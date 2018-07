Nikon COOLPIX P1000

Nikon predstavlja potpuno novi fotoaparat COOLPIX P1000, jedini kompaktni fotoaparat na svetu sa 125x optičkim zumom.1 Korisnici mogu da snimaju subjekte koji su im do sada bili nedostižni – od površine meseca preko divljih životinja do udaljenih aviona.

Ovaj izvanredni fotoaparat od 16 MP omogućava lako beleženje sjajnih fotografija i filmova. 125x optički zum pruža najveći opseg zumiranja na svetu od 24–3000 mm.1,2 Osim toga, Dynamic Fine Zoom od 250x digitalno proširuje gornju granicu na neverovatnih 6000 mm.2,3 Uz tako moćan zum možete da snimite i kratere na mesecu.

Svetlosno jak NIKKOR f/2,8 objektiv daje izvanredne rezultate pri slabom svetlu. Napredne tehnologije objektiva kompanije Nikon smanjuju distorziju pružajući izuzetno oštre slike, čak i kada fotografišete pri ultravisokim telefoto žižnim daljinama. RAW podrška omogućava fotografima da čuvaju i izvoze nekomprimovane datoteke slika u željeni program za obradu/uređivanje. Snimatelji mogu da beleže super telefoto 4K/UHD segmente filma: savršene za snimanje divljih životinja iz daljine u prirodnom staništu.

Ines Bernardes, menadžer proizvoda u kompaniji Nikon Europe, navodi: „Ako želite da pravite fotografije punog meseca ili snimate mladunce kako napuštaju gnezdo, COOLPIX P1000 je pravi izbor za vas. Neverovatni opseg zuma od širokougaonog do supertelefoto pokrivanja pruža vam slobodu snimanja celokupne scene ili zumiranja najsitnijih detalja. Ovaj kompaktni mega zum ujedno čini manje od četvrtine težine D-SLR fotoaparata sa montiranim supertelefoto objektivom, zbog čega je sjajan za pešačenje ili putovanje.“

Pregled ključnih karakteristika

Izuzetno veliki zum. Nebo nije više granica. Fotografišite sa 125x optičkim zumom (24–3000 mm) i funkcijom Dynamic Fine Zoom od 250x (6000 mm).2,3

Snimci od kojih zastaje dah. Kombinacija svetlosno jakog NIKKOR f/2,8 objektiva, senzora od 16 MP, EXPEED procesora slike i RAW podrške omogućava oštre rezultate.

Supertelefoto 4K filmovi. Lako snimajte 4K/UHD 30p segmente filma ili Full HD (1080p) video snimke sa do 60p slika u sekundi. Snimajte sa stereo zvukom i koristite prednosti čistog HDMI izlaza.

Stabilne slike. Optičko smanjenje vibracije (VR) sa dvostrukom detekcijom sprečava efekte podrhtavanja fotoaparata, pružajući oštrije fotografije i filmove. Režim smanjenja vibracije (VR) „Aktivno“ pruža stabilniju sliku u tražilu i na monitoru.

Svaki ugao. Svetao LCD monitor od 3,2 inča i sa 921.000 tačaka može da se naginje i uvrće u gotovo svakom smeru.

Laka kontrola zuma. Veliki rukohvat i bočna kontrola zuma omogućavaju lako rukovanje. Dugme za odzumiranje u koracima u trenutku uvlači objektiv od supertelefoto dometa do širokougaonog prikaza, omogućavajući lako pronalaženje subjekata koji su izašli iz kadra.

Savršeni rezultati. RAW podrška omogućava korisnicima da čuvaju i izvoze nekomprimovane datoteke slika u programe za obradu/uređivanje.

Delite čudesne trenutke. SnapBridge veza omogućava korisnicima da sinhronizuju fotografije sa pametnim uređajem tokom snimanja. SnapBridge omogućava i daljinsko fotografisanje pomoću pametnog uređaja.