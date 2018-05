Dejvid Jarou novi Nikonov evropski ambasador

Nikon Europe B.V. sa ponosom objavljuje da će se svetski poznati fotograf Dejvid Jarou (David Yarrow) pridružiti grupi uvaženih fotografa kao evropski ambasador.

Evokativna i imerzivna fotografija života na zemlji Dejvidu Jarou donosi sve veći broj pratilaca, kako među fotografima i kolekcionarima, tako i među kupcima. Njegove velike i kultne monohromatske slike su izložene u mnogim vodećim galerijama i muzejima širom sveta i doprinose jedinstvenom stilu koji ga je postavio u sam vrh kao jednog od najboljih fotografa prirode.

Jarou koristi Nikon proizvode poslednje 33 godine – od početaka karijere kada je radio za časopis „Times“ i snimio čuvenu sliku Dijega Maradone tokom finala svetskog prvenstva 1986. do poslednjih godina gde se pozicionirao kao jedan od najprodavanijih fotografa umetničkih fotografija na svetu. Dejvid je nedavno imao ključnu ulogu u puštanju na tržište fotoaparata D850.

Još važnije, Dejvidov rad oslikava njegovu strast za filantropijom i očuvanjem prirode, nešto što želi da prikaže kroz Specijalni projekat Nikonovih evropskih ambasadora koji trenutno snima u Amboseliju, u Keniji.

Dejvid Jarou kaže: „Moja fotografska karijera nije bila konvencionalna i može se reći da sam odbijao da mi se nametne jedna centralna „tema“ ili „stručna oblast“. Ipak na ovaj način fotografija je za mene ostala metod iskupljenja i eskapizma, prilika da istražim zabačene delove sveta i snimim ekstremnu okolinu i retke divlje životinje za koje su ova mesta dom.

Nikonovi fotoaparati i NIKKOR objektivi su u velikoj meri bili deo puta koji sam izabrao. Njihov izgled i ergonomika se samo poboljšavaju i teško mogu da se setim neke druge robne marke koja razume potrebe kako profesionalnih fotografa, tako i amatera. Fotografija je umetnička forma naše generacije i nadam se da će moj rad u svojstvu Nikonovog evropskog ambasadora da pomogne u ohrabrivanju i inspirisanju ljudi da manje koriste mobilne telefone, a više svoje oči. To je suština ovog posla.“

Program Nikonovih evropskih ambasadora

Program Nikonovih evropskih ambasadora čine talentovani i uticajni vizuelni umetnici koji predstavljaju savremeno doba služeći se najnovijim tehnologijama u ovoj delatnosti i prateći društvene trendove. Kao deo njegove uloge ambasadora, Nikon je postavio izazov Dejvidu da ostvari fotografski projekat svojih snova zbog toga što je fotograf koji je priznat širom sveta.

Dejvid Jarou je rođen u Glazgovu u Škotskoj 1966. Dosta rano je počeo da se bavi fotografijom i sa 20 godina je radio za časopis „Times“ na terenu tokom finala svetskog prvenstva u Meksiko Sitiju. Dejvid je tog dana uslikao čuvenu sliku Dijega Maradone koji drži trofej svetskog prvenstva i zbog toga mu je ponuđeno da slika Olimpijske igre i brojne druge sportske događaje. Tek mnogo godina kasnije je pronašao sebe u dokumentovanju prirode, sa svojom evokativnom i prožimajućom fotografijom života na zemlji, što mu je donelo sve veći broj pratilaca među kolekcionarima umetnosti. Dejvid se 2018. godina pozicionirao kao jedan od najprodavanijih fotografa fine umetnosti na svetu.