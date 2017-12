Nikon Lica Božića

Originalna serija prazničnih fotografija, koju je Nikon danas objavio, prati nemačku fotografkinju Palomu Parot (Paloma Parrot) dok putuje po Evropi i fotografiše ljude koji čuvaju neke od najomiljenijih prazničnih tradicija.

Portretne slike pokazuju mogućnosti NIKKOR objektiva i fokusiraju se na ljude koji vredno rade iza kulisa kako bi proslavu novogodišnjih praznika širom Evrope učinili stvarnom. Od odgajivača irvasa u Laponiji do vlasnika farme božićnih jelki u Danskoj, od britanskog štampara ukrasnih čarapa i čestitki do nemačkog graditelja igračaka, ekskluzivna serija fotografija otkriva veštinu i zanatsko majstorstvo tokom praznične sezone.

Komentarišući svoju seriju, Paloma Parot je rekla: „Pošto fotografišem portrete, potrebna mi je oprema koja pruža fenomenalno tačno prepoznavanje subjekta i superiorne performanse, uz slobodu i mogućnost da prenesem priču svog subjekta pomoću samo jednog fotoaparata i objektiva. Oba objektiva koja sam koristila tokom ovog snimanja pružila su mi fleksibilnost beleženja intimnih portreta, dok postavljam te osobe u središte njihovog radnog okruženja kako bih vizuelizovala njihovu ulogu u stvaranju Nove godine.“

Paloma Parot je fotografisala ove slike pomoću novog vodećeg D-SLR fotoaparata DX formata kompanije Nikon, D7500, kao i sledećih NIKKOR objektiva:

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR: Ovaj kompaktni, univerzalni DX zum objektiv visokih performansi lako pokriva opsege zumiranja od širokougaonog do telefoto pokrivanja, što ga čini prikladnim za većinu situacija pri fotografisanju – od intimnih portreta do fotografija sa putovanja. Impresivna funkcija smanjenja vibracije kompanije Nikon omogućava oštre slike, a lagano telo objektiva savršeno odgovara telu fotoaparata.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G Ovaj svetlosno jak osnovni objektiv od 50 mm ima veliki maksimalni otvor blende od f/1,4, što je idealno za snimanje pri slabom osvetljenju ili kada je potrebna mala dubinska oštrina. Taj objektiv takođe sadrži Nikonov ekskluzivni Silent Wave motor (SWM) za brz, tih autofokus.

Fotografi koje inspiriše serija „Lica Božića“ i žele da eksperimentišu i razviju se na polju portretne fotografije mogu da iskoriste prednost povraćaja novca tokom promocije funkcija NIKKOR objektiva u ovoj kampanji.

Potražite u nastavku više informacija o licima koja čine ovu kampanju, što uključuje detaljne informacije o njihovom učešću u očuvanju i prenošenju prazničnih tradicija.