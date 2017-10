Logitech predstavio BRIO 4K STREAM EDITION kameru

Logitech predstavlja Logitech® BRIO 4K STREAM EDITION. Ova nova Ultra HD 4K kamera omogućava stvaranje upečatljivih live streaminga za gejming i emitovanje, hvatajući i najmanje detalje facijalne gestikulacije u živopisnom, gotovo opipljivom HD 1080p video zapisu sa 60 sličica u sekundi (fps).

„Emitovanje je postalo društveni fenomen – igrači troše dvostruko više vremena gledajući gejminge i live streamove na Twitchu, Youtubu i Mixeru koji postaju novi TV te generacije”, izjavio je Guillaume Bourelly, senior portfolio i product manager za web kamere u Logitechu.

„S kamerom BRIO 4K STREAM EDITION, optimizovali smo našu popularnu BRIO kameru za streaming. Rezultat je web kamera koja ima sve kako bi se profesionalni komentatori mogli što bolje povezati sa svojom publikom: uz snimanje svih detalja uživo u 4K, brzina prenosa omogućava 1080p/60fps streaming uz konstantan frame rate i nudi potpuno integrisano rešenje pomoću XsplitBroadcaster softvera.”

S Ultra HD 4K i visokim dinamičkim rasponom (HDR), BRIO 4K STREAM EDITION nudi četiri puta veću rezoluciju od full HD video zapisa i automatski se prilagođava promenama osvetljenja tako da nećete izgledati tamno u kontra svetlu niti će se kvalitet slike menjati ako ulazite spolja u prostor. Ultra HD 4K, takođe, beleži najsitnije detalje lica u živim bojama i održava pun HD kvalitet snimka dok zumirate ili odzumiravate, tako da se vaša publika može povezati s vama bez obzira na pozadinsku rasvetu.

Logitech kamera BRIO 4K STREAM EDITION proizvodi živopisan video zapis uz natprosečnu brzinu prikaza pri 1080p/60fps kad koristite priority mode. Time se smanjuje kašnjenje pri snimanju usporenih snimaka ili reprodukciji.

Kamera dolazi s aplikacijama ChromaCam i AI background neutralizer od Personify, koje mogu zamutiti, ukloniti ili zameniti pretpranu pozadinu da bi se dobio profesionalni izgled slike tokom streaminga. Prilagodite vidno polje na uže područje od 65 ili 78 stepeni kako bi fokus bio na vama, ili na šire od 90 stepeni kako bi gledaoci mogli da uživaju u celoj sceni.

Blisko sarađujući s vodećom gejming softverskom kompanijom SplitmediaLabs, XSplitTMBroadcaster i XSplitGamecaster su optimizovani za sve-u-jedan streaming rešenje za 4K kompatibilnost prikaza i veliku brzinu pomoću kamere Logitech BRIO 4K STREAM EDITION. Svaka kamera dolazi u paketu s besplatnom dvanaestomesečnom premijum XSplit licencom koja uključuje aplikacije XSplitBroadcaster i XSplitGamecaster. Osim toga, OBS™ podržava kameru Logitech BRIO STREAM kako biste odmah nakon postavljanja mogli početi streaming.

Cena i dostupnost

Kamera Logitech BRIO 4K STREAM EDITION dostupna je u maloprodaji po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 249 evra.