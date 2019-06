Nikon ambasadorke Bénédicte Kurzen i Sanne De Wilde dokumentuju složenost shvatanja blizanaca u Nigeriji

Novi fotografski projekat Nikonovih ambasadorka Bénédicte Kurzen i Sanne De Wilde istražuje suprotna uverenja o blizancima u savremenom nigerijskom društvu. Opremljene sa D850, Z7 i objektivima NIKKOR, fotografkinje su ušle u zajednice grada Igbo-Ora, gde se rađa više blizanaca nego bilo gde drugde na svetu[1] . Grad Abuja, koji predstavlja mračniju stranu postupanja s blizancima u zemlji i grad Calabar, koji je doživio preobraženje tradicije i uverenja.

Stopa rađanja blizanaca u Zapadnoj Africi je oko četiri puta viša nego u ostatku sveta¹. Kao odgovor na tako visoku stopu nataliteta, širom Nigerije razvila su se suprotna uverenja i prakse, od slavljenja preko odanosti do demonizacije. U mnogim područjima su izgrađeni hramovi za uzdizanje duha blizanaca, gde se braća i sestre podstiču na prihvaćanje vlastite istovetnosti i slavljenje osećaja sreće zbog tako neraskidive veze, dok se u drugim područjima blizanci još uvek ubijaju zbog verovanja zajednice da su zli.

Prevazilaženje predrasuda

Bénédicte i Sanne, koje su pre ovog projekta radile samo individualno, udružile su snage kako bi shvatile značenje blizanaca u Nigeriji, ne samo u smislu kako ih percipira društvo, već i kroz genetsku vezu, putem snažnih portreta i kompozicija blizanaca u interakciji.

Bénédicte Kurzen izjavila je sledeće: „Shvatanje blizanaca simbolično je u mnogim delovima sveta, ali to se najviše ističe u Nigeriji. S obzirom na negativne naslove s kojima se zemlja suočavala u vezi s postupanjem s blizancima, želele smo bliže razmotriti kompleksnu mitologiju na kojoj se temelji ova mračna istorija, dok se istovremeno, sagledavajući širu sliku, blizanci na većini mesta poštuju.”

Suprotna uverenja

Njihovo dvanaestonedeljno putovanje započelo je u Abuji, gde se pre samo nekoliko godina još uvek u blizini odvijao progon blizanaca metodama poput trovanja. Budući da je opasnost od smrti majke tokom porođaja veća u slučaju blizanačke trudnoće, neki ljudi blizance još uvijek vide kao pretnju opstanku zajednice ili kao ljude s „neobičnim moćima”.

Nasuprot tome, grad Igbo-Ora slavi svoju kulturu blizanaca, nazivajući se „nacionalnim domom blizanaca” i preuzimajući ulogu domaćina godišnjeg festivala blizanaca. Gotovo svaka kuća ovde ima barem jedan par blizanaca, a zajednica to slavi.

Sanne De Wilde izjavila je sledeće: „Dok se zapadnim društvima shvatanje blizanaca uglavnom svodi na biološku komponentu, u Africi je naglasak više stavljen na duhovnu vezu koja nastaje među decom koja dele matericu. U gradu Igbo-Ora, blizanci se podstiču na prihvatanje istovetnosti koju dele te se tretiraju, oblače i hrane jednako do vrlo kasnih godina. Na našim slikama želele smo istaknuti tu simetriju.”

Calabar, grad u Južnoj Nigeriji, predstavlja područje u kojem su uverenja doživela promenu. Krajem 19. veka, Mary Slessor, misionarka iz Škotske, preselila se tamo i otvorila kliniku u udaljenom selu. Podizanjem blizanaca uspešno je zaustavila uobičajenu praksu čedomorstva blizanaca među pripadnicima plemena Ibibio. Danas njena ostavština i dalje živi, a zbog uticaja koji je imala, ljudi je pamte i u Nigeriji i u Europi.

Oprema

Obe su fotografkinje upotrebljavale Nikon D850, s poznatom kombinacijom brzine

i osetljivosti na svetlost, za snimanje preko pedeset blizanaca u tri različita dela zemlje. Bénédicte je u poslednjoj etapi projekta u Calabaru upotrebljavala i Z7 u kombinaciji s objektivom NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. Ostatak njihove torbe s opremom činili su objektivi AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED, AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G i AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED.

Sanne je izjavila sledeće: „Neverojatn kvalitet fotografije na modelu D850 znači da, bez obzira na objekat snimanja, bilo da snimate širokokutni kadar ili portret, znate da će rezultat biti super izoštrena fotografija s pažljivim osvetljenjem, nijansama i izrazima. Slično tome, lagano i kompaktno kućište modela Z7 neprocjenjivo je u našem poslu – jedva čekamo dodatno da ga isprobamo tokom budućih projekata.”

Govoreći o strasti prema projektu, Bénédicte zaključuje: „Cilj ovog projekta je razumijevanje složenosti postupanja s blizancima u Nigeriji, a ne pojednostavljivanje istog. Razgovarale smo

s određenom braćom i sestrama koji su izrazito ponosni na činjenicu da su blizanci i na izuzetnu vezu koju ostvaruju. Drugi su blizanci rođeni u društvu koje osuđuje blizance, pa iz straha pokušavaju izbegavati simetriju i istovetnost. Spoznavanjem zemlje, njenog društva i zajednice blizanaca, videle smo kako je bolna prošlost blizanaca postala važan deo budućnosti u kojoj se blizanci slave.”

Nikonov program posebnih evropskih projekata

Nikonov program posebnih evropskih projekata Nikonovim ambasadorima uključuje talentovane i uticajne fotografe iz cele Evrope i nudi im priliku ostvarenja njihovih projekata iz snova. Program je deo stalne misije kompanije Nikon za podršku nadahnutim fotografima te im pruža platformu za realizaciju projekata o kojima sanjaju, pri čemu se stvara zajednica vizualnih umetnika koji žele da rade na neuobičajeni način.