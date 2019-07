Kompanija Sony predstavila fotoaparat Alpha 7R IV

Izuzetno visoka rezolucija i najširi dinamički opseg α™(Alpha™) sistema u kombinaciji sa performansama velike brzine, u laganom kompaktnom telu

Kompanija Sony predstavila je najnoviji dodatak priznatoj seriji fotoaparata Alpha™ 7R punog formata bez ogledala, višenamenski, izuzetno moćan Alpha 7R IV (model ILCE-7RM4).Fotoapa

rat punog formata kompanije Sony s najvećom rezolucijom ikada, novi Alpha 7R IV pruža zadivljujuć kvalitet fotografije visoke rezolucije i sa širokim dinamičkim opsegom, a istovremeno zadržava izvanredne performanse fokusiranja, kontinuirano snimanje velike brzine i mnogo toga.

„Nastavljamo da donosimo inovacije, pomeramo granice i redefinišemo očekivanja u pogledu performansi digitalnih fotoaparata“, ističe Jan Salmon Legegner (Yann Salmon-Legagneur), direktor Odeljenja za marketing proizvoda za digitalno snimanje kompanije Sony Europe. „Novi Alpha 7R IV kombinuje kvalitet fotografije srednjeg formata s velikom brzinom snimanja, veoma brzim fokusiranjem i dugačkom listom nadogradnji u dizajnu, konekcija i upotrebljivosti. To će omogućiti profesionalnim fotografima, snimateljima i svima koji koriste ovaj fotoaparat da snime sadržaj na način koji ranije nije bio moguć“, dodaje Legegner.

Novi nivo kvaliteta fotografije

Novi Alpha 7R IV poseduje novorazvijeni CMOS senzor slike punog formata od 35mm sa pozadinskim osvetljenjem i rezolucijom od 61,0 MP , što predstavlja najveću svetsku rezoluciju ove vrste . Nova struktura senzora sa pozadinskim osvetljenjem i efektivne tehnike potiskivanja buke kombinuju se kako bi omogućili izuzetno nizak nivo buke i visoku osetljivost koja obezbeđuje maksimalan kvalitet fotografije. Fotoaparat takođe može da se pohvali impresivnim dinamičkim opsegom od 15 stopa pri postavkama niske osetljivosti, što rezultira ravnomernim prirodnim gradacijama u rasponu od dubokih senki do najsvetlijih tačaka, i koristi algoritme mnogih najnovijih Alpha™ fotoaparata za održavanje izvanredne reprodukcije boja.

Novi model punog formata opremljen je inovativnim optičkim sistemom za stabilizaciju slike u pet osa koji je ugrađen u kućište i podešen tako da podrži kapacitet snimanja visoke rezolucije, što rezultira prednostima brzine okidača od 5.5 koraka. Osim toga, zatvarač je pažljivo redizajniran kako bi se eliminisao čak i najmanji pokret koji može da izazove zamućenje.

Model Alpha 7R IV poseduje i tražilo kompanije Sony sa najvećom rezolucijom od svih prethodnih modela, UXGA OLED Tru-finder EVF tražilo sa 5,76 miliona tačaka. Sa 1,6 puta većom rezolucijom od elektronskog tražila (EVF) modela Alpha 7R III, novo tražilo omogućuje izuzetno precizan, realističan prikaz scene koja je u kadru. Kvalitet prikaza može biti podešen režimima Standard ili High, i do 60 fps ili 120 fps brzine osvežavanja tako da najbolje odgovara subjektu i uslovima snimanja.

Dodatno, novi fotoaparat karakteriše razvijeni Pixel Shift Multi Shooting režim koji kombinuje do 16 fotografija pune rezolucije. U ovom režimu, fotoaparat precizno pomera senzor u koracima od 1 ili 0,5 piksela kako bi snimio 16 odvojenih fotografija koje sadrže ukupno 963,2 miliona piksela, a zatim se slažu zajedno u fotografiju od 240,8 miliona piksela (19008 x 12672 piksela) koja se obrađuje pomoću Imaging Edge™ desktop aplikacije. Idealan za fotografisanje arhitektonskih zdanja, umetničkih dela i drugih objekata mrtve prirode, ovaj poboljšani režim stvara fotografije sa mnogo složenih detalja i preciznošću boja što je jednostavno zapanjujuće.

Snimanje i brzina fokusiranja

Inovativni novi Alpha 7R IV fotoaparat punog formata bez ogledala može snimati fotografije u punoj rezoluciji do 10 fps sa kontinuiranim, preciznim AF/AE praćenjem do približno 7 sekundi u punom kadru, režimu pune rezolucije (JPEG/RAW format), i oko 3 sekunde u APS-C crop režimu isporučujući fotografije od 26,2 megapiksela. Ove velike brzine omogućuju snimanje subjekata koji se brzo kreću sa izuzetnom preciznošću i neverovatnim detaljima.

Nadograđeni sistem fokusiranja modela Alpha 7R IV čini 567 AF tačaka sa detekcijom faze u ravni fokusa koje pokrivaju približno 74 odsto površine fotografije. Postoji i 425 AF tačaka sa detekcijom kontrasta, koje doprinose velikoj preciznosti i pouzdanosti pri slabom osvetljenju i u drugim situacijama u kojima se koristi AF kontrast. Veća kompaktnost AF senzora i prerađeni algoritmi za praćenje novog fotoaparata značajno poboljšavaju performanse praćenja, što omogućava da se složeni i nagli pokreti subjekata pouzdano prate sa većom preciznošću nego ikad.

Model Alpha 7R IV podržava funkciju Real-time Eye AF, koja koristi veštačku inteligenciju za otkrivanje i obradu podataka o lokaciji oka u realnom vremenu, obezbeđujući ekstremno precizan fokus na oko subjekta. Ova opcija dostupna je za fotografisanje životinja i ljudi i možete da izaberete životinjski ili ljudski Eye AF režim u zavisnosti od situacije. Osim toga, funkcija Real-time Tracking koristi novorazvijeni algoritam za prepoznavanje subjekata kako bi se osiguralo konačno praćenje subjekta i postojanost sistema fokusiranja. Postoji i režim protiv treperenja (anti-flicker shooting mode), koji automatski detektuje prisustvo fluorescentnog ili veštačkog osvetljenja u okolini da bi smanjio bilo kakav uticaj na fotografiju.

Poboljšane mogućnosti konekcije za profesionalno fotografisanje

Novi fotoaparat punog formata kompanije Sony Alpha 7R IV poseduje napredne funkcije konekcije koje su kreirane za poboljšanje profesionalnog rada. Novi model uključuje funkcionalnost bežične Lan mreže koja podržava konvencionalni opseg od 2,4 GHz, kao i opseg od 5 GHz za brži i stabilniji prenos podataka. Bežično PC daljinsko povezivanje (wireless tethering shooting) novog Alpha 7R IV, prvi put je dostupno kod fotoaparata kompanije Sony. Ovu konekciju zahtevali su mnogi profesionalci, a ona će sada omogućiti mnogo veću slobodu prilikom snimanja u studiju ili na raznim lokacijama, gde će fotograf tokom rada moći da se kreće bez ikakvih ograničenja.

Osim veoma brze Wi-Fi® konekcije i bežičnog PC povezivanja, novi fotoaparat punog formata koristi i super brzi USB Type-C™ port USB 3.2 generacije 1 koji podržava žičani prenos podataka, čija je brzina skoro udvostručena kombinacijom softvera Imaging Edge i fotoaparata Alpha 7R III. Takođe ovaj fotoaparat podržava FTP prenos podataka u pozadini, omogućavajući fotografima da šalju fotografije na određeni udaljeni FTP server dok još snimaju ili ih pregledaju.

Kako bi podržala efikasan profesionalni rad uz velike brzine konekcije, kompanija Sony najavila je verziju 2.0 desktop aplikacija Imaging Edge, odnosno tri PC aplikacije Remote, Viewer i Edit. Aplikacija Remote omogućava korisnicima da kontrolišu fotoaparate i prate snimanje uživo na njihovom računaru, aplikacija Viewer koristi se za brzi pregled, ocenjivanje i odabir fotografija iz velikih biblioteka, a aplikacija Edit može da razvije RAW podatke u visokokvalitetne fotografije spremne za isporuku.

Da biste maksimalno povećali praktičnost prenosa fotografija, dok koristite najnoviju verziju aplikacije Sony Imaging Edge Mobile™ , fotoaparat sada može da prebaci fotografije na pametni telefon sa kojim je povezan čak i kada je isključen .

Visoka rezolucija 4K i profesionalne karakteristike snimanja filma

Kao dodatak njegovim impresivnim mogućnostima, novi Alpha 7R IV radi izuzetno dobro kao ozbiljan alat za snimanje filmova, nudeći 4K (3840×2160 piksela) video snimanje i puno očitavanje rezolucije bez spajanja piksela u režimu Super 35mm . Ovo omogućava visok kvalitet 4K snimka sa izuzetnim detaljima i dubinom. S-Log 2 i S-Log 3 su dostupni za povećano profilisanje fleksibilnosti boja, uz S-Log 3 koji nudi ukupan dinamički opseg od 14 stopa. HLG (Hybrid Log-Gamma) je takođe dostupan kod modela Alpha 7R IV da bi podržao Instant HDR (High Dynamic Range) proces rada.

Za autofokus video snimaka, višenamenski novi fotoaparat punog formata koristi prefinjeni Fast Hybrid AF sistem koji postiže brži, mirniji i stabilniji autofokus tokom snimanja video zapisa – čak i ako se objekat privremeno pomera ispred željenog subjekta. Fotoaparat takođe ima funkciju Touch Tracking tokom snimanja video zapisa, omogućavajući korisniku da jednostavno dodirne subjekt na ekranu za momentalno praćenje.

Prikaži manje

Novi fotoaparat Alpha 7R IV prvi je fotaparat kompanije Sony koji poseduje funkciju Real-time Eye AF za snimanje filmova . Kada se aktivira, ona automatski prati oko subjekta sa velikom preciznošću i pouzdanošću, dozvoljavajući snimatelju da se fokusira na sam sadržaj, nasuprot onome što je u fokusu ili nije u fokusu. Funkcija Touch Tracking pokrenuće automatski Eye AF kada je odabran ljudski subjekt.

Još jedna karakteristika video zapisa je dodavanje digitalnog audio interfejsa na Multi Interface papučicu™ (MI Shoe) fotoaparata, što omogućava direktno povezivanje novog ECM-B1M mikrofona ili XLR-K3M XLR kompleta adaptera za jasno, tiho i visokokvalitetno snimanje zvuka. Dostupno je intervalno snimanje za kreiranje time-lapse videa, kao i Full HD snimanje pri brzini do 120 fps, kao i funkcije Slow i Quick Motion i još mnogo toga.

Unapređena konstrukcija, dizajn i mogućnost prilagođavanja

Novi Alpha 7R IV ima nekoliko nadogradnji dizajna i veću upotrebljivost, sa mnogim podešavanjima koja su direktno implementirana na osnovu mišljenja profesionalne zajednice kompanije Sony.

Da bi se povećala izdržljivost, novi Alpha 7R IV ima veću otpornost na prašinu i vlagu , sa dodatnim pričvršćivanjem na svim šavovima tela, poklopcu koji se nalazi na delu za baterije i slotovima. Fotoaparat je napravljen od izuzetno lagane i izdržljive legure od magnezijuma, i ima dodatnih šest šrafova, kao i ekstra čvrsto postolje.

Dodatna unapređenja dizajna kućišta uključuju bolje prianjanje za veću udobnost i sigurnije držanje u ruci; povećanje prečnika i dodavanje povratne sprege na dugme „AF-ON“; novi dizajn multi-selektor džojstika za improvizovanu kontrolu; dugme za zaključavanje kompenzacije ekspozicije i redizajnirani oblik i novi položaj zadnjeg točkića. Prema zahtevu mnogih profesionalnih korisnika, novi fotoaparat takođe uključuje dva kompatibilna slota za UHS-II kartice, što omogućava veći ukupni kapacitet i veće brzine učitavanja / beleženja.

Za dodatnu podobnost, proširena je registracija podešavanja fotoaparata. Sada skoro sva podešavanja fotoaparata mogu biti sačuvana i učitana s memorijske kartice. Do 10 kombinacija mogu se sačuvati na bilo kojoj kartici i učitati u bilo koji fotoaparat istog tipa.

Uprkos broju piksela od 1,5x, trajanje baterije je produženo – prema CIPA standardu do 670 fotografija po punjenju sa uključenim LCD monitorom, ili 530 fotografija sa elektronskim tražilom (EVF). Za neprekidan proces rada, novi opcioni VG-C4EM vertikalni rukohvat poseduje dve NP-FZ100 baterije, a opcioni Multi Battery adapter (NPA-MQZ1K) može da sadrži do četiri Z baterije. Kućište fotoaparata se može napajati i preko USB konektora .

Novi dodaci

Kompanija Sony objavila je i veliki broj novih dodataka koji će upotpuniti novi fotoaparat Alpha 7R IV:

VG-C4EM vertikalni rukohvat – obezbeđuje isto rukovanje i dizajn kao i fotoaparat Alpha 7R IV, uključujući veću otpornost na prašinu i vlagu, udvostručen vek trajanja baterije i punjenje baterije fotoaparata preko USB-a.

Mikrofon ECM-B1M – 8 mikro-kapsula visokih performansi i napredna digitalna obrada signala obezbeđuju tri selektivna direkciona obrasca u jednom kompaktnom mikrofonu dužine približno 99,3 mm (4 inča). Kada je mikrofon povezan sa fotoparatom Alpha 7R IV preko Multi Interface papučice koja podržava digitalni audio interfejs, zvuk se direktno prenosi na fotoaparat tako da je postignut najviši mogući kvalitet bez buke.

XLR-K3M XLR komplet adaptera – Dva XLR/TRS kombinovana konektora, jedan mini stereo priključak za mikrofon od 3,5 mm i ulazni priključak, sa ekstenzivnom kontrolom koja olakšava proces rada nakon obrade. Adapter se povezuje sa fotoparatom Alpha 7R IV preko Multi Interface papučice sa podrškom za digitalni audio interfejs, zvuk se direktno prenosi na fotoaparat u digitalnom obliku tako da se postigne najviši mogući kvalitet bez buke, a produžni kabl pruža dodatnu fleksibilnost tokom pričvršćivanja fotoaparata za opremu ili nosač.

Snažna SF-M serija

Ultra-čvrsta UHS-II SD kartica sa velikom brzinom učitavanja do 277 MB/s je idealna za snimanje u ekstremnim uslovima i pojednostavljuje proces rada nakon snimanja. Isporučuje se sa softverom za oporavak datoteka (podržava operativne sisteme MacOS i Windows).

MRW-S3

Brzi USB za PC sa UHS-II SD/mikro SD čitačem, koji podržava USB 3.1 generacije 2 i USB napajanje od 100W (USB PD), doprinosi efikasnom toku rada ultrabrzim, stabilnim backup-om preko PC ili SSD diska.

Cena i dostupnost

Novi Alpha 7R IV fotoaparat punog foramta sa izmenjivim objektivima biće dostupan u Srbiji od septembra 2019. godine, po ceni od oko 3700 evra.