Canon Srbija: Proglašenje pobednika Letnje priče_2017

Kompanija Canon proglasila je pobednika konkursa „Letnje priče 2017“ i na izložbi održanoj u Kulturnom centru Beograd predstavila 20 najuspešnijih priča i fotografija učesnika konkursa.

Pobednički rad je autorsko delo Eminovski Jasmine i Prečanica Zlatana, koji su izjavili da pobedu nisu očekivali, i da još uvek nemaju ideju gde će otputovati narednog leta, ali da znaju da će sigurno doneti mnogo lepih fotografija sa putovanja.

„Nismo očekivali da ćemo osvojiti prvu nagradu. Sama nagrada nam ne znači toliko, već činjenica da smo od mnoštva fotografija na ovom konkursu, na kome su učestvovali i profesionalni fotografi, baš mi pobedili, iako se profesionalno ne bavimo fotografijom. Veoma nam znači što smo uopšte u 20 najboljih fotografija konkursa, i što smo izabrani za pobednika.“, izjavili su Jasmina Eminovski i Zlatan Prečanica.

Konkurs „Letnje priče 2017“ realizovan je u periodu od 18. jula do 23. septembra, a na konkurs se prijavilo više od 800 ljubitelja fotografije i profesionalnih fotografa, koji su na konkurs prijavili svoje najlepše priče i najzanimljivije momente koji su se desili tokom leta 2017.

Tročlani žiri koji su činili glumica Nina Janković, modni fotograf Andreja Damnjanović i profesionalni fotograf Zoran Mirčetić, izabrao je pobednika konkursa na osnovu kvaliteta i originalnosti fotografije, ali i kreativnosti prijavljenog teksta.

„Izbor zaista nije bio lak, jer je pored tehnike i kvaliteta fotografije bilo potrebno oceniti i priču, a svako leto, znamo svi, uvek ima za svakog od nas vrlo važnu i sentimentalnu vrednost. Svakako nas je priča Jasmine i Zlatana osvojila i radujemo se nekim njihovim narednim putovanjima. Verujemo da će za njih leto 2018. biti vrlo inspirativno i očekujemo pregršt fenomenalnih fotografija“, izjavila je Nina Janković, glumica i članica žirija.

Pobednici konkursa osvojili su vaučer u vrednosti od 2.000 eura za luksuzno putovanje po svom izboru, na koje mogu povesti jednu ili više osoba po njihovom izboru, do ograničenja vrednosti nagrade.