Fotografije profesionalnog izgleda bez muke uz pomoć aparata Canon EOS M200

Canon Europe najavljuje dugo očekivanog naslednika veoma popularnog modela EOS M100 – Canon EOS M200. Nadogradnje ovog fotoaparata bez ogledala uključuju najnoviji Canon DIGIC 8 procesor, poboljšani autofokus i dodatak 4K filmova. Zajedno sa korisničkim interfejsom sa vodičem, bezgraničnim kreativnim funkcijama i vertikalnim snimanjem filma, nikada do sada nije bilo jednostavnije napraviti korak dalje od pametnog telefona i početi sa deljenjem jedinstvenih fotografija i video zapisa sa svetom.

Snimite bez muke oštre i upečatljive slike

Canon EOS M200 omogućava vrhunsko pripovedanje bez napora. Njegov korisnički interfejs sa vodičem savršen je za one koji prvi put koriste fotoaparat, uz korisne vodilje na ekranu, kao i savete kako da dobijete najbolje rezultate. Senzor rezolucije 24,1 megapiksela koji je APS-C veličine veći je od senzora u tipičnom pametnom telefonu i pravi veoma detaljne slike koje izgledaju oštro i upečatljivo, čak i kada se opsecaju ili uvećavaju zbog deljenja na društvenim medijima.

Kamera ima Dual Pixel CMOS AF – tehnologiju koju je razvio Canon i koja pruža filmove i slike profesionalnog izgleda tako što subjekte koji se kreću drži u oštrom fokusu uz prijatno zamućenje pozadine – što je savršeno za snimanje oštrih uspomena na žurci, festivalu ili koncertu uz osetljivost AF-a na slabo svetlo do EV-4. Dodatak funkcije Eye Detection AF (AF detekcijom oka) takođe pojednostavljuje snimanje prirodnih izraza prijatelja i porodice tako što automatski drži fokus na očima subjekta.

Uvođenje Canon-ovog najnovijeg procesora, DIGIC 8, pruža nove funkcionalnosti, kao i odličan kvalitet. Uz maksimalnu ISO brzinu od 100-25600 (koja se proširuje do ISO 51200 ekvivalentno), DIGIC 8 čuva slike od zamućivanja i smanjuje šum na slici prilikom snimanja na tamnijim lokacijama, kao što su bar ili koncert.

DIGIC 8 takođe dodaje novu dimenziju pripovedanju, tako što omogućava 4K filmove radi postizanja najvišeg nivoa jasnoće filmova. Canon EOS M200 podiže potencijal pripovedanja na sledeći stepenik pomoću funkcije 4K time-lapse (ubrzani protok vremena) i mogućnosti snimanja 4K fotografija iz 4K filmova, što je savršeno za beleženje detaljnih uspomena.

LCD ekran osetljiv na dodir na modelu Canon EOS M200 podiže se 180 stepeni, pomažući da se selfiji izdignu na nivo iznad onog koji se postiže pametnim telefonima. Self Portrait režim ovog fotoaparata takođe omogućava da se postavke kao što su zamućivanje pozadine i svetlina jednostavno podešavaju u realnom vremenu. Po prvi put na EOS fotoaparatu, dugme za snimanje filmova prikazuje se na ekranu kada je uređaj u režimu filmova, a ono je savršeno pozicionirano za jednostavno rukovanje kada se snima vlog uz ekran okrenut 180 stepeni. Filmovi čak mogu da se snimaju i reprodukuju u vertikalnoj orijentaciji, tako da su optimizovani za deljenje na društvenim medijima odmah posle snimanja.

Otključajte svoju kreativnost

Canon EOS M200 ima niz postavki i alatki koji onima koji su napravili korak dalje od mobilnih telefona omogućavaju da snimaju uspomene na umetničke i maštovite načine. To uključuje Canon-ovu funkciju Creative Assist (kreativna asistencija), komplet alatki za efekte, filtere i podešavanja boja koje se primenjuju na fotografije prilikom kadriranja snimka ili nakon što je snimljen. Takođe je moguće dodati efekte na snimljene fotografije, baš kao u fotografskoj aplikaciji, pomoću niza kreativnih filtera uključujući Grainy black & white, Fish-eye i Soft Focus.

Kompatibilnost sa pristupačnom i kreativnom linijom EF-M objektiva još više proširuje potencijal modela Canon EOS M200. Omogućeni su razni fotografski izrazi zahvaljujući širokougaonim, telefoto i makro EF-M objektivima, a dostupna je i celokupna EOS linija objektiva pomoću EF-EOS M adaptera za nosač objektiva.

Delite posebne trenutke bilo gde i bilo kad

Onog trenutka kada se sadržaj zabeleži, prilagodi i kada je spreman za deljenje sa svetom, Canon EOS M200 se savršeno povezuje sa pametnim uređajima pomoću tehnologije Bluetooth® i Wi-Fi korišćenjem besplatne Canon Camera Connect aplikacije za iOS i Android. Iz nje slike mogu ručno da se preuzimaju, pregledaju i dele. Slike takođe mogu automatski da se šalju na pametan uređaj odmah nakon snimanja. Dokle god je fotoaparat u dometu Bluetooth-a, moguće je održavati stalnu vezu sa pametnim uređajem, čak i kada je fotoaparat isključen.

Aplikacija Canon Camera Connect takođe omogućava daljinsko snimanje pomoću pametnog telefona ili tableta, što je savršeno za beleženje porodičnih grupnih snimaka ili selfija bez držanja aparata.

Elegantan i kompaktan za svakodnevnu upotrebu:

Canon EOS M200 je kompaktan i lagan fotoaparat koji je zgodan za nošenje bilo gde. Težine od samo 299 g (uključujući bateriju i memorijsku karticu), savršen je za svakodnevnu upotrebu jer zauzima malo prostora u torbi. Takođe je elegantnog i modernog izgleda i dostupan je u crnoj ili beloj boji sa ukrštenom kožnom šarom visokog kvaliteta. Izgled aparata Canon EOS M200 čak može i da se prilagodi zahvaljujući nizu šarenih maski za lice aparata, kako bi se složio sa različitom odećom.

Izuzetno jednostavan, jednostavno izuzetan, Canon EOS M200 biće dostupan u Canon-ovoj prodavnici na mreži i kod zvaničnih Canon distributera od oktobra 2019: https://www.canon.rs/cameras/eos-m200/

Ključne karakteristike:

Senzor APS-C veličine rezolucije 24,1 megapiksela Snimite neverovatne detalje, boje i tonove

4K video i HD u 120 slika u sekundi Detaljan snimak izgleda vrhunski na vašem 4K TV

Dual Pixel CMOS AF Brz za fotografije, gladak za video

Prenosiv dizajn Omogućava vam da zabeležite posebne trenutke u životu pomoću fotoaparata kakvog oni zaslužuju

Funkcija Creative Assist Čini fotografije profesionalnog izgleda jednostavnim

Bluetooth i Wi-Fi Za deljenje slika preko mreže i za daljinsko upravljanje

Ekran osetljiv na dodir koji se podiže 180˚ Za kreativno snimanje i selfije

Filmovi sa ubrzanim protokom vremena Snimajte kretanje u drugačijoj vremenskoj razmeri