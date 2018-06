Kompanija Sony predstavila novu VCT-SGR1 dršku za snimanje

Kompanija Sony predstavila je VCT-SGR1, novu prilagodljivu i kompaktnu dršku za snimanje, koja najbolje odgovara serijama fotoaparata RX0 i RX100.

Idealna za snimanje vlogova, fotografisanje na putovanjima i snimanje videa, autoportreta i još mnogo toga, nova VCT-SGR1 je vertikalno orijentisana drška za snimanje koja se povezuje sa Sony fotoaparatima serija RX0 i RX100 preko Multi/Micro USB priključka. Izuzetno je kompaktna i lagana, i omogućava podešavanje gornjih uglova do 70 stepeni i donjih do 100 stepeni za snimanje iz različitih perspektiva, visokih i niskih uglova i autoportreta.

Na vrhu drške je nekoliko dugmića uključujući otvaranje zatvarača, REC stop/start i funkciju zumiranja, koji olakšavaju kontrolu i desnom i levom rukom. Dodatno, donji deo drške može biti raširen i korišćen kao tronožac, što je čini savršenim dodatkom za grupne fotografije ili snimanje u uslovima slabog osvetljenja kako bi se izbeglo podrhtavanje fotoaparata prilikom snimanja pri sporijim brzinama zatvarača.

Nova VCT-SGR1 drška za snimanje biće u prodaji od jula u Evropi, a približna cena iznosiće 120 evra.