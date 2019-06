Kompanija Sony najavila je novi FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS super-telefoto zum objektiv

Kompanija Sony najavila je još jedan novi objektiv kojim je proširila svoju liniju objektiva punog formata, FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS super-telefoto zum objektiv (model SEL200600G).

Sony E-mount zum najvećeg raspona, model G Lens™ serije koristi mnoge od najnaprednijih tehnologija u dizajnu objektiva kompanije Sony da bi se obezbedio odličan kvalitet fotografije, visoke AF performanse i izvanredna kontrola. Kada se upari sa nekim od najnovijih, najbržih tela E-mount fotoaparata, pouzdano će pratiti i precizno uhvatiti sve vrste pokretnih subjekata, uključujući ptice, divlje životinje, sportiste u pokretu i još mnogo toga.

„Nastavićemo sa inovacijama i unapređenjem naše linije E-mount objektiva, koja sada ima 33 modela punog formata i ukupno 51 objektiv. Novi super-teleofoto zum objektiv od 200-600mm pruža korisnicima Sony fotoaparata još jedan moćan alat za realizaciju njihove vizije“, ističe Jan Salmon Legegner (Yann Salmon-Legagneur), direktor Odeljenja za marketing proizvoda za digitalno snimanje kompanije Sony Europe. „Za fotografe divljih životinja ili ptica, entuzijaste sportskih fotografija i mnoge druge, on nudi novi nivo kreativne slobode, postižući ravnotežu između performansi i prenosivosti”, dodaje Legegner.

Glavne karakteristike – Novi FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS super-telefoto zum objektiv

Unapređen doseg sa ugrađenom stabilizacijom

Raznovrsni opseg tele-zuma od 200mm telefoto do 600mm super-telefoto

Kompatibilan je sa 1.4x i 2.0x telekonvertorima kompanije Sony, unapređujući doseg do maksimalnih 840mm kod F9 objektiva ili 1200mm kod F13 objektiva sa izvanrednim kvalitetom fotografija i AF performansama

Ugrađena optička stabilizacija sa tri različita režima podešavanja omogućava da fotografije budu oštre i fokusirane na proširene super-telefoto žižne daljine

Visoka rezolucija i oštrina od ugla do ugla u celom opsegu zumiranja

Pet ED (super-niska disperzija) staklenih elemenata i jedan asferični element, raspoređeni su u novom optičkom dizajnu tako da redukuju hromatsku aberaciju

Mehanizam kružne blende sa 11 krilaca omogućava prelepi bokeh efekat

Sony Nano AR premaz suzbija neželjene refleksije, blesak ili odsjaj na fotografijama

Brz, precizan i tih autofocus[i]

Opremljen je DDSSM (Direct Drive SSM) sistemom za fokusiranje kompanije Sony, koji ima snagu i preciznost potrebnu da pokrene mehanizam objektiva na izuzetno brzo i tačno fokusiranje

Napredni sistem fokusiranja omogućava izuzetno tihi rad, izbegavajući neželjenu buku koja može da poremeti nepredvidivi subjekat kao što je ptica u mirovanju ili bilo koju drugu divlju životinju

Mehanizam unutrašnjeg zumiranja za pouzdano i stabilno snimanje iz ruke

Ukupna dužina objektiva se ne menja prilikom zumiranja, održavajući ravnotežu i udaljenost između prednje strane objektiva i željenog subjekta koji se snima

Struktura fiksne dužine – unutrašnji mehanizam zumiranja – usvojen je da zadrži visoku otpornost na prašinu i vlagu kako bi se nosio sa teškim spoljašnjim uslovima

Brzo zumiranje sa prstenom sa svetlosnim obrtnim momentom

Poboljšana kontrola i pouzdanost za upotrebu na terenu

Prsten za fokusiranje koji ima opciju Linear Response MF za finu, odzivnu kontrolu ručnog fokusiranja

Opremljen je sa tri prilagodljiva dugmeta za zadržavanje fokusa i ograničenim rasponom fokusa

Dizajn je otporan na prašinu i vlagu, a premaz fluora u prednjem delu objektiva odoleva prljavštini i otiscima prstiju

Cena i dostupnost

Objektiv FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS biće dostupan u Evropi od avgusta 2019. godine, po ceni od oko 2.100 evra.