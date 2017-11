Canon proslavlja proizvedenih 90 miliona fotoaparata iz EOS serije i 130 miliona izmenjivih EF objektiva

Canon Inc. je saopštio da obeležava dva važna i lepa jubileja – ukupno je proizvedeno 90 miliona EOS fotoaparata sa izmenjivim objektivom i 130 miliona1 izmenjivih objektiva iz EF serije. EOS 5D Mark IV je devedesetomilioniti fotoaparat iz EOS serije, a EF16-35mm f/2.8L III USM je postao kompanijin stotridesetomilioniti izmenjivi objektiv.

Canon-ov EOS sistem je prvi put predstavljen uz EF seriju izmenjivih objektiva u martu 1987. godine, kao prvi na svetu potpuno električni sistem za montažu za SLR fotoaparate sa filmom i automatskim fokusiranjem. Tokom godina su se obe linije proizvoda razvijale i širile, stičući podršku među korisnicima, od početnika do profesionalaca. Proizvodnja je ubrzana početkom 2000-tih, sa popularizacijom digitalnih SLR fotoaparata. Canon-ovi digitalni fotoaparati sa izmenjivim objektivima već 14 godina zaredom imaju najveći udeo na svetskom tržištu, počev od 2003. godine.2

EOS serija od samog nastanka razvija revolucionarne tehnologije u okviru koncepta „brzina i udobnost“. Canon je u od tada svojim resursima razvio sve ključne komponente koje koristi u EOS seriji, uključujući CMOS senzore, procesore slike i izmenjive objektive. Posebnu pažnju zaslužuju EF objektivi ovog proizvođača, koji su vodeći u svojoj kategoriji po prodaji, ali i po mogućnostima. Oni su prvi u svetu3 uveli inovacije kao što su ultrazvučni motor (USM), tehnologija stabilizacije slike (IS) i višeslojni difrakcijski optički (DO) element.

Canon će nastaviti da ojačava i proširuje EOS seriju i ponudu EF objektiva daljim razvojem tehnologija vezanih za sliku, nastojeći da kombinuje optičke, foto, video i mrežne tehnologije. Uz to, kompanija će nastaviti da proizvodi uređaje koji su i privlačni i pouzdani.

1 Uključujući objektive iz EF Cinema serije

2 Na osnovu Canon-ovog ispitivanja

3 Među SLR kamerama sa izmenjivim objektivom. Na osnovu Canon-ovog ispitivanja

EOS serija

Prvi u EOS seriji fotoaparata sa izmenjivim objektivom bio je model EOS 650 SLR, predstavljen u martu 1987. godine, koji ne samo da je bio prvi fotoaparat sa elektronskim sistemom za montiranje objektiva, nego je imao i potpuno digitalizovanu komunikaciju između tela kamere i objektiva, radi stvaranja nove generacije tehnologije za automatsko fokusiranje.

Kako su fotoaparati sa filmom bili sve traženiji, Canon je predstavio nekoliko modela koji su pokrivali širok spektar korisničkih potreba. Među njima su bili EOS-1, predstavljen 1989. i namenjen profesionalcima, kao i EOS 500, predstavljen 1993. godine, veoma lagan i kompaktan, koji je u velikoj meri proširio Canon-ovu bazu korisnika. Nakon toga je 2004. godine, u ranim danima digitalnih fotoaparata, kompanija predstavila revolucionarni EOS 300D Digital – digitalni SLR fotoaparat koji je ponudio kompaktno i lagano kućište po pristupačnoj ceni.

Taj je potez pokrenuo veliko širenje tržišta fotoaparata, pri čemu je Canon imao najveći tržišni udeo te godine. Kasnijim predstavljanjem EOS-1D serije za profesionalce i EOS 5D serije, koja je pomogla popularizaciju snimanje videa SLR fotoaparatima, Canon je nastavio da predstavlja revolucionarne proizvode koji su omogućili ovoj kompaniji da zadrži prvu poziciju, kada je tržišni udeo na svetskom tržištu digitalnih fotoaparata sa izmenjivim objektivima u pitanju, čak 14 godina u nizu, od 2003. do 2016.

EF objektivi

Od predstavljanja prvog EF objektiva, zajedno sa EOS serijom 1987. godine, Canon je proizvodio EF objektive koji su imali do tada nepoznate tehnologije, kao što je EF75-300mm f/4-5.6 IS USM sa IS, predstavljen 1995. godine, zatim EF400mm f/4 DO IS USM sa DO objektivom, iz 2001. godine, kao i EF24mm f/1.4L II USM koji je imao izuzetno antirefleksivni strukturni premaz, a koji je predstavljen 2008. godine. Tokom 2015. godine Canon je predstavio EF11-24mm f/4L USM, prvi1 ultraširokougaoni zoom objektiv na svetu koji je mogao dostići žižnu daljinu od 11 mm.

Danas Canon ima čak 93 objektiva2 u svojoj bogatoj paleti EF objektiva koja se sastoji od modela kao što su ultraširokougaoni objektiv sa žižnom daljinom od 8 mm, do super telefoto objektiva sa 800 mm žižnom daljinom i EF Cinema serije objektiva za video produkciju. Canon je danas u poziciji da može zadovoljiti potrebe širokog spektra korisnika, zahvaljujući bogatoj ponudi objektiva za svaku priliku, uključujući zoom objektive, objektive sa stabilizacijom slike, sa brzom blendom, makro objektive, pa čak i TS-E tilt-shift objektive.