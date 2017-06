Kompanija Canon podržala Bečki ekonomski forum u Beogradu

Kompanija Canon podržala je Bečki ekonomski forum (VEF) koji je počeo 21. a završen je 22. maja. Učešće na forumu od posebnog je značaja za kompaniju Canon, koja već dugi niz godina podržava mala, srednja i velika preduzeća u digitalnoj transformaciji, a koja je posebno važna za napredak i razvoj biznisa u Srbiji i u region, kao i njihovo umrežavanje.

Bečki ekonomski forum okupio je veliki broj zvaničnika, eksperata i privrednika na Ekonomskim razgovorima, koji su ove godine bili posvećeni produbljivanju saradnje u regionu, kao i napretku ka Evropskoj Uniji.

Skup je otvorio predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, naglašavajući da su privrede država Zapadnog Balkana zabeležile rast, ali da je to daleko od toga što naši potencijali omogućavaju.

Na Forumu su učestvovali članovi odbora organizacije Bečki ekonomski forum (VEF), generalna sekretarka Elene Kirčeve, vršioc dužnosti šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt, Mark Hernandezs iz Svetske banke, Dubravka Negre iz Evropske investicione banke, Holger Muente iz Evropske banke za obnovu i razvoj i mnogi drugi.

– Regonalna saradnja je vrlo važna za razvoj poslovanja malih i velikih firmi, pa je tako i nama kao kompaniji koja je svetski lider u oblasti grafičkih rešenja i koja se bavi unapređenjem i podrškom biznisima, drago što smo ove godine partneri na ovako značajnoj konferenciji. – izjavila je Katarina Vučković, marketing specialist za Canon CEE GmbH, predstavništvo u Srbiji.