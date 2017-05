Canon predstavio nadogradnju firmware-a za EOS 5D Mark IV

Canon Europe, svetski lider u oblasti grafičkih rešenja, najavio je novu nadogradnju firmware-a za EOS 5D Mark IV, zasnovanu na povratnim informacijama dobijenim od globalne zajednice profesionalnih fotografa i snimatelja. Sa ovom nadogradnjom, Canon Log (C Log) – ključna karakteristika Canon-ove Cinema EOS serije – može se dodati i najnovijem EOS 5D fotoaparatu, što obezbeđuje povećani dinamički opseg i lakše podešavanje boja.

Dizajniran da pruži 800% veći dinamički opseg, C Log smanjuje gubitak detalja u najtamnijim i najsvetlijim delovima slike. Kada koristite C Log na EOS 5D Mark IV, ISO 400 podešavanje će pružiti najveći dinamički opseg od 12 koraka, što je idealno za snimanje u nepovoljnim svetlosnim uslovima.

Obezbeđujući maksimalnu slobodu u post-produkciji, C Log menja podatke za obradu slike nakon što je slika napravljena. Kao rezultat toga, snimatelji i filmski stvaraoci mogu sa lakoćom postići podudaranje boja sa snimcima napravljenim na drugim uređajima, uključujući i one iz Canon Cinema EOS serije. Snimci iz bilo koje kamere mogu se kombinovati i uskladiti po bojama u jednom procesu podešavanja boja, što obezbeđuje ujednačenost i savršeno uklapanje, bez obzira na to da li je film snimljen različitim uređajima.

C Log smanjuje i šum, naročito u senovitim delovima koji se mogu pojaviti tokom podešavanja boja. Novi firmware čini podešavanje boja snimljenog materijala fleksibilnijim, postizanjem preciznijih boja uz minimalno prelivanje.

Ova nadogradnja firmware-a će biti dostupna uz plaćanje i to isključivo u ovlašćenim Canon servisnim centrima.