Canon pušta u prodaju EOS C500 Mark II

Canon Europe predstavlja svoju novu generaciju Cinema EOS System kamere – EOS C500 Mark II. Stvorena zahvaljujući stručnosti i tehničkom znanju koje se nalazi u srcu Canon-ovih inovativnih proizvoda i napravljena na osnovama Cinema EOS sistema, EOS C500 Mark II je kompaktna i svestrana 5,9K kamera punog kadra. Impresivni senzor punog kadra modela EOS C500 Mark II, koji je razvio i proizveo Canon, pokreće Canon-ov novi DIGIC DV 7 procesor.

Podržavajući 5,9K interno Cinema RAW Light i 4K 4:2:2 10bit XF-AVC snimanje, ova kamera omogućava profesionalcima da kreativno istraže kinematografski snimak punog kadra. Ovo je prva kamera u liniji proizvoda koja ima sposobnost da snima 5,9K Cinema RAW Light na novi, brži medij za snimanje – CFexpress kartice. Pružajući profesionalcima veću fleksibilnost i efikasnost, istovremeno snimanje istog formata datoteke takođe je moguće zahvaljujući dvostrukim CFexpress slotovima za kartice.

Kompaktna veličina kamere kinematografima pruža kreativnu slobodu bez premca. Zahvaljujući njenom fleksibilnom, modularnom dizajnu, profesionalci mogu da konfigurišu kameru pomoću različitih jedinica za proširenje kako bi odgovarala zahtevima produkcije. EOS C500 Mark II je prva kamera Cinema EOS sistema koja ima nosač objektiva koji je korisnički izmenljiv za EF Cinema Lock i PL, pružajući profesionalcima širok spektar objektiva. Ona je takođe i prva kamera Cinema EOS sistema koja podržava Electronic IS.

Kvalitet slike punog kadra koji oduzima dah

Uz Canon-ov 5,9K CMOS senzor punog kadra, EOS C500 Mark II pruža kinematografski, imerzivni izgled punog kadra u kombinaciji sa Canon-ovim prirodnim, glatkim tonovima kože i vernom reprodukcijom boja. Zahvaljujući 5,9K senzoru i novorazvijenom DIGIC DV 7 procesoru, kamera EOS C500 Mark II savršen je izbor za profesionalce koji žele da naprave sadržaj u 4K vrhunskog kvaliteta, pošto ona koristi algoritam za debajerizaciju visokog kvaliteta kada se radi preklapanje uzoraka (oversampling) 5,9K u 4K.

To suzbija moire efekat i smanjuje šum, što za rezultat ima izvanredan kvalitet slike. Zahvaljujući njenoj širini od 15+ koraka sa širokim prostorom boja, EOS C500 Mark II savršena je za produkciju visokog dinamičkog opsega. Osim toga, ova kamera je opremljena ugrađenom motorizovanom ND jedinicom punog kadra (2,4,6, 8 i 10 koraka) što omogućava stvaranje snimaka sa plitkom dubinom polja – čak i u toku dana.

Efikasno snimanje i tok posla

Svestrana mogućnost snimanja u više formata kamere EOS C500 Mark II pruža efikasnost toka posla koja ispunjava zahteve produkcije. Zbog Canon-ovog novog DIGIC DV 7 procesora slike, kamera omogućava Cinema RAW Light interno snimanje u 5,9K rezoluciji. Cinema RAW Light format ima sve prednosti RAW datoteke po pitanju fleksibilnosti u postprodukciji, a opet omogućava kameri EOS C500 Mark II da snima datoteke visokog kvaliteta uz manju veličinu datoteke.

Pored mogućnosti ove kamere da snima interno na CFexpress kartice u Canon XF-AVC formatu u 4K 4:2:2 10bit, moguće je simultano snimanje, kao i zamensko (proxy) snimanje. Ovo profesionalcima pruža ultimativnu fleksibilnost, omogućavajući im da izaberu format snimanja prilagođen njihovim potrebama snimanja i tokova posla. Kamera ima napredni 12G-SDI interfejs koji ima četiri puta veće brzine prenosa u poređenju sa 3G-SDI. Ovaj 12G-SDI interfejs omogućava 4K 50/60p izlaz pomoću jednog kabla – pojednostavljujući 4K tokove posla. Pored toga, HDMI izlaz omogućava 4K 50/60p preko jednog kabla.

Izvanredna proširivost i svestranost u cilju široke lepeze zahteva produkcije

Kinematografi mogu da konfigurišu kameru koristeći dve različite jedinice za proširivanje – EU-V1 i EU-V2. Takođe su dostupna i dva tražila (EVF-V70 i EVF-V50) kao opcione jedinice. Sposobnost konfigurisanja kamere pomoću jedinica za proširivanje (Expansion Units), kao i njena kompaktnost i lagani dizajn, kinematografima pruža veću fleksibilnost snimanja.

Jedinica za proširivanje EU-V1 dodaje Genlock/Sync BNC interfejs, Remote B interfejs za opcioni RC-V100 daljinski upravljač i Ethernet interfejs za IP strimovanje ili daljinsku kontrolu preko internet pregledača. EU-V2 jedinica za proširenje takođe uključuje ove interfejse, ali dodaje i dodatna dva XLR ulaza, kao i 12-pinski interfejs za objektiv. Pored toga, ona je opremljena V-Lock nosačem za bateriju sa tehnologijom D-tap i izlazom napajanja od 24 V.

Stabilno snimanje pomoću elektronskog IS-a i pionirske tehnologije autofokusa

EOS C500 Mark II prva je kamera koja iskorišćava tehnologiju Electronic Image Stabilization (elektronska stabilizacija slike) u Cinema EOS sistemu, pružajući kameri stabilizaciju slike u 5 osa. Kada se poveže objektiv koji podržava prenos podataka, podaci o žižnoj dužini automatski se dobijaju. Međutim, kada se koristi uz objektiv koji nema komunikaciju objektiva, Electronic IS moguć je ručnim ubacivanje žižne dužine. Osim toga, Electronic IS je takođe kompatibilan sa anamorfnim objektivima.

Kao i kod drugih kamera u ovoj liniji, EOS C500 Mark II ima Canon-ov poznati Dual Pixel CMOS automatski fokus. Zbog toga što imaju brzi One-Push AF i kontinuirani AF, profesionalci su sigurni da će snimak biti fokusiran. Oni takođe mogu da imaju koristi od glatkog, intuitivnog upravljanja fokusom pomoću novog LCD monitora LM-V2, kao i funkcije Dual Pixel Focus Guide koja profesionalce obaveštava gde je položaj fokusa, bilo da je on napred ili nazad, što pomaže preciznoj kontroli fokusa. Pored toga, EOS C500 Mark II ima Face Detection AF i Tracking AF, koji omogućavaju kontrolu fokusa u raznim situacijama snimanja. Kako bi se dodatno fino podešavale performanse AF-a, kamera pruža mogućnost da se podešava AF brzina praćenja i reagovanja.

Dodatne funkcije za vrhunsku kreativnu slobodu

EOS C500 Mark II podržava korisničke LUT-ove, omogućavajući kinematografima da primenjuju ili prilagođavaju sopstvene LUT-ove. Njihovim učitavanjem na kameru radi preciznog praćenja, kinematografi mogu takođe da primene različite LUT-ove za svaki terminal. Zahvaljujući dodatom LUT dugmetu, profesionalci imaju veću operativnu fleksibilnost. EOS C500 Mark II takođe ima snimanje sa velikim brojem slika u sekundi do 50/60 slika u sekundi u 5,9K rezoluciji pomoću Cinema RAW Light kodeka.

EOS C500 Mark II ključne karakteristike:

Kvalitet slike punog kadra koji oduzima dah 5,9K senzor punog formata Imerzivan izgled Verna reprodukcija boja pomoću Canon nauke o bojama Prirodni i glatki tonovi kože Sposobna za HDR sa PQ/HLG i Canon Log 2/3

Interno snimanje na CFexpress / Cinema RAW Light i XF-AVC

Kompaktno i robusno telo Lagano telo od 1.730 g Robustan dizajn Pouzdana u teškim uslovima

Modularan sistem Nosač objektiva izmenljiv od strane korisnika Jedinice za proširenje i EVF-ovi

Pionirska tehnologija autofokusa

Elektronski IS

Dodatne funkcije Korisnički LUT-ovi Interni ND (2/4/6/8/10) Pogrešne boje / Marker / prilagodljivi nivo prikaza