliku videozapisa rezolucije 4K Ultra High Definition

inteligentne opcije koje bez muke daju vrhunske slike

jednostavno povezivanje za trenutno deljenje na društvenim mrežama

Pakovanje sadrži:

PowerShot SX740 HS (dostupan u crnoj i srebrnoj boji)

narukvicu WS-800

bateriju NB-13L

punjač za bateriju CB-2LHE

kabl za napajanje

komplet sa korisničkim priručnikom