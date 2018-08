Kompaniji Canon dodeljene četiri prestižne 2018 EISA nagrade

Kompanija Canon Europe počastvovana je dobijanjem četiri EISA priznanja koja svedoče o širini Canon-ove linije fotoaparata, objektiva i dodatne opreme bez premca.

Glasovima saveta sastavljenog od 53 urednika međunarodno priznatih časopisa o potrošačkoj elektronici iz 23 evropske zemlje, ali i Australije, Indije, Kanade i SAD – EISA odaje priznanje tehnološkim proizvodima koji kombinuju najnaprednije tehnologijei najpoželjnije karakteristike u svojoj klasi.

Lee Bonniface, direktor marketinga u Canon Europe rekao je: „Uvek nastojimo da ponudimo proizvode najvišeg kvaliteta koji će fotografima svih nivoa omogućiti da usavrše svoju veštinu. Želja za stalnom inovacijom je održala Canon na čelu grafičke izvrsnosti tokom njegove 80-godišnje istorije, pa je dobijanje četiri prestižne nagrade koje dodeljuje EISA priznanje Canon-ovog neiscrpnog fokusa na nenadmašni kvalitet slike.“

U obrazloženju nagrada koje je dodelio Canon-ovim proizvodima EISA-in žiri naveo je sledeće:

EISA DSLR fotoaparat za 2018-2019: Canon EOS 6D Mark II

Canon EOS 6D Mark II je kompaktan, ali snažan DSLR za fotografe entuzijaste. CMOS senzor punog formata od 26,2 megapiksela i DIGIC 7 procesor slike zajedno omogućuju izuzetan kvalitet slike, čak i u uslovima slabog svetla. Fotoaparat kombinuje brz i pouzdan sistem za automatski fokus sa 45 tačaka uz Canon-ov impresivan Dual Pixel CMOS sistem za automatski fokus koji se koristi za prikaz uživo i snimanje video zapisa. Vari-Angle ekran osetljiv na dodir novina je za Canon-ove fotoaparate punog formata i olakšava kadriranje objekta i korišćenje menija fotoaparata.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/cameras/eos-6d-mark-ii/

EISA Best Buy fotoaparat za 2018-2019: Canon EOS M50

Ovaj mali, lagan i pristupačan fotoaparat bez ogledala pruža jednak kvalitet slike kao i njegova veća braća. Zahvaljujući APS-C senzoru od 24,1 megapiksela i DIGIC 8 procesoru slike može snimati fotografije visokog kvaliteta i 4K video zapise. Vari-Angle ekran osetljiv na dodir olakšava kadriranje objekta iz bilo kog ugla – bilo da se radi o ptičijoj ili žabljoj perspektivi, selfiju ili vlogu – pomoću jednostavne funkcije „dodirni-da-fokusiraš“.

Poboljšani Dual Pixel CMOS AF omogućava brzo, tačno i precizno fokusiranje na 88% površine slike, podjednako i na fotografijama i na filmovima u Full HD rezoluciji. Pomoću ugrađenih funkcija Wi-Fi i Bluetooth lako možete da prenesete slike na mobilni uređaj i da ih podelite na društvenim medijima.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/cameras/eos-m50/

EISA DSLR Prime objektiv za 2018-2019: Canon EF 85mm f/1.4L IS USM

Ovaj jedinstveni objektiv kombinuje ugrađenu stabilizaciju slike sa veoma velikim otvorom blende. Ta kombinacija omogućava slikanje iz ruke u uslovima veoma slabog svetla. Objektiv je napravljen za profesionalnu primenu sa zaptivanjem koje štiti od vremenskih uslova, kao i brzim i preciznim automatskim fokusom. Oštrina je poboljšana u poređenju sa prethodnim 85mm objektivima iz Canon-a, dok se zamagljene pozadine prikazuju izuzetno dopadljivo. Savršen je izbor za fotografe portreta i venčanja koji snimaju pomoću DSLR-ova punog formata sa visokom rezolucijom.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/lenses/ef-85mm-f-1-4-l-is-usm-lens/

EISA foto inovacija za 2018-2019: Canon Speedlite 470EX-AI

Ovaj Speedlite blic znatno će olakšati život svakom fotografu jer sa njim više nije potrebno pretpostaviti gde će se svetlost odbiti. 470EX-AI automatski okida niz pred-bliceva kako bi utvrdio kako svetlo može da se odbije od plafona ili zida, a zatim rotira glavu blica u ispravan položaj za postizanje mekog i prikladnog osvetljenja. Fotograf glavu blica može postaviti i ručno, a uređaj će održavati taj položaj čak i ako se kamera rotira. Zahvaljujući potpunoj E-TTL kontroli, blic će automatski okinuti sa pravim intenzitetom kako bi omogućio savršeno eksponirane slike.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/cameras/speedlite-flash-470ex-ai/

O EISA: Evropska asocijacija za zvuk i sliku (EISA) sastoji se od 53 stručna magazina iz 25 zemalja širom sveta. Međunarodno poznato po evropskim EISA nagradama, ovo udruženje predstavlja najveću svetsku uredničku saradnju u svetu potrošačke tehnologije. EISA odaje priznanje vrhunskim proizvodima u industriji više od 35 godina.