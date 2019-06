Kompanija Sony predstavlja novi super-telefoto 600mm F4 G Master™ Prime objektiv

Kompanija Sony objavila je još jedan impresivan dodatak svojoj vrhunskoj liniji objektiva G Master serije, novi FE 600mm F4 GM OSS super-telefoto objektiv (model SEL600F40GM).

Objektiv kompanije Sony najvećeg raspona, od 600mm, uključuje mnoge od najnaprednijih optičkih i mehaničkih tehnologija kompanije, proizvodeći izuzetan kvalitet fotografije sa izvanrednom brzinom fokusiranja i preciznošću. Najlakši u svojoj klasi[i] , težine samo 3040g, model FE 600mm F4 GM OSS karakteriše izuzetno uravnotežen dizajn kako bi se osigurao najbolji mogući doživljaj snimanja. Zajedno sa priznatim objektivom FE 400mm F2.8 GM OSS, novi raspon od 600mm daje profesionalnim fotografima sportista, divljih životinja i fotoreporterima više opcija za snimanje subjekata na velikim udaljenostima sa ekstremnom preciznošću i detaljima.

„Sa dva nova objektiva koji su najavljeni, naša rastuća linija E-mount objektiva sada uključuje 33 modela punog formata i ukupno 51 objektiv. Deseti model iz naše vodeće G Master serije, novi 600mm F4 podiže brzinu, mobilnost i kontrolu u super-telefoto objektivu”, ističe Jan Salmon Legegner (Yann Salmon-Legagneur), direktor Odeljenja za marketing proizvoda za digitalno snimanje kompanije Sony Europe. „Kombinovanje širokog raspona od 600mm sa karakteristikama kao što su snimanje pri brzini od 20 kadrova u sekundi i AF/AE kalkulacije 60 puta u sekundi modela a9 (ILCE-9) ili ekstremno visoke rezolucije i performansi velike brzine modela a7R III (ILCE-7RM3), omogućava profesionalnim fotografima da kreiraju fotografije koje jednostavno nije bilo moguće snimiti pre toga“, dodaje Legener.

Brz, precizan i tih autofokus

Da bi najbolje iskoristili prednost visoko razvijenih autofokusnih sistema najnovijih Sony E-mount fotoaparata punog formata, novi FE 600mm F4 GM OSS objektiv poseduje dva XD (ekstremno dinamična) linearna motora, koji pokreću fokus grupu objektiva kako bi obezbedili brz, precizan autofokus i pouzdano praćenje subjekta. Ove motore podržavaju posebno razvijeni algoritmi kretanja kako bi se minimizirao zaostatak i nestabilnost i kako bi se kontrolisali nivoi buke, što rezultuje izuzetno brzim, preciznim i tihim performansama autofokusa, omogućavajući objektivu da sa lakoćom snimi dinamične, brze sportiste ili divlje životinje.

Super G Master kvalitet fotografije i bokeh efekat

Kao član vodeće Sony serije G Master objektiva, ovaj novi super-telefoto objektiv velike blende karakteriše neverovatan nivo kvaliteta fotografije i detalja, sa izvanrednim kontrastom i rezolucijom koja se zadržava i na samim uglovima fotografije. Poseban optički dizajn uključuje veliki XA (ekstremno asferični) i ED (ektra-niska disperzija) element koji efikasno suzbija sve uobičajene telefoto aberacije objektiva, plus tri fluoritna elementa koji pomažu da se smanji hromatska aberacija i potisne razlivanje boja. Najnovije tehnologije kompanije Sony za simulaciju bokeh efekta i XA element koriste se takođe za kontrolu sfernih aberacija i pomažu u postizanju izuzetnog bokeh efekta.

Objektiv ima i mehanizam kružnog otvora blende sa 11 segmenata koji doprinosi visokom kvalitetu bokeh efekta na fotografijama i premazan je originalnim Sony Nano AR premazom koji suzbija sve neželjene odsjaje i bljeskove.

Novi FE 600mm F4 GM OSS objektiv je kompatibilan sa Sony 1.4x i 2.0x E-mount telekonvertorima, stvarajući izvanredne performanse fotografije na produženim žižnim daljinama zadržavajući brze i precizne AF performanse.

Lagan, uravnotežen dizajn

Sa težinom od samo 3040 grama, novi super-telefoto prime objektiv je najlakši u svojoj klasi, omogućujući nivo prenosivosti i manevrisanja koji nikada ranije nije postignut u objektivu te klase. Zasnovan na tehnologiji priznatog FE 400mm F2.8 GM OSS objektiva, lagani dizajn novog objektiva od 600 mm postignut je korišćenjem tri fluoritna elementa, sa manjim brojem elemenata raspoređenih na prednjem delu barela. Magnezijumska legura se takođe koristi kroz objektiv kako bi se smanjila težina i masa.

Kao i prethodni model FE 400mm F2.8 GM OSS, novi objektiv od 600 mm karakteriše dizajn objektiva koji nema težak prednji deo, smanjujući tako inerciju koja se opire rotaciji, što omogućava brže, preciznije pomeranje prilikom ručnog snimanja ili uz pomoć monopoda.

Izdržljivost, pouzdanost i kontrola

Kako bi izdržao teške uslove fotografisanja sportskih događaja ili divljih životinja, novi Sony objektiv FE 600mm F4 GM OSS napravljen je od izdržljive legure magnezijuma i jakog, ali laganog oklopa od ugljeničkih vlakana. Objektiv je takođe otporan na prašinu i vlagu, i njegov prednji element je premazan fluorom kako bi odoleo prljavštini i otiscima prstiju.

Takođe, prisutan je i veliki broj tvrdih kontrola na objektivu, uključujući dugmiće za prilagođavanje zadržavanja fokusa na četiri različita mesta na barelu, koji mogu da budu programirani za kontrolu karakteristika, ako je to potrebno. Postoji i Full-Time DMF prekidač koji odmah aktivira ručni fokus u bilo kojoj tački i prsten za fokusiranje koji karakteriše Linear Response MF za fin, responzivan ručni fokus.

Dodatno, novi objektiv poseduje ugrađenu optičku stabilizaciju za dinamičku aktivnost i tri različita režimska podešavanja, uključujući i režim Mode 3 sa naprednim algoritmom koji obezbeđuje lakše kadriranje dok prati subjekte u pokretu. Novi model karakteriše funkcionalni prsten sa mogućnošću odabira Preset i Function podešavanja, kao i slot za filtriranje koji podržava ø 40.5mm ND i druge tipove filtera, kao i opcioni VF-DCPL1Drop-in kružni polarizacijski filter. VF-DCPL1 filter može da se rotira kako bi se postigla željena polarizacija u objektivu.

Cena i dostupnost

Novi FE 600mm F4 GM OSS objektivi biće dostupni u Evropi od avgusta 2019. godine, po ceni od oko 14.000 evra.