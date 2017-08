Nikon D7500 osvojio je nagradu EISA Best Prosumer DSLR Camera 2017-2018

Nikon sa zadovoljstvom objavljuje da je fotoaparat Nikon D7500 osvojio nagradu EISA Best Prosumer DSLR Camera 2017-2018 (Najbolji evropski polu-profesionalni fotoaparat za 2017–2018.), koju dodeljuje Evropsko udruženje za zvuk i sliku (EISA). Ova nagrada odražava objedinjeno iskustvo stručnih časopisa EISA-e i predstavlja prikladno priznanje inovativnom inženjerstvu i odličnim performansama modela D7500.

Komentar EISA o fotoaparatu Nikon D7500 – dobitniku nagrade European Prosumer DSLR Camera 2017-2018

D7500 je napredni DSLR fotoaparat koji u svom laganom, otpornom i pristupačnijem telu sadrži većinu inovacija priznatog modela D500. Budući da koristi isti senzor slike od 20,9 miliona piksela, procesor i širok ISO opseg kao i D500, D7500 je funkcionalan i svestran alat u rukama strastvenog fotografa.

Sa brzinom rafalnog snimanja od 8 slika u sekundi i Nikonovim dokazanim AF sistemom sa 51 tačkom, pogodan je za fotografisanje dinamične akcije. Zahvaljujući SnapBridge tehnologiji kompanije Nikon, prenos slika na pametni uređaj je brz i besprekoran.

EISA predstavlja jedinstveno udruženje od 50 specijalizovanih časopisa koji se bave svim aspektima audio/video tehnologije, kućnih bioskopa, tehnologije u automobilu, kao i fotografske i mobilne tehnologije. EISA trenutno ima članove u preko 23 evropske zemlje i svojim godišnjim priznanjima već više od 30 godina odaje priznanje najboljim korisničkim elektronskim proizvodima.