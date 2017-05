Canon predstavio EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM

Ovaj snažni makro objektiv, sa uvećanjem do prirodne veličine (1:1), ima mogućnost da savršeno „uhvati“ objekte koji se nalaze na samo 30 mm udaljenosti od prednjeg dela objektiva. Ovo malo radno rastojanje i nivo uvećanja znače da je idealan za otkrivanje sitnih i složenih detalja objekata kao što su nakit, hrana ili rukotvorine.

Savršen za korisnike koji žele da naprave prepoznatljive fotografije kojima će se istaći na Instagramu, ili da naprave upečatljiv portfolio sa slikama proizvoda za mala preduzeća, EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM daje korisnicima moć da vide potpuno novi svet detalja.

Zahvaljujući optičkom stabilizatoru slike sa Hybrid IS tehnologijom, ovaj objektiv pruža fotografima slobodu da snimaju iz ruke, što omogućava nove, bliže perspektive koje otkrivaju detalje finije od onih koje ljudsko oko može da vidi. Sofisticirani Hybrid IS kompenzuje naginjanje i linijsko pomeranje sa tehnologijom ugrađenom u objektiv, što je posebno korisno kod makro snimanja koje je sklono prenaglašavanju podrhtavanja fotoaparata, često uzrokujući neželjeno zamućenje.

Ugrađena Macro Lite tehnologija osigurava fleksibilno i lako korišćenje osvetljenja, pa fotografi mogu po želji koristiti bilo koje od dva ugrađena svetla (po jedno sa obe strane objektiva) ili oba istovremeno. Pritiskom na dugme moguće je prilagoditi jačinu osvetljenja kako bi se naglasili fini detalji objekta i kako bi korisnici mogli kreativno dodavati senke sa dubinom i teksturom, istovremeno naglašavajući boje i detalje. Ugrađeni Macro Lite znatno olakšava postizanje prelepo osvetljenih makro fotografija, pa ih možete postaviti na Instagram bez doterivanja.

Osim toga, kako bi se omogućilo raznovrsno snimanje sa prirodnim svetlom, dizajn odvojivog štitnika umanjuje senku koju objektiv baca na objekat, kao i refleksiju objekta.

Jednostavan dizajn i tehnologije ugrađene u EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM omogućavaju fotografima da svoj rad podignu na viši nivo. Kružna blenda sa 7 krilaca i f/2.8 stvara predivan bokeh, blagim prikazom delova fotografije koji su van fokusa i izdvajajući objekat od okruženja. To je idealno za usmeravanje pažnje posmatrača na detalje i stvaranje predivnih portreta. Uz to, Super Spectra premaz smanjuje odbljesak i pojavu „duhova“, kako bi se zadržali kontrast i boje.

Autori filmova će znati ceniti tihi rad STM motora za fokusiranje jer omogućava snimanje bez neželjenih zvukova, dok njegove glatke promene fokusa daju filmske efekte.

Dizajniran za upečatljive makro fotografije, EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM je univerzalan, kompaktan i lagan objektiv. Zahvaljujući naprednim mogućnostima jednostavno ga je koristiti u raznim primenama, kao što su pravljenje portreta, ulična ili opšta svakodnevna fotografija, od strane svih fotografa koji žele da ispričaju svoju priču.