Nikon foto konkurs 2018-2019

Nikon sa zadovoljstvom najavljuje 37. foto-konkurs. Od 1969. godine, Nikon foto-konkurs je jedno od najvećih svetskih fotografskih takmičenja koje pruža priliku kako profesionalnim fotografima tako i amaterima da se kreativno izraze.

Prošlo je skoro 50 godina od prvog Nikon foto konkursa. Tokom istorije duge gotovo pola veka, fotografi širom sveta učestvovali su na konkurisu i na taj način pokazivali svoju podršku. Do danas, više od 410.000 fotografa prijavilo je više od 1,62 miliona radova, što ovaj konkurs čini zaista posebnim internacionalnim dešavanjem. Prošle godine, 21.511 fotografa iz 170 zemalja poslalo je 76.356 radova i postavilo novi rekord po pitanju kako broja zemalja učesnica tako i broja pristiglih radova.

Detaljnije informacije u vezi sa Nikon foto konkursom 2018-2019 biće dostupne na oficijelnom sajtu, na kojem takođe možete pronaći priče kao i nagrađene radove sa prošlogodišnjeg konkursa: http://www.nikon-photocontest.com