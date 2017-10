Canon predstavlja svoj najbolji fotoaparat ikad iz PowerShot G serije – PowerShot G1 X Mark III

Canon Europeje predstavio najnoviji dodatak svojoj PowerShot G seriji, vrhunski PowerShot G1 X Mark III. Zamenjuje model G1 X Mark II i predstavlja fantastičnu kombinaciju kvaliteta slike koju nude Canon EOS DSLR-ovi i lakoće rukovanja i kompaktnih dimenzija PowerShot serije.

Sa novim, preciznim 3x optičkim objektivnom, APS-C senzorom i vrhunskim Canon DIGIC 7 procesorom, ovaj fotoaparat je dovoljno svestran da se može koristiti za sve, počev od ulične fotografije odličnog kvaliteta, sve do pripovedanja kroz slike u dokumentarističkom stilu.

Nenadmašan kvalitet slike, velika brzina

Male dimenzije čine ovaj fotoaparat savršenim izborom za fotografe entuzijaste koji traže DSLR kvalitet u kompaktnom obliku, a idealan je za suptilno beleženje važnih trenutaka dok ste u pokretu. Koristi senzor izuzetnog kvaliteta, sličan onome u EOS 80D, i poseduje mogućnost snimanja u ISO rasponu od 100 do 25600, pa može beležiti slike odličnog kvaliteta u raznim uslovima.

Bilo da je reč o kontrastnim scenama, kao što su zatvorene prostorije gde su detalji, jasnoća i mali šum od velikog značaja, do scenarija sa malim kontrastom, kao što je maglovit dan, PowerShot G1 X Mark III uvek daje slike nenadmašnog kvaliteta. DIGIC 7 procesor obezbeđuje slike vrhunskog kvaliteta pravo iz fotoaparata, uz smanjenu potrebu za naknadnom obradom, zahvaljujući Auto LightingOptimiser i DiffractionCorrection funkcijama, koje su bile deo i EOS-1D X Mark II modela.

Bez obzira da li snimate portrete ili krupne planove, ugrađeni objektiv sa 3x zumom nudi svestrani raspon žižne daljine24-72 mm (35 mm ekvivalent) i mogućnost fokusiranja na udaljenosti od samo 10 cm, pa tako možete pokriti širok spektar fotografskih žanrova sa samo jednim objektivom. Mala dubina polja je stvorena kombinacijom APS-C senzora i velikog otvora blende f/2.8-5.6. Objektiv PowerShot G1 X Mark III modela je pažljivo osmišljen upravo za senzor u fotoaparatu i kao takav može da smanji potencijalne neželjene artefakte koji mogu upropastiti sliku, kao što je odsjaj.Blenda sa 9 krilaca može prikazati prijatno zamućenje pozadine i kružni bokeh, čime se dodatno u prvi plan ističe subjekat slike, a u drugi plan stavlja pretrpana pozadina.

Zahvaljujući prvoj implementaciji Dual Pixel CMOS auto fokusa u Canon kompaktne fotoaparate, možete brzo fokusiratiu važnim trenucima. Stabilizacija slike (IS) u četiri koraka prilagođava i umiruje fotoaparat u svim aktivnim okruženjima tokom snimanja, kao što su karneval ili masa posetilaca na muzičkom festivalu i pruža dodatnu sigurnost prilikom snimanja pri slabijem osvetljenju. Dual Pixel CMOS AF pruža precizan i brz fokus za samo 0,09 sekundi, nudeći odziv, brzinu i sigurnost koji su neophodni za snimanje spontanih snimaka u deliću vremena.

Zgodno rukovanje i stabilno snimanje

PowerShot G1 X Mark III kombinuje rukovanje karakteristično za EOS modele sa kompaktnim kućištem PowerShot serije. Ovaj fotoaparat ne samo da lepo leži u ruci, već poseduje i karakteristike koje omogućavaju dobro poznati DSLR nivo instiktivnog korišćenja i kontrole, uz mogućnost prilagođavanja vašim potrebama.PowerShot G1 X Mark III sadrži centralno ugrađeno elektronsko tražilo, koje je optimizovano da pruži prikaz u visokoj rezoluciji pomoću Organic EL ekrana sa 2,36 miliona tačaka. Bilo da se radi o snimku akcije ili porodičnoj slici, sa „Dodirni i prevuci“ auto fokusom možete kontrolisati snimanje intuitivnim podešavanjem tačke fokusiranja, što vam pruža potpunu sigurnost i omogućava lako pravljenje oštrih slika.

Kompaktan i lagan, težak samo 399 grama, PowerShot G1 X Mark III je 14,8 mm tanji i oko 16 procenata manji od G1 X Mark II, što će vam uštedeti dosta prostora u prtljagu tokom putovanja ili predstavljati mali dodatak u torbi sa opremom. Svi koji od ranije poznaju Canon EOS fotoaparate će voleti funkcije za rad i kontrolu PowerShot G1 X Mark III modela. Od prstena za kontrolu objektiva, do otpuštanja zatvarača, korisnici Canon-a će se osećati udobno i sa lakoćom će koristiti fotoaparat.

Za avanturistički nastrojene fotografe, PowerShot G1 X Mark III nudi zaštitu od vremenskih (ne)prilika i izdržljivost u zahtevnim uslovima[i], uz povećanu otpornost na prašinu i vlagu. U pitanju je jedini Canon-ov fotoaparat sa APS-C senzorom koji se može upariti sa opcionim vodootpornim kućištem[ii], koje omogućava da se PowerShot G1 X Mark III koristi pod vodom, do dubine od 40 metara, što je sjajno za projekte dubinske podvodne fotografije.

Proširene kreativne mogućnosti, napredno povezivanje

PowerShot G1 X Mark III podržava jednostavno, glatko i stabilno snimanje Full HD 60p filmova u MP4 formatu, zahvaljujući naprednoj dinamičkoj stabilizaciji slike po 5 osa i Dual Pixel CMOS auto fokusu. Dinamička stabilizacija slike ispravlja i umiruje video snimke nastale u pokretu, dok Dual Pixel CMOS auto fokus omogućava stvaranje kinematografskih efekata fokusiranja.PowerShot G1 X Mark III je prvi Canon kompaktni fotoaparat koji poseduje time-lapse funkciju, a ima i opciju za panoramsko snimanje. Jednostavnim pritiskom na taster, uz vertikalno i horizontalno pomeranje fotoaparata, možete bez napora kreirati neverovatne panoramske slike vrhunskog kvaliteta i prepune detalja.

Zahvaljujući Eco režimu rada koji poseduje PowerShot G1 X Mark III, baterija traje do 25% duže, pa možete uživati u produženom vremenu snimanja. Pored toga, možete puniti fotoaparat u pokretu preko punjača pametnih telefona sa USB portom ili sa USB kompatibilnim baterijama.

PowerShot G1 X Mark III poseduje celi niz mogućnosti za povezivanje, kao što su Wi-Fi i dinamički NFC, za lako povezivanje sa kompatibilnim pametnim uređajima pomoću samo jednog dodira. Fotoaparat čak možete daljinski probuditi iz stanja mirovanja pomoću pametnog telefona sa podrškom za Bluetooth®[iii], koji možete koristiti i kao Bluetooth®[iv]daljinski upravljač. Potpuna ručna kontrola, preko Wi-Fi-ja, omogućava live previewslike na vašem pametnom uređaju, što je idealno za nadgledanje i snimanje divljih životinja, bez uznemiravanja, u njihovom prirodnom okruženju.