Kompaniji Canon dodeljene četiri prestižne nagrade 2019 TIPA World Awards

Canon Europe danas je objavio da su mu dodeljena četiri priznanja od udruženja Technical Image Press Association (TIPA), što ističe Canon-ovo impresivno nasledstvo i inovaciju na svim nivoima – od EF objektiva, do revolucionarnog EOS R sistema. Godina 2019. predstavlja Canon-ovu 25. godinu priznanja od strane TIPA, a nakon značajne godine za Canon – zbog lansiranja revolucionarnih EOS R sistema i RF nosača – ovogodišnje nagrade svedoče o Canon-ovoj stalnoj i nenadmašnoj ekspertizi u fotografskoj industriji. Predstavljajući 30 časopisa iz industrije iz 15 zemalja i širom pet kontinenata, TIPA World Awards jedna je od globalno najpoželjnijih nagrada za fotografiju i grafiku.

Sledeći proizvodi su dobili nagradu 2019 TIPA World Awards:

Najbolji napredni fotoaparat punog formata: Canon EOS RP

Canon EOS RP Najbolji DSLR profesionalni prajm objektiv: Canon EF400mm f/2.8L IS III USM

Canon EF400mm f/2.8L IS III USM Najbolji prajm objektiv za APS-C sistem bez ogledala: Canon EF-M32mm f/1.4 STM

Canon EF-M32mm f/1.4 STM Najbolji prajm standardni objektiv za sistem bez ogledala: Canon RF50mm F1.2 L USM

Proizvodi iz Canon-ovog novog sistema punog formata bez ogledala prepoznat je kao vodeći u industriji – osvojiviši dve nagrade. Prva je za pristupačno, kompaktno i lagano telo fotoaparata, EOS RP, a druga je za revolucionarni, premijum objektiv L-serije, RF50mm F1.2 L USM. Oba proizvoda postavljaju nove standarde u fotografskim performansama, pružajući kreativne mogućnosti snimanja zahvaljujući prednostima EOS R sistema – uključujući najbrži na svetu autofokus[i] . Druga dva priznanja prepoznaju snagu i širinu Canon-ove EF i EF-M linije objektiva, od najlakšeg na svetu 400mm f/2.8 objektiva[ii] – EF400mm f/2.8L IS III USM, do kompaktnog, veoma kvalitetnog EF-M32mm f/1.4 STM objektiva – ističući Canon-ovu stalnu posvećenost inovaciji tehnologije objektiva i optičkoj izvrsnosti – pružajući komplet za svaki tip korisnika, u celokupnoj lepezi proizvoda.

Issei Morimoto, stariji potpredsednik za upravljanje proizvodima i marketing, Canon Europe, prokomentarisao je:

„Ponosni smo zbog TIPA priznanja u vidu ove četiri nagrade. Ukupno 25 godina u nizu je prepoznata naša trajna posvećenost stalnom razvijanju najinovativnijih proizvoda na tržištu, stavljajući objektive i optiku u jezgro našeg poslovanja. Ovo globalno prepoznavanje dodatno učvršćuje Canon-ov položaj lidera na tržištu fotografije, položaj koji budućim razvojem inovativnih proizvoda podržava fotografe u svakom žanru i na svakom nivou veštine u beleženju savršene slike.“

Prilikom prepoznavanja Canon-ovih nagrađivanih proizvoda, TIPA žiri pružio je sledeća obrazloženja:

Najbolji napredni fotoaparat punog formata: Canon EOS RP

Kompaktan i svestran, pristupačan EOS RP je kompaktan i lagan fotoaparat bez ogledala sa CMOS senzorom rezolucije 26,2 megapiksela, DIGIC 8 procesorom i sistemom Dual Pixel CMOS AF. Pregled i kadriranje poboljšani su zahvaljujući Vari-Angle 3-inčnom LCD-u i EVF-u sa 2,36 miliona tačaka. Fotoaparat može da snima 4K 24/25p video i ima ugrađene utičnice za HDMI, slušalice i mikrofon. Namenjen onima koji traže fotoaparat punog formata naprednog nivoa, a koji je jednostavan za korišćenje, EOS RP ima vođeni korisnički interfejs koji korisnicima omogućava da na ekranu vide kako promena režima utiče na njihov snimak. Dodatne pogodnosti uključuju unapređenu mogućnost fokusiranja u uslovima slabog svetla koja uz f/1.2 objektiv, podiže AF osetljivost na neverovatnih EV-5.

Najbolji DSLR profesionalni prajm objektiv: Canon EF400mm f/2.8 IS III USM

Mala težina, stabilizacija slike u 5 koraka i jednostavnost rukovanja važne su stavke prilikom razmatranja za fotografe koji rade na terenu, a Canon-ov EF400mm objektiv najlakši je u svojoj klasi. Funkcije prilikom rukovanja takođe igraju važnu ulogu, a ugrađena stabilizacija slike u 5 koraka i kontrola za zaključavanje/aktiviranje fokusa, kao i dostupnost manuelnog fokusa sve vreme, čine ovo izuzetno upečatljivim i svestranim objektivom. Druge impresivne specifikacije uključuju dijafragmu sa devet listića, USM motor prstenastog tipa i minimalna razdaljina fokusiranja od 2,5 metara. Ovaj objektiv pruža ručno fokusiranje sve vreme i konstruisan je od 17 elemenata u 13 grupa sa fluoritnim i super UD elementima, kao i sa premazima Air Sphere, Super Spectra i premazom od fluora.

Najbolji prajm objektiv za APS-C sistem bez ogledala: Canon EF-M32mm f/1.4 STM

Kompaktan i lagan prajm objektiv za fotografije i video. Fotografi koji snimaju slike i video ceniće STM (step-motor) u ovom EF-M objektivu zbog njegovog glatkog i tihog rada sa fokusom kada se snimaju fotografije i skoro nečujan rad kada se snima video. Kompaktne veličine i lagan (235 g), ovaj objektiv ima širok prsten za fokusiranje sa mogućnošću ručnog upravljanja sve vreme. Konstruisan je sa 14 elemenata u osam grupa, a tehnologija premaza Super Spectra pomaže u smanjivanju duhova (ghosting) i odbljesaka (flare). Veliki maksimalni otvor blende pruža zadivljujući boke, a njegova minimalna razdaljina za fokus (0,23 metara) i maksimalno uvećanje od 0,25x otvara brojne kreativne mogućnosti snimanja.

Najbolji prajm standardni objektiv za sistem bez ogledala: Canon RF50mm F 1.2 L USM

Brz i izuzetno oštar, ovaj ultra-brzi prajm objektiv za fotoaparate Canon-ove serije EOS R zaštićen je od vremenskih uslova i napravljen je od 15 elemenata u 9 grupa, sa UD i asferičnim elementima, kao i sa premazima Air Sphere, Super Spectra i premazom od fluora. On ima dijafragmu sa deset listića i minimalnu razdaljinu fokusa od 40 cm, kao i prilagodljivi prsten za kontrolu koji može da se koristi za podešavanje otvora blende, brzine okidača, ISO postavki i kompenzacije ekspozicije. Fokusiranje je tiho i brzo zahvaljujući ultrazvučnom motoru prstenastog tipa.

[i] Na dan 13. februara 2019, u okviru digitalnih fotoaparata bez ogledala sa izmenjivim objektivima koji upotrebljavaju senzor slike ekvivalentan 35-milimetarskom punom formatu sa automatskim fokusom pomoću detekcije kontrasta i automatskim fokusom pomoću detekcije faze na ravni slike. Izračunato iz rezultata izmerenih brzina automatskog fokusa, na osnovu CIPA smernica (razlikuje se u zavisnosti od uslova snimanja i upotrebljenih objektiva). Izmereno korišćenjem internih metoda. Uslovi merenja: EV12 (ambijentalna temperatura/ISO 100), manuelni režim, upotrebljen RF24-105mm F4 L IS USM (na žižnoj daljini od 24 mm) uz sledeće postavke: okidanje pomoću dugmeta okidača, automatski fokus u jednoj tački (Center AF), One-Shot AF

[ii] Među objektivima za fotoaparate sa izmenjivim objektivima. Važeće u septembru 2018, na osnovu Canon-ovog istraživanja