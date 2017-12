NIKON DAN sa legendama današnjice

Poznati fotografski brend Nikon, koji ove godine beleži stogodišnjicu postojanja, priredio je svojim korisnicima nezaboravan Nikon dan na Fakultetu dramskih umetnosti u organizaciji kompanije Refot B, ekskluzivnog uvoznika i distributera.

Svi prisutni imali su priliku da se upoznaju sa najnovijom Nikon opremom, isprobaju je i testiraju, kao i brendove Profoto, Lowepro, Manfrotto, San Disk, Lastolite i Colorama.



Na samom događaju pojavila su se neverovatna imena sa naše fotografske scene. Najnoviji Nikon D850 najtemeljnije su prikazali upravo njegovi najverniji korisnici: Andreja Leko, stručnjak za komercijalnu studijsku fotografiju i video i Aleksadnar Letić, profesionalni fotograf na filmu, koji su na svojim primerima i uz more argumenata prikazali moć najnovijeg aparata.

Zatim je usledila diskusija o položaju fotografa u Srbiji koju su vodili Dragan Petrović ispred firme Foto Video Studio i Radojica Petrović ispred Radena photo. Osetljiva tema zaštite položaja, prava i unapređenje samog sistema funkcionisanja ugovaranja otvorili su jedno novo poglavlje i potencijalno polje delovanja za bolju budućnost fotografa naše zemlje.

Zvezda dana, definitivno je bio renomirani fotograf ekstremnih sportova Predrag Vučković. Tokom tri sata koliko je trajalo njegovo izlaganje svojom pokretačkom, snažnom i iskrenom energijom učinio je sve prisutne delom svog sveta sačinjenog od raznovrsnog sadržaja prepunog akcije, beskompromisne organizacije, motivacije i surovog profesionalizma. Predrag je po prvi put održao prezentaciju svog rada u Srbiji, što je očekivano izazvalo veliku pažnju i intresovanje na našoj fotografskoj sceni, a to je na licu mesta potvrdio i izuzetno veliki broj prisutnih gostiju na FDU.

Nikon Dan završio se prezentacijama i radionicama Profoto rasvete koju su vodili Danijel Berković, Profoto ambasador iz Hrvatske i Milan Živković, Nikon i Profoto ambasador iz Srbije, koji su dali priliku svima da isprobaju rasvetu i testiraju najnovije modele Nikon D5 i D850. Modeli idealni za fotografisanje i zamrzavanje trenutka brzog pokreta na sceni kod Danijela bili su gimnastičari sportskog kluba Pobednik, dok su na drugoj sceni podeljenoj u dva segmenta bili i ženski modeli koji su kroz kik boks trening prikazali brzinu a ženska lepota je najlepša prikazana kroz boudoir fotografiju.

Kompanija Refot B prepoznala je potrebu i smisao ovakvih događaja, i kako sami kažu nastojaće da ih u budućnosti praktikuje češće kako bi, zajedno sa svojim vernim korisnicima unapređivali i gradili nove fotografske priče.