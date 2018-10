Nađa Meli je nova Nikon evropska ambasadorka

Nikon Europe sa ponosom pozdravlja fotografkinju za venčanja Nađu Meli (Nadia Meli) kao Nikonovu evropsku ambasadorku. Nađa se pridružuje timu Nikonovih fotografa u nastojanju da korišćenjem najnovije tehnologije i praćenjem društvenih trendova na najbolji način predstavljaju naše doba.

Rođena u Italiji, odrasla u Nemačkoj, sa trenutnim prebivalištem u Brajtonu u Engleskoj, Nađa kaže da je njeno putovanje kroz svet fotografije započelo 2010. kada ju je, nakon godina fotografisanja iz hobija, prijateljica zamolila da profesionalno fotografiše njeno venčanje. Od tog trenutka fotografisanje venčanja je brzo preraslo u posao sa punim radnim vremenom – definisan njenim prepoznatljivim stilom.

Taj stil je predvođen Nađinom vizijom i svrhom – da realizuje smisao pripadanja. Njena najveća strast su ljudi i njihove priče, a njena ambicija kao fotografa je da ih snimi spontano i oživi kroz sveže, jednostavne, intimne i nearanžirane prizore.

Tokom 2018. Nađa je nastavila rad kao fotografkinja za venčanja, vodeći istovremeno i radionice na kojima pomaže ljudima da pronađu sopstveni umetnički izraz i viziju koji nadilaze „stil uređivanja“.

Nađa Meli komentariše: „Postoje četiri reči kojima pokušavam da se vodim u životu: radosno, istinsko, intimno, živo. To predstavlja mene kao osobu i vrednosti koje želim da prenesem putem svojih fotografija. Tokom gotovo čitave karijere sam Nikon ov korisnik i ta tehnologija mi je omogućila da negujem i razvijam svoj osobeni stil. Veoma se ponosim time što sam deo programa Evropski ambasadori i mogu da se pridružim nekim od najboljih fotografa na svetu.“

Na ovogodišnjem sajmu photokina Nađa je postala jedan od prvih fotografa u Evropi koji su isprobali nedavno najavljeni Nikon Z 7 fotoaparat bez ogledala i objektive NIKKOR Z 35mm f/1.8 S i NIKKOR Z 24-70mm f/4 S.

„Koristila sam Z 7 i slične objektive tokom snimanja nekoliko venčanja ovog avgusta i tako ih testirala u različitim situacijama. Bilo se da radi unutra, napolju, po dnevnoj svetlosti, u suton ili noću – uz neverovatan kvalitet slike i mogućnosti pri smanjenom osvetljenju, u kombinaciji sa laganim telom uređaja i bešumnim zatvaračem, ovaj sistem je san snova za svakog fotografa venčanja. Jedva čekam da nastavim da eksperimentišem sa njim.“

Program Nikonovih evropskih ambasadora

Program Nikonovih evropskih ambasadora čine talentovani i uticajni vizuelni umetnici koji predstavljaju savremeno doba služeći se najnovijim tehnologijama u ovoj delatnosti i prateći društvene trendove.