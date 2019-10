Canon proslavlja proizvodnju 100 miliona fotoaparata sa izmenljivim objektivima iz EOS serije

Canon Inc. danas proslavlja značajan trenutak u proizvodnji fotoaparata, pošto je proizvodnja Canon-ovih fotoaparata iz EOS serije zasnovanih na srebro-halogenidu (filmu) i digitalnih fotoaparata sa izmenljivim objektivima premašila 100 miliona jedinica 20. septembra 2019. EOS R fotoaparat bez ogledala (pušten u prodaju u oktobru 2018. godine) bio je 100-milioniti proizvedeni fotoaparat iz EOS serije.

Ponoseći se atraktivnom linijom proizvoda koja odgovara na potrebe različitih žanrova, veština i zahteva, kao i opsežnom lepezom od više 70 EF i EF-S objektiva, Canon nastoji da proširi granice izražavanja slikom. EOS serija je tokom svoje duge istorije podržala veliki broj korisnika, od početnika do profesionalaca, i omogućila je Canon-u da održi 1. poziciju udela na globalnom tržištu digitalnih fotoaparata sa izmenljivim objektivima 16 godina u nizu, od 2003. do 2018.

U martu 1987, EOS serija započela je modelom EOS 650, novom generacijom AF single-lens reflex (SLR) fotoaparata koji je prvi na svetu imao potpuno elektronski nosač objektiva. Proizvodnja EOS serije započela je u tadašnjoj Canon-onovoj fabrici u Fukušimi, a danas se obavlja na brojnim lokacijama – uključujući Tajvan, Mijazaki, Nagasaki i u nezaobilaznom Oita Canon – gde se proizvodnja sada obavlja pod strogim upravljanjem kvalitetom proizvoda. Nakon puštanja u prodaju modela EOS 650, Canon je nastavio sa razvijanjem inovativnih proizvoda i tehnologija koje su stavile brzinu, udobnost i kvalitet slike u prvi plan – poput vrhunskog modela EOS-1 puštenog u prodaju 1989. i modela EOS 500, koji je pušten u prodaju 1993. – proširujući EOS seriju tako da ispunjava potrebe brojnih korisnika, od amatera do profesionalaca.

Tokom ranih 2000-tih, kako se tempo usvajanja digitalnih SLR-ova (DSLR-ova) ubrzavao, Canon je nastojao da stvori još privlačnije proizvode. Suštinski koncept EOS serije proširen je tako da obuhvati „visok kvalitet slike“ koji se postiže zahvaljujući vlasničkim, najsavremenijim tehnologijama poput CMOS senzora i DIGIC procesora slike koje je Canon razvio. EOS 300D – kompaktni, lagani DSLR po pristupačnoj ceni – doprineo je širem usvajanju digitalnih fotoaparata sa izmenljivim objektivima kod potrošača. I serija EOS 5D i serija 1D proširile su digitalni EOS na profesionalce – konkretno, EOS 5D Mark II predstavio je DSLR-ove kao adekvatna sredstva za snimanje filmova i nezavisno pravljenje filmova. Uvođenje Cinema EOS sistema profesionalnih digitalnih kinematografskih proizvoda u 2011. proširilo je Canon-ovu video tehnologiju na B2B sferu i uvelo ih u industriju pravljenja filmova.

Canon će nastaviti da istražuje nove pristupe, nadograđujući uspeh EOS fotoaparata i originalnog EF nosača objektiva, koji su fotografima i producentima filmova pružili svestranost prilikom snimanja – kao što je puštanje u prodaju EOS R sistema u 2018, koji koristi novi RF nosač objektiva. Proširivanjem grafičkih oblasti – od fotografije do carstva video zapisa – EOS serija u okviru tela i EF objektiva podržava širok raspon korisnika, od početnika do profesionalaca. Brzina, udobnost i visok kvalitet slike nastaviće da budu u srži koncepta EOS serije, dodatno utvrđujući EOS sistem u proširivanju kulture fotografske i video grafike.