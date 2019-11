NIKON DAN – vreme dobrog sadržaja

Treći po redu Nikon dan, održan je u petak, 15. novembra u luksuznom Just & Lobby event centru. Preko 350 učesnika pratilo je celodnevni program uz 10 predavača različitih opusa, iz zemlje i inostranstva. Kompanija Refot B na čelu sa generalnim direktorom Petrom Vukadinovićem, s ponosom je ugostila Erwina Moorena, predstavnika Nikon Evropa, Victora Laxa – fotografa venčanja iz Španije, Volkana Yetilmezera, brend ambasadora iz Turske za Zhiyun, Alexey-a Martynov-a iz Rusije, brend menadžera za Syrp i Joby, kao i poznate fotografe i influensere domaće scene.

Serijal iskustava najnovijeg Z fotoaparata mirrorless serije Z50 započeo je digitalni umetnik, fotograf i majstor foto manipulacija Nemanja Sekulić govoreći do detalja o performansama novog člana mirrorless porodice. Svoja zapažanja izneo je i fotograf Bogdan Kosanović uz video materijal napravljen uz Z movie kit. Stavljajući akcenat na avanturu, izazove i mogućnosti koje nudi serija bez ogledala, prisutni su uživali u materijalu stvorenom prilikom planinarenja.

Vuk Papić, fotograf, snimatelj i apsolvent Fakulteta Dramskih Umetnosti oduševio je publiku svojim vanserijskim talentom i smislom za format koji je sve popularniji kod nas – video, koristeći takođe, Z movie kit. Poznata influenserka i fotograf, Nikon Z kreator za Srbiju, Katarina Mandarina, dala je trikove i savete iz ličnog iskustva kako da fotografije na društvenim mrežama budu što upečatljivije i lepše. Njenim predavanjem ozvaničen je početak saradnje sa Nikon brendom.

Posebna pažnja posvećena je i revolucionarnom objektivu Noct koji je stručno predstavio direktor servisa i fotograf, Boris Bjelica, a plaketa zahvalnosti za lojalnost brendu uručena je i prvom kupcu ovog proizvoda izvanrednih performansi, fotografu Branislavu Brkiću.

Predstavljena je i knjiga ekstremnog fotografa, Nikon ambasadora, Predraga Vučkovića „Crna Gora iz druge perspektive“.

Završetak dana upriličen je uz nagradnu igru tokom koje je poklonjeno mnoštvo vrednih nagrada: Nikkor objektiv 50mm f/1.8 G AF-S, Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX, Nikon ranac EU-12, Manfrotto Tripod MKPIXICLAMP-BK Mini clamp BK W/phone, Manfrotto Tripod MKCOMPACTACN-BK COMPACT ACTION BLACK, Lowepro Photo Sport Shoulder 18L torba, Lowepro S&F Technical Vest S/M, JOBY Grip Tight POV Kit, JOBY Stativ Gorillapod 3K SET(Crni/Ch), Zhiyun Smooth 4, Saramonic SmartMic+, Saramonic VmacMini, Sandisk SD kartica, kao i knjige Predraga Vučkovića, Tomislava Peterneka i Dragoljuba Tošića.

Uz ovacije publike, dobro raspoloženje i mnogo korisnih priča u vazduhu, Refot B kao ekskluzivni uvoznik i distributer Nikona sam sebi zadao je sebi lestvicu više za narednu godinu u pogledu još boljeg provoda i kvalitetnijeg programa.