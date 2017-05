“Live for the story” novi Canon pristup komuniciranju brenda

Canon je danas predstavio „Live for the story“ (Živi za priču), potpuno nov pristup u predstavljanju svog brenda za potrošačka i profesionalna grafička rešenja širom Evrope, sa ciljem menjanja percepcije kompanije među mlađom populacijom.

U središtu potpuno integrisane i sveobuhvatne kampanje, koja počinje danas na 19 evropskih tržišta, nalazi se nova poruka Canon-ovog brenda. „Live for the story“ ohrabruje ljude da pronađu posebne uspomene u svim trenucima života, bez obzira gde se nalaze i šta rade.

Lee Bonniface, senior direktor u kompaniji Canon za CIG marketing, objašnjava: „’Live for the story’ je novi pristup koji redefiniše postojeće stanje i razvijen je sa ciljem da potpuno promeni način na koji ljudi doživljavaju Canon. Ovim potezom Canon će se učvrstiti kao brend koji stvara priče, obezbeđujući da svaki rezultat rada njegovog ekosistema i proizvodnog programa pomaže korisnicima da ispričaju svoju priču.“

Integrisano predstavljanje će se odvijati kroz sledeće kanale: televizija, DOOH, bioskopi, odnosi sa korisnicima, maloprodajni objekti, video na zahtev, odnosi sa javnošću, medijska partnerstva i društvene mreže. Svako mesto na kome će korisnici doći u kontakt sa Canon-om od sada šalje snažnu poruku „Live for the story“, uključujući zvanični sajt i elektronsku trgovinu. Kampanju će voditi agencije VCCP i PHD iz Londona, a sastojaće se od scenarija iz svakodnevnog života, kreiranih tako da zaintrigiraju gledaoce i podstaknu ih da požele saznati više o priči koja se krije iza slike.

U prve četiri nedelje kampanje fokus će u potpunosti biti na poruci „Live for the story“, a promocija će se odvijati preko televizije, bioskopa i digitalnih bilborda, kako bi se osiguralo da poruka stigne do što većeg broja ljudi i kako bi se izgradila relevantnost među mlađom populacijom. Poruka će se dalje širiti kroz službu zaduženu za odnose sa korisnicima, a biće jasno istaknuta i u Canon-ovim maloprodajama, kao i u drugim maloprodajnim objektima u kojima je Canon zastupljen, kako na internetu, tako i van njega.

„Zadržati relevantnost i značaj u industriji koja se konstantno menja i razvija je uzbudljivo, a mi smo to odlučili iskoristiti kako bi se približili mlađoj publici“, rekao je gospodin Bonniface. „Canon nudi mnogo više od pukih fotografija. Mi štampamo uspomene, mi čuvamo uspomene i pomažemo da ih oblikujete sa aplikacijama kao što je Lifecake.“

„Doživljaj je ono što je važno i on je u našem fokusu. Ceo koncept ’Live for the story’ je razvijen kako bi inspirisao ljude da urade baš to. Kroz svaki element Canon-ovog tržišnog repozicioniranja mi ohrabrujemo ljude da budu spremni da zabeleže priče koje stvaraju svakog dana.“

Kako bi se osiguralo da i nova, mlađa populacija bude uključena, kreirana je kompletna strategija javnog zastupanja i uključivanja influensera na svim evropskim tržištima. Od 17. maja će krenuti i stalna retargeting kampanja, putem banera i društvenih mreža. Ovo će osigurati da promovisani sadržaj bude usmeren ka pravim osobama u pravom trenutku, sa najvećom mogućom efikasnošću.

„Poruka ’Live for the story’ će pomoći dobavljačima i partnerima sa kojima Canon radi da krenu napred, a pred novim, nadolazećim fotografima je izazov stvaranja kreativnih sadržaja za kampanju“, nastavio je gospodin Bonniface. „Od 17. maja kompletan Canon-ov portfolio će biti još zanimljiviji mlađoj publici, istovremeno zadržavajući važnost i značaj kod vernih korisnika koji su od suštinske važnosti za Canon.“