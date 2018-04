Canon već 15 godina na prvi na svetskom tržištu DSLR fotoaparata

Canon Inc je objavio da su njegovi digitalni fotoaparati sa izmenjivim objektivima (digitalni SLR-ovi i kompaktni digitalni fotoaparati) zadržali prvo mesto po učešću na svetskom tržištu, na kom su već 15 godina zaredom, od 2003. do 2017.

Canon sam razvija ključne komponente koje koristi u svojim fotoaparatima sa izmenjivim objektivima – CMOS senzore slike, procesore za obradu slike i izmenjive objektive – u potrazi za brzinom, udobnošću i visokim kvalitetom slike, što je osnovni koncept EOS serije. Kompanija bogatom ponudom fotoaparata uspešno odgovara na potrebe širokog spektra korisnika, pokrivajući sve nivoe, od početnika do profesionalaca, sa ukupno2 93 izmenjiva objektiva iz EF serije.

Canon je 2003. godine, u osvit doba digitalnih SLR fotoaparata, predstavio revolucionarni EOS 300D digitalni fotoaparat. Ovaj izuzetni fotoaparat, koji se odlikovao konkurentnom cenom i kompaktnim, laganim dizajnom, osvojio je najveći udeo na svetskom tržištu i postavio temelje rasta na tržištu digitalnih SLR-ova. Od tada je Canon nastavio da predstavlja niz revolucionarnih proizvoda, uključujući EOS-1D seriju namenjenu profesionalcima i EOS 5D seriju koja je utemeljila put snimanju video zapisa digitalnim SLR-ovima. Kompanija je dodatno ojačala EOS liniju predstavljanjem novih proizvoda, uključujući dodatnu opremu, izmenjive objektive i EOS M seriju kompaktnih fotoaparata.

Tokom 2017. godine Canon je predstavio EOS 6D Mark II, kao deo impresivne ponude proizvoda sa izmenjivim objektivom3, koji su omogućili veliko dostignuće kompanije – vodeće mesto na globalnom tržištu 15 godina zaredom.

Canon će nastaviti da unapređuje svoje tehnologije vezane za sliku, bazirane na vlastitoj ključnoj optičkoj tehnologiji, kombinujući statičke slike, video i mrežne mogućnosti, kako bi proširio i stvorio još moćniji EOS sistem, koji će zadovoljiti potrebe sve raznovrsnijih korisnika, a u cilju promocije i širenja kulture vezane za video i fotografije. Štaviše, zahvaljujući napretku u tehnologiji slike, Canon otvara nove mogućnosti izražavanja, gde tekstura, trodimenzionalnost i osećaj realizma mogu oživeti na slikama i u video snimcima, kako bi stvorili privlačno vizuelno iskustvo.