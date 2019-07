Canon predstavlja RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Canon Europe, svetski lider u proizvodnji objektiva, danas proširuje svoju liniju RF objektiva predstavljanjem modela RF 24-240mm F4-6.3 IS USM – najnovijeg objektiva za kreativne entuzijaste koji svoje putovanje započinju sa EOS R sistemom. Odobren od strane poznatog Canon ambasadora i akcionog fotografa Riharda Valha (Richard Walch), ovaj kompaktni objektiv pruža ogroman kreativni opseg zahvaljujući svom 24-240mm 10x rasponu zuma koji beleži izvanredne slike punog formata. Namenjen onima koje motiviše izražavanje kreativnosti kroz fotografiju, naročito u žanru putovanja, ovaj objektiv je izuzetno svestran – beležeći sve od širokougaonih snimaka do telefoto blizinskih snimaka u zadivljujućem kvalitetu.

Nakon najave razvoja šest RF objektiva u februaru i nedavno predstavljenog objektiva RF 85mm F1.2L USM, model RF 24-240mm F4-6.3 IS USM je drugi objektiv koji Canon predstavlja u 2019. godini, a on ima najveći zum u ovoj liniji proizvoda. Svih šest RF objektiva pružaće neverovatan kvalitet i svestranost za one koji tragaju za savršenim snimkom sa EOS R sistemom.

Impresivan i pristupačan zum punog kadra

Težine 750 g, kompaktan i prenosivi RF 24-240mm F4-6.3 IS USM ima neverovatan odnos težine i pokrivenosti opsega žižne daljine. Zahvaljujući zumu od 10x, nizu žižnih daljina i promenljivom f/4-6.3 otvoru blende, ovaj objektiv je savršen izbor za kreativne fotografe entuzijaste koji žele da postignu najveću moguću svestranost EOS RP fotoaparata i RF sistema objektiva. Pružajući fotografima prošireni opseg u cilju kreativnosti, 24-milimetarska širokougaona žižna daljina objektiva RF 24-240mm F4-6.3 IS USM savršena je za grupne fotografije, pejzaže i fotografiju panorame grada; dok je 240-milimetarska telefoto žižna daljina ovog objektiva savršena za fotografisanje sportova na srednjoj razdaljini, događaja, divljači i ljudi. Zahvaljujući fokusnom/kontrolnom prstenu izgraviranog dijamantima i velikom zum prstenu koji može da se zaključa i koji ima 100° rotacije, objektiv RF 24-240mm F4-6.3 IS USM pruža korisnicima neposrednu, preciznu kontrolu kako bi prelepe i zanimljive stvari koje vide zabeležili najboljim mogućim snimkom. Veliki prečnik i kratak fokus zadnjeg plana RF nosača omogućavaju da je objektiv projektovan sa velikim zadnjim elementima, što maksimalno povećava kvalitet slike i time omogućava fotografima da izraze svoj vrhunac kreativnosti.

Izuzetan kvalitet slike uz AF i stabilizaciju

Zahvaljujući stabilizaciji slike u pet koraka, RF 24-240mm F4-6.3 IS USM je prvi objektiv punog kadra sa Dynamic IS stabilizacijom, što fotografima pruža izvanrednu stabilnost kada drže fotoaparat u ruci – čak i pri veoma sporim brzinama zatvarača – što fotografima omogućava da pomeraju granice svoje kreativnosti. Ova ključna funkcija omogućava beleženje kristalno jasnih snimaka pri slabom svetlu i stabilnih filmova – koji imaju kontrolu otvora blende u 1/8 koracima – što je savršeno za spontane fotografske i video prilike u pokretu. Pomoću Nano USM autofokusa, koji kombinuje prednosti STM-a i prstenastog USM-a, obuhvatajući 88 odsto horizontalno i 100 odsto vertikalno kadra uz Dual Pixel CMOS AF – objektiv je brz i tih i ravnomeran prilikom snimanja filmova, što fotografima omogućava da postignu kvalitetan snimak.

Deluks izgled i osećaj, koji savršeno odgovaraju EOS R sistemu

Savršenim uparivanjem sa Canon-ovim najlakšim fotoaparatom punog kadra bez ogledala – modelom EOS RP – objektiv RF 24-240mm F4-6.3 IS USM pruža kreativnim entuzijastima pune prednosti EOS R sistema uz izvorni objektiv. EOS R sistem, koji je pušten u prodaju septembra 2018, pruža neprevaziđenu optičku izvrsnost, najbrži autofokus na svetu[1] i bržu komunikaciju između fotoaparata i objektiva, sve zahvaljujući novoosmišljenom RF nosaču. Brze performanse, savršena ergonomija i superioran kvalitet slike bez kompromisa ostaju u srži EOS R sistema, a ovaj objektiv ni po čemu nije drugačiji.

Canon ambasador i akcioni/sportski fotograf Rihard Valh nedavno je završio 12-dnevno putovanje duž obale Norveške, od Bergena do Kirkenesa. U njegovoj torbi sa opremom nalazio se RF 24-240mm F4-6.3 IS USM.

O korišćenju objektiva Valh je rekao: „Želeo sam da ponesem ovaj objektiv na putovanje kako bih istestirao njegove prave sposobnosti. Moja misija bila je da pronađem kontraperspektivu; zemlja u odnosu na vodu i voda u odnosu na zemlju. Zbog njegove velike svestranosti želeo sam ovaj objektiv za spontane snimke u trenutku tokom putovanja. Lepota Norveške je zadivljujuća – a kada se nađete na grandioznom mestu poput toga, osećate potrebu da odate poštovanje pejzažu pomoću izvanrednih fotografija. Ovaj objektiv je savršen objektiv za putovanja i savršen je izbor za fotografe koji ulaze u svet EOS R sistema – on je kompaktan i lagan, ali nema kompromisa po pitanju kvaliteta. Za one koji žele da pomere granice svoje kreativnosti u pokretu – toplo bih preporučio RF 24-240mm F4-6.3 IS USM.“

[1] Tačno u trenutku puštanja u prodaju (5. septembar 2018.) i na osnovu testiranja dostupnih fotoaparata punog kadra bez ogledala