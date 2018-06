Canon uputio izazov parkur grupi Storror da pređe iz Evrope u Aziju na bilo koji način

Canon je predstavio najnoviji video iz svoje kampanje, napravljen u saradnji sa vrhunskim atletama iz engleske parkur grupe Storror i pun adrenalina. Snimljen u Istanbulu, istorijskom gradu u Turskoj, video ohrabruje ljude da izađu napolje i dožive nešto potpuno novo.

Canon je uputio izazov grupi Storror, da izvedu smeo, uzbudljiv i hrabar poduhvat. Oni su na sebe postavili kamere i snimili svoje avanture prelaska preko nekoliko prepoznatljivih mesta u Istanbulu, kao što je Bosforski moreuz, koji razdvaja Evropu i Aziju. Izazov predstavlja izuzetno dostignuće i dokaz ljudske izdržljivosti, veština i spretnosti, koji će inspirisati druge da probaju nešto novo.

Tokom izazova sedmočlana grupa je preskakala, penjala se i prelazila preko raznih prepreka, uključujući most Galata i krovne kupole u blizini Sulejmanije, a vrhunac je predstavljao skok na krov trajekta u pokretu, koji ih je odveo do Hajdarpaša teretne luke na azijskoj strani moreuza, čime je izazov kompletiran.

Storror je svoju avanturi snimio isključivo korišćenjem razne Canon opreme, uključujući nagrađivani EOS M50 i EOS C200 kameru. Novi EOS M50 fotoaparat bez ogledala je odabran zbog veoma male težine i kompaktnog kućišta, brzog autofokusa i lakog povezivana na društvene mreže, što ga je učinilo idealnim izborom.

Ove vrhunske atlete imaju brojne verne fanove na društvenim mrežama, pri čemu samo na svom Youtube kanalu imaju preko milion pretplatnika. Tokom godina su proputovali više od 78 zemalja i jedinstveni su po načinu na koji snimaju, uređuju i menjaju svoj materijal. Drew Taylor, član grupe Storror je ranije pomagao pri izradi koreografija za akcione scene u poznatim filmovima Kingsman 2: The Golden Circle i Dr Strange u kome glavnu ulogu imaBenedict Cumberbatch.

Lee Bonniface, direktor marketinga u Canon Europe je izjavio: „Oduševljeni smo što smo bili u mogućnosti da podržimo Storror u nastojanju da postanu prva parkur grupa koja je prešla sa jednog na drugi kontinent. Izazvali smo ih da probaju nešto smelo i snime svoje iskustvo, kako bi inspirisali druge da učine isto. Iako ne očekujemo da svi budu ovoliko smeli, svaki dan predstavlja novu priliku i nadamo se da će ovaj video ohrabriti druge da izađu napolje i snime svoja iskustva ovog leta.”

Drew Taylor iz grupe Storror je izjavio: „Kada nas je Canon izazvao da uradimo nešto potpuno novo, došli smo na ideju da iskoristimo parkur da pređemo sa jednog kontinenta na drugi. Umesto da olakšamo sebi posao, podigli smo sve na viši nivo, stvarajući nešto što nikad ranije nije ni pokušano, prelazeći preko brodova i vozila u pokretu, kao i preko prometnih ulica u Istanbulu.”

Zatim je dodao: „Canon nas je opremio neverovatnim EOS M50, koji je veoma lagan i ima odličan automatski fokus, što je savršeno za parkur u kome je kretanje brzo. Mogli smo da povežemo fotoaparate sa našim mobilnim telefonima, za brzo i lako slanje na naše kanale na društvenim mrežama.”

Na lokacijama u Istanbulu, pored Storror-a je bio i Samo Vidic, dobro poznati sportski fotograf i Canon-ov ambasador. Samo je koristio odabranu Canon opremu da fotografiše, snimi i zabeleži Storror-ov pokušaj, a svoju ulogu su imali EOS M50, EOS 5D MK IV, EOS 1DX MK II i EOS C200, kompaktna i svestrana kamera visokih performansi, koja snima oštre 4K 50P slike.