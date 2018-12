Jos mesec dana traju prijave za Sony World Photography Awards

Fotografi širom sveta imaju još samo mesec dana da se prijave za učešće na dvanaestom konkursu Sony World Photography Awards, i to u Profesionalnom i Otvorenom takmičenju, kao i u Takmičenju za mlade. Konkurs je otvoren za sve, a prijave na ovo globalno i prestižno takmičenje su besplatne na sajtu: www.worldphoto.org/swpa .

Ovim povodom, Svetska organizacija za fotografiju, osnivač nagrada, objavila je najnoviju selekciju tek pristiglih fotografija za 2019. godinu. Fotografije su dela autora iz čitavog sveta, i pokrivaju široku lepezu tema u deset kategorija Otvorenog takmičenja, a koje žiri ocenjuje kao pojedinačnu fotografiju.

Međunarodno priznato Sony World Photography Awards takmičenje jedno je od najvažnijih na globalnom fotografskom kalendaru. Na godišnjem nivou, bira se najbolja savremena fotografija iz prethodne godine i slavi širok spektar fotografskih žanrova.

Direktor i osnivač Svetske organizacije za fotografiju Skot Grej (Scott Gray) izjavio je: „Svake godine Sony World Photography Awards otkriva nove fotografske talente, a već priznatim umetnicima daje međunarodnu publiku da prikažu svoj rad. Radujem se što ću videti nove prijave, kao i odabir našeg uvaženog žirija.“

Jan Salmon Legegner (Yann Salmon-Legagneur) generalni marketing menadžer za Sony Europe dodaje: „Sony World Photography Awards je platforma koja slavi fotografiju u svoj njenoj različitosti, i ujedno predstavlja neverovatne talente iz celog sveta.”

O značaju ove nagrade govore i troje profesionalnih fotografa koji su, zahvaljujući uspehu na Sony World Photography Awards, stekli globalnu popularnost i prepoznatljivost.

Svetska medijska izloženost i upoznavanje kolekcionara

Poznati portugalski fotograf Edgar Martins (Edgar Martins) odrastao je u Makau (Kina) i studirao je fotografiju i društvene nauke na Univerzitetu umetnosti i Kraljevskom umetničkom koledžu u Londonu. Predstavljao je Makao u okviru 54. Bijenala u Veneciji, a njegov rad je izlagan širom sveta i nalazi se u važnim muzejskim zbirkama. On je ostvario uspeh na Sony World Photography Awards 2009. i 2018. godine. Govoreći o takmičenju, Martins je izjavio: „Reakcija medija je bila odlična, sa velikom pokrivenošću u novinama i na televizijama širom sveta. Osim što je to mom radu pružilo ogromnu svetsku vidljivost, takođe je skrenulo pažnju kolekcionara, kustosa, galerija i muzeja na moje fotografije. Kao direktan rezultat učestvovanja u takmičenju Sony World Photography Awards, nekoliko privatnih i javnih kolekcija je kupilo moje radove.”

Objavljivanje radova

Britanska fotografkinja Amanda Harman (Amanda Harman) predaje fotografiju na Univerzitetu Zapadne Engleske, a njen rad je izlagan i nalazi se u različitim muzejskim kolekcijama širom sveta. Hermanova je pobedila na Sony World Photography Awards 2014 u okviru Profesionalnog takmičenja u kategoriji Still Life, a njena serija „Fluidni pejzaž“ (A Fluid Landscape) je ušla u uži izbor u kategoriji Profesionalni pejzaž za 2018. godinu. Ona je nedavno dobila ugovor za objavljivanje knjige za seriju Drugo mesto. „Učestvovanje u Sony World Photography Awards mi je omogućilo sjajne stvari. Osećam da je to što sam bila na užem spisku za nagradu 2018. godine, i to što sam dobila ugovor za objavljivanje knjige sa serijom fotografija koje sam napravila Sony fotoaparatom koji sam osvojila 2014. godine, na lep način zatvara krug. Nagrade su mi bez sumnje pomogle u karijeri i ja sam uzbuđena zbog sledećih koraka”, navodi Harman.

Predstavljanje radova u umetničkim galerijama

Fotograf godine za 2018. godinu je cenjena britanska umetnica Alis Tomlinson (Alys Tomlinson). Završila je fotografiju na Sent Martins koledžu za umetnost i dizajn i kombinuje uređivačku, dizajnersku i reklamnu fotografiju sa svojim privatnim projektima. „Nagrada za Fotografa godine mi je donela odlične stvari, uključujući i to da moje radove predstavlja prestižna, savremena HackelBuri Fine Art galerija. Fantastičan je osećaj to što mogu da vidim svoj rad izložen na sajmovima širom sveta. Po osvajanju nagrade, pronašla sam i izdavača za svoju seriju fotografija, a moju knjigu bi trebalo da objavi izdavačka kuća GOST Books u proleće 2019. godine.”

Rokovi i žiri

Sudije za 2019. godinu imaju zadatak da nagrade najbolju savremenu fotografiju iz protekle godine kroz sledeća takmičenja:

Otvoreno takmičenje – najbolja pojedinačna fotografija u 10 kategorija. Rok za dostavljanje prijava: januar 2019.

Takmičenje za mlade – fotografi uzrasta od 12 do 19 godina, najbolja pojedinačna fotografija. Rok za dostavljanje prijava: januar 2019.

Nacionalne nagrade – najbolja pojedinačna fotografija koju je napravio lokalni fotograf iz više od 60 zemalja. Rok za dostavljanje prijava: 4. januar 2019.

Profesionalno takmičenje – najbolja serija radova od 10 fotografija. Rok za dostavljanje prijava: 11. januar 2019.

Predsednik žirija je Majk Trou (Mike Trow) urednik, fotograf, producent (Profesionalno takmičenje) i Rebeka Mekliland (Rebecca McClelland), direktorka fotografije i šefica umetničke produkcije za Saatchi Saatchi & Prodigious (Otvoreno takmičenje, Takmičenje za mlade i Nacionalne nagrade).