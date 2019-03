Nadav Kander nagradjen za izuzetan doprinos fotografiji na Sony World Photography Awards 2019

Svetska organizacija za fotografiju objavila je da je umetnik Nadav Kander dobitnik prestižne Nagrade za izuzetan doprinos fotografiji na Sony World Photography Awards 2019.

Umetniku će priznanje biti uručeno na ceremoniji u Londonu 17. aprila 2019. godine, zbog njegove svestranosti i značajnog uticaja na fotografiju. Radovi ovog umetnika biće predstavljeni u okviru izložbe Sony World Photography Awards 2019 u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu od 18. aprila do 6. maja. Na izložbi će publika imati retku priliku da vidi sedam različitih Kanderovih priznatih i manje poznatih dela na jednom mestu, uključujući portrete, figuru, pejzaže i pokret.

Povodom otvaranja izložbe, u četvrtak, 18. aprila, biće emitovan i razgovor sa Nadavom Kanderom koga je intervjuisao Vilijam A. Eving. Izdanje knjige Sony World Photography Awards za 2019. godinu takođe će uključiti novi esej o umetnikovom radu od Dejvida Kampanija, kao i poseban izbor fotografija.

„Biti dobitnik Nagrade za izuzetan doprinos fotografiji 2019. godine je veliko priznanje, jer to na neki način mene predstavlja kao inspiraciju i mislim da nema većeg komplimenta od ovog. Čast mi je što sam u društvu prethodnih dobitnika nagrade, a ukoliko sam inspirisao ljude da kopaju dublje i autentično fotografišu, onda sam dvostruko počastvovan. Takođe bih želeo da se zahvalim kompaniji Sony i Svetskoj organizaciji za fotografiju za ovo takmičenje, koje je zaista veoma velikodušno“, rekao je Nadav Kander o nagradi.

„Nadav Kander se izdvaja zbog svoje svestranosti, snage i suptilnosti. Moćne fotografije koje imaju neverovatnu skalu, često pokazuju dominaciju čoveka nad nevinošću našeg okruženja. Drago mi je što Svetska organizacija za fotografiju može odati počast tako važnom umetniku, spajajući radove iz njegove dosadašnje karijere“, istakao je Skot Grej, izvršni direktor Svetske organizacije za fotografiju.

Kao dobitnik nagrade za izuzetan doprinos fotografiji, Kander se pridružuje prethodnim dobitnicima kao što su Kandida Hofer, Martin Par, Eliot Ervit, Vilijam Klejn, Iv Arnold i Mari Elen Mark. Kanderov rad na izložbi Sony World Photography Awards za 2019. godinu nastao je u saradnji sa Galerijom cveća u Londonu i Njujorku. Samostalna izložba umetnika Nadava Kandera pod nazivom „Tamna linija – ušće Temze“ održaće se u Galeriji cveća u Njujorku od 4. aprila do 25. maja 2019. godine.

Tokom karijere duže od 30 godina, Nadav Kander (1961) je postao značajno ime u oblasti fotografije. Njegova umetnička praksa obuhvata fotografski medijum, a njegov nagrađivani komercijalni, portretni, figurativni i pejzažni rad odiše stilom koji često izaziva osećaj tišine i nelagode.

Živeći i radeći u Londonu, Kander je izdao sedam knjiga i učestvovao je na skoro 30 međunarodnih izložbi. Godine 2015. dobio je počasnu stipendiju Kraljevskog fotografskog društva, a njegovi radovi su smešteni u više javnih kolekcija širom sveta, uključujući Nacionalnu galeriju portreta u Londonu i Muzej savremene fotografije u Čikagu.

Od prethodnih projekata izdvajaju se: „Jangce – duga reka“, dobitnik nagrade Prix Pictet za 2009. godinu; „Prašina“, koja je nastala istraživanjem tragova Hladnog rata kroz radioaktivne ruševine tajnih gradova na granici između Kazahstana i Rusije; „Tela šest žena, jednog čoveka“; „Obamini ljudi“, serija 52 portreta naručenih od strane magazina New York Times. Predstojeća izložba „Tamna linija – ušće Temze” je refleksija pejzaža reke Temze u tački gde se spaja s morem.

Izložba Sony World Photography Awards 2019

Rad Nadava Kandera biće prikazan u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu u okviru izložbe Sony World Photography Awards 2019. Nova velika izložba pruža detaljan uvid u najbolje vizuelne priče i fotografije iz 2018. godine umetnika iz celog sveta koji su nagrađeni na takmičenju Sony World Photography Awards 2019. godine.

Sa preko 800 izloženih fotografija i širokim spektrom fotografskih pristupa i raznovrsnih tema, ova globalna izložba fotografija predstavlja pobedničke radove koji su ušli u uži izbor takmičenja Sony World Photography Awards, uključujući i radove Fotografa godine u Profesionalnom takmičenju, Otvorenom takmičenju, Takmičenju za mlade i Takmičenju za studente. Tokom takmičenja 2019. godine stiglo je 327.000 prijava iz 195 zemalja i teritorija, što ga čini jednim od najvažnijih svetskih fotografskih takmičenja.

Osim glavnog štanda, biće prikazana i ekskluzivna izložba radova dobitnika za 2018. godinu u Profesionalnom takmičenju, Takmičenju za studente, Sony Alpha ženskih grantova, kao i uži izbor i pobednička fotografija takmičenja ZEISS Photography Award 2019. godine. Osim toga, biće i pažljivo odabrani set fotografija iz projekta „Swap“, inicijative između Svetske organizacije za fotografiju i Kreativnog centra koji je uključio globalnu fotografsku zajednicu kako bi razmenili svoje najbolje štampane radove.

Nakon debija u Londonu, izložba Sony World Photography Awards 2019. godine imaće svetsku turneju, uključujući izložbe u Japanu, Nemačkoj i Italiji.