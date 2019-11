Canon predstavlja svoja prva dva zum objektiva za 8K kamere za emitovanje

Canon Europe je najavio dva nova objektiva za 8K kamere za emitovanje[i] , opremljene 1,25-inčnim senzorima: UHD-DIGISUPER 51 terenski zum objektiv i 7×10.7 KAS S prenosni zum objektiv. Razvoj novih zum objektiva za 8K kamere za emitovanje demonstrira Canon-ove izvrsne optičke tehnologije. Poslednjih nekoliko godina, produkcije poput dokumentaraca i emitovanja sportskih događaja počele su da usvajaju 8K opremu za isporučivanje video zapisa ultravisoke rezolucije širom sveta.

Shodno tome, postoji potražnja za suštinskim tehnološkim razvojima i stabilno snabdevanje opremom optimizovanom za 8K standarde koja pokriva ulaz, emitovanje i izlaz. Canon ispunjava zahteve emitera i povećanu potražnju za višim kvalitetom slike video zapisa dodavanjem ova dva objektiva za emitovanje – realizujući 8K ultravisoku rezoluciju u svojoj liniji proizvoda.

UHD-DIGISUPER 51

UHD-DIGISUPER 51 postiže neverovatne optičke performanse, od centra do perifernih oblasti polja slike – podržavajući 8K kamere za emitovanje. Kao Canon-ov prvi 8K terenski zum objektiv, UHD-DIGISUPER 51 realizuje opseg žižne daljine od 15,5 mm do 790 mm, najduže na svetu[ii] žižne daljine u svojoj klasi i najveći na svetu odnos zuma od 51x. Pored ovog visokog odnosa zuma, ovaj objektiv zadržava slično rukovanje kao postojeći terenski zum objektivi za 4K kamere koje koriste 2/3-inčne senzore, što omogućava prelazak na 8K produkciju uz istovremeno zadržavanje istog stila snimanja kao i kod 4K produkcije. Ovaj objektiv omogućava beleženje realističnog video zapisa u visokoj rezoluciji u širokom rasponu mogućih scenarija, uključujući emitovanje sportova na zatvorenom i otvorenom ili u emiterskim kombijima srednje veličine.

7×10.7 KAS S

7×10.7 KAS S pokriva opseg žižne daljine od 10,7 mm do 75 mm, što ga čini prvim na svetu[iv] prenosnim zum objektivom za 8K kamere za emitovanje koji pruža 7x odnos zuma. Ovaj objektiv postiže rezoluciju i kontrast od centra do periferije slike – podržavajući 8K kamere za emitovanje istovremeno zadržavajući slično rukovanje kao postojeći prenosni zum objektivi za 4K kamere koje koriste 2/3-inčne senzore.

Ovaj objektiv zadržava pokretljivost koja je neophodna za opremu za emitovanje za snimanje u scenarijima kao što je snimanje sa ramena ili prenošenje opreme kako bi ispunila različite zahteve video produkcije, od snimanja dokumentaraca i snimanja video zapisa do primena u emitovanju.