Dva Nikon DSLR fotoaparata – D850 i D7500 – dobijaju nagradu „Red Dot Award: Product Design 2018“

Kompanija Nikon sa zadovoljstvom objavljuje da su dva njena digitalna SLR fotoaparata, D850 i D7500, dobila nagradu „Red Dot Award: Product Design 2018“.

Komisija sastavljena od stručnjaka za dizajn ocenila je 6300 prijava za ovu kategoriju u aspektima poput inovacija, funkcionalnosti i izdržljivosti.

Pregled proizvoda koji su dobili nagrade:

Digitalni SLR fotoaparat – Nikon D850

D850 je dobio priznanje zbog neverovatnog kvaliteta slike i izvanrednih performansi velike brzine. Njegov ergonomski dizajn koji štedi energiju i kućište otporno na prašinu i kapanje vode, u kombinaciji sa prvoklasnim funkcijama, čine ga idealnim izborom fotoaparata za profesionalne fotografe.

Digitalni SLR fotoaparat – Nikon D7500

D7500 se odlikuje istim impresivnim kvalitetom slike kao i priznati D500 u kompaktnom, laganom kućištu. Senzor slike od 20,9 miliona piksela, EXPEED 5 mehanizam za obradu slike i širok ISO opseg pružaju kristalno jasne slike visoke definicije. S druge strane, visok kvalitet 4K/UHD video snimaka zadovoljava potrebe raznovrsnih korisnika.

„Red Dot Design Award“ je prestižno međunarodno takmičenje u dizajnu čiji sponzor je nemački Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Više od 6300 prijava iz 59 zemalja je podneto za kategoriju „Red Dot Award: Product Design 2018“, o kojoj su odlučivali stručnjaci iz celog sveta. Nagrađeni proizvodi biće predstavljeni na specijalnoj izložbi od 10. jula do 5. avgusta 2018. godine, u muzeju Red Dot Design Museum u Esenu, u Nemačkoj.