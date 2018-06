Look Deeper: Nikon i fotograf Tomas Sentpetri

Zbog serije ekskluzivnih fotografija koju je danas objavio Nikon, fotograf Tomas Sentpetri (Tomas Sentpetery) morao je da posmatra dublje da bi sagledao različite aspekte popularnih turističkih destinacija Evrope, kako iznad, tako i ispod zemljine površine.

Potvrđujući da uvek postoji više toga nego što možemo da uočimo na početku, Tomas je posetio pet evropskih turističkih destinacija – London, Pariz, Krakov, Napulj i južnu obalu Španije – da bi snimio originalne turističke fotografije. Naoružan objektivima NIKKOR FX i DX i telima foto-aparata, istražio je i snimio izvanredna mesta koja se nalaze ispod poznatih lokacija. Od napuštenih prolaza londonske podzemne železnice, preko zadivljujućeg rudnika soli Vjelička u blizini Krakova, do prostranstva Bario de Kevasa u Španiji, najvećeg evropskog pećinskog kompleksa u kojima su obitavali pećinski ljudi, slike pokazuju da i dalje postoje neočekivana mesta koja treba istražiti.

Stari gradovi Evrope, raznovrsne kulture i svetski poznate znamenitosti su pravi raj za putnike i turističke fotografe. Tomas je, međutim, hteo nešto drugo. Želeo je da objektivima NIKKOR DX na aparatu Nikon D7500 fotografiše „površinu” evropskih turističkih destinacija*, a objektivima NIKKOR FX na vrhunskom telu Nikon D850 sve ostalo.

Komentarišući projekat, Tomas Sentpetri je rekao: „Postoje skriveni svetovi oko nas i želeo sam da pokažem da na popularnim turističkim destinacijama ima više toga nego što očekujemo. Obavite istraživanje pre putovanja i ne plašite se da posmatrate dublje. Uz odgovarajući komplet i žeđ za avanturom moguće je snimiti izvanrednu turističku fotografiju.”

Tomas je tokom fotografisanja koristio sledeću opremu:

· Nikon D850 – Najnoviji FX foto-aparat na najbolji način kombinuje rezoluciju, brzinu i osetljivost na svetlost. Njegovih 45 megapiksela snimaju izuzetno sitne detalje i stvaraju jasne i oštre slike na kojima se uočavaju čak i najsuptilnije teksture. Njegov opseg ISO vrednosti od 64 do 25.600 naročito je pogodan za isticanje živopisnih boja u uslovima slabe osvetljenosti i idealan je za istraživanje mračnih svetova koji se kriju ispod površine.

· Nikon D7500 – Nikon D7500 je namenjen probirljivim avanturistima, lagan je i poseduje dinamički senzor DX formata od 20,9 megapiksela i tanak nagibni monitor koji fotografima omogućava da fokusiraju i snimaju i iz najneverovatnijih uglova. Uz ISO vrednost koja se može povećati čak do 1.640.000, Nikon D7500 maksimalno koristi raspoloživu svetlost u svakom kadru putovanja.

FX oprema:

· AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED – Ovaj svetlosno jak, ekstremno širokougaoni objektiv pruža oštrinu u svim delovima slike koja prevazilazi oštrinu ekvivalentnih objektiva sa fiksnom žižnom daljinom. Velika blenda i sloj nanokristala u objektivu smanjuju efekat „duhova” i odblesak, što znači da može besprekorno da se prilagodi svakom okruženju tokom putovanja.

· AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR – Kao najkorišćeniji profesionalni objektiv iz palete NIKKOR, ovaj idealni širokougaoni objektiv garantuje izuzetne performanse u uslovima slabog osvetljenja i ujednačenu ekspoziciju u celom opsegu zuma. U nepovoljnijim sredinama na koje možete naići tokom putovanja, sloj fluora na prednjem i zadnjem elementu objektiva odbija vodu, prašinu i prljavštinu.

· AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED – Ovaj lagani i svestrani objektiv sa fiksnom žižnom daljinom je savršen izbor za kreativne fotografe koji žele da preuveličaju perspektive i pokažu nešto što je drugačije. Njegova ultraširoka žižna daljina od 20 mm, svetao maksimalni otvor blende od f/1,8 i kompaktnost znače da je, bez obzira na to da li snimate skučene prostore ili reportažnu fotografiju, ovaj objektiv spreman za svaki izazov.

DX oprema:

· AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED – Ovaj ultraširokougaoni objektiv sa zumom od 2,4x i kvalitetnom optičkom konstrukcijom doprinosi stvaranju slika izvanredne rezolucije, kontrasta i minimalnih izobličenja. Turističkim fotografima ovaj objektiv je idealan za snimanje pejzaža, preuveličanih perspektiva ili skučenih prostora.

· AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR – Vrhunski prenosni objektiv za fotografe koji žele da snime savršen vidik. Njegovo lagano telo, svetao otvor blende od f/2,8–4 i sistem smanjenja vibracija olakšavaju fotografisanje iz ruke.

· AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR – Moćni objektiv sa zumom od 16,7x i supertelefoto dometom, savršen za turističku fotografiju. Svestran je, odlikuje ga telo koje ne žrtvuje kvalitet slike i poseduje praktični prekidač za zaključavanje zuma koji fiksira objektiv kada ste u pokretu.

­­­­Tomas zaključuje: „Pri snimanju mračnih i skučenih prostora ili prostranog otvorenog pejzaža velikog kontrasta, objektivi koje sam koristio omogućili su mi da se sa lakoćom prilagodim izazovima svake lokacije. Ovaj projekat pokazuje da je važno imati pravi objektiv za pravi snimak i ne plašiti se da krenete zajedno sa opremom u otkrivanje skrivene lepote prisutne u svakom prostoru.”

Fotografi koje inspiriše serija „Look Deeper“ i žele da eksperimentišu i razviju se na polju turističke fotografije mogu da iskoriste prednost povraćaja novca tokom promocije aparata Nikon D7500 i NIKKOR objektiva koje je koristio Tomas.