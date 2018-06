Nikon D850 osvaja Camera GP 2018 „Readers Award“ i „Editors Award“

Kompanija Nikon objavljuje da je digitalni SLR fotoaparat Nikon D850 osvojio Camera GP (Grand Prix) 2018 „Readers Award“ (Nagrada čitalaca) i „Editors Award“ (Nagrada urednika).

Objavljeno je da je D850 osvojio „Readers Award“ u skladu sa glasovima kupaca na mreži (period glasanja: 23. mart – 12. april 2018.). Pored toga, modelu D850 su članovi novinarskog udruženja Camera Journal Press Club dodelili i „Editors Award“ na osnovu njegove popularnosti, zainteresovanosti publike za njega i stepena inovacije koji ga karakteriše.

Nagrade Camera GP za 2018. godinu dodeljuje novinarsko udruženje Camera Journal Press Club (CJPC/Japan) za odabrane proizvode, prvenstveno fotoaparate i objektive, puštene u prodaju u periodu od 1. aprila 2017. do 31. marta 2018.

D850 je, od puštanja u prodaju 2017. godine, osvojio brojne nagrade za funkcije snimanja i dizajn širom sveta. Među njima su i nagrada „Best DSLR Professional“ (Najbolji profesionalni D-SLR aparat) u okviru TIPA World Awards za 2018. i iF Product Design Award 2018.

Osnovne funkcije modela D850

· Ima pozadinski osvetljen CMOS senzor kompanije Nikon FX formata, te pruža izvanredne slike od 45 megapiksela pri ISO osetljivosti iz opsega ISO 64–25.600 (proširivo do ekvivalentne vrednosti od ISO 32–102.400)

· Kontinualno snimanje velike brzine od približno 7 fps*1 (brzina se povećava do približno 9 fps*1,*2 kada se koristi vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija MB-D18)

· Režim tihog fotografisanja eliminiše zvuk okidanja i mehaničke vibracije pri snimanju slika od 45 MP.

· Podržava snimanje filmova u režimu pune slike, zasnovanog na FX formatu filma 4K UHD (3840×2160)

· Intervalsko fotografisanje podržava pravljenje „time-lapse“ video zapisa od 8K*3

Komentari od komisije: Razlozi za izbor modela D850

D850 je skoro savršen digitalni SLR fotoaparat sa optičkim tražilom. Ima ogledalo sa funkcijom brzog vraćanja i to ga čini izvanrednim fotoaparatom koji će ostaviti trag u istoriji. Iako ima neverovatnih 45,7 megapiksela, omogućava izuzetno velike brzine i nudi performanse visoke osetljivosti.

Pored brzog i preciznog fokusa, koji mu omogućava isti AF sistem ugrađen u vrhunski model serije, ovaj fotoaparat omogućava kontinualno fotografisanje velike brzine pri približno 7 fps samo sa telom, ali i do približno 9 fps kada se koristi vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija MB-D18 sa punjivom Li-jonskom baterijom EN-EL18b ili EN-EL18a. Pruža superioran kvalitet slike pri niskim, ali i visokim vrednostima osetljivosti, a ima i izuzetno precizan automatski balans bele.

D850 je izvanredan model koji će svima odgovarati – pruža odličan opšti balans i izuzetno je svestran, za sve tipove fotografije, uključujući izveštavanja, sport, portrete, železnice i pejzaže. Još jedna atraktivna funkcija je neometano i intuitivno rukovanje omogućeno finom izradom. Funkcije i prilagodljivost modela D850 su unapređene kako bi se maksimalno iskoristile prednosti ovog tipa fotoaparata. D850 kompanije Nikon je fotoaparat iz snova svih zaljubljenika u fotografiju.