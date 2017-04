Nikon najavljuje modele za proslavu 100. godišnjice

Od kada je osnovan kao kompanija Nippon Kogaku K.K. 1917. godine, Nikon pruža svetu jedinstvene proizvode koji pomeraju granice optičkih i preciznih tehnologija. Serija za proslavu godišnjice, koja sadrži logotip 100. godišnjice i specijalnu završnu obradu i detalje, obuhvata dva vodeća digitalna SLR fotoaparata kompanije Nikon, najbolji NIKKOR objektiv iz serije objektiva sa maksimalnim otvorom blende f/2,8, specijalni komplet od tri NIKKOR objektiva i, konačno, tri modela dvogleda napravljena za proslavu godišnjice.

Biće dostupna i specijalna kolekcija proizvoda za proslavu godišnjice. Potražite dodatne detalje na sajtu posvećenom 100. godišnjici http://www.nikon.com/100th/ .

Model fotoaparata D5 napravljen za 100. godišnjicu

D5 je vodeći digitalni SLR fotoaparat kompanije Nikon. Ovaj model, koji je nasledio funkcije vodećeg modela, ima tamni metalni sivi sloj i oznaku koja navodi doprinos kompanije Nikon izučavanju i istraživanju svemira. Brošura napravljena za proslavu godišnjice sa detaljima o tom doprinosu je takođe uvrštena u pakovanje.

Model fotoaparata D500 napravljen za 100. godišnjicu

Model napravljen za 100. godišnjicu, sa metalno sivim slojem i logotipom za proslavu godišnjice, kombinuje eleganciju sa odličnim kvalitetom fotografija. Uz njega dobijate ekskluzivnu metalnu kutiju sa logotipom i serijskim brojem, a sadrži i specijalni poklopac tela i kožni kaiš na kojima je takođe ugraviran logotip.

Objektiv NIKKOR 70-200E napravljen za 100. godišnjicu

Uz ovaj model AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2.8E FL ED VR napravljen za proslavu godišnjice dobijate pojedinačne staklene elemente koji čine njegov unutrašnji sklop, kao i specijalno postolje i kućište, koji vam omogućavaju da steknete realnu predstavu o tome kako objektiv postiže svoju karakterističnu vizuelizaciju.

Komplet NIKKOR Triple F2.8 Zoom Lens napravljen za 100. godišnjicu

NIKKOR objektivi su postali sinonim za optičke tehnologije kompanije Nikon. Ovaj komplet napravljen za godišnjicu sadrži tri zum objektiva sa maksimalnim otvorom blende f/2,8 koja najbolje predstavljaju NIKKOR brend – širokougaoni objektiv AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED, normalni objektiv AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR i telefoto objektiv AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR. Isti serijski broj za proslavu godišnjice je ugraviran na sva tri objektiva.

Dvogledi WX 7×50 IF i WX 10×50 IF napravljeni za 100. godišnjicu

Kod ovih modela dvogleda iz nove serije WX (WX 7×50 IF, WX 10×50 IF) sa veoma širokim vidnim poljem ekskluzivni serijski broj je stavljen na vrh centralne osovine, a logotip za proslavu godišnjice je odštampan na donjem delu centralne osovine, kao i na ekskluzivnoj WX kožnoj traci koju dobijate uz uobičajeni kožni kaiš. Ukupan broj ovih dvogleda će biti ograničen na sto (i 7×50 i 10×50).

Dvogled 8×30 E II napravljen za 100. godišnjicu

Ovo je model za proslavu godišnjice ranijeg Nikon dvogleda 8×30E II, dvogleda sa standardnim i klasičnim dizajnom koji tokom godina od njegovog objavljivanja koriste i vole mnogi. Ovaj model sadrži logotip za proslavu godišnjice i ekskluzivni metalno sivi završni sloj. Uz njega dobijate i specijalan kaiš i kutiju.

Proizvodi napravljeni za proslavu 100. godišnjice

Kristalna reprodukcija za Nikon Model I napravljena za 100. godišnjicu kompanije Nikon

Prelepa kristalna reprodukcija prvog Nikon fotoaparata od 35 mm iz 1948. godine, čuvenog modela I, koju je napravio Swarovski*, vodeći svetski proizvođač kristala.

Kolekcija znački napravljena za 100. godišnjicu kompanije Nikon

Ova kolekcija znački za rever sadrži replike najznačajnijih i najpopularnijih proizvoda kompanije Nikon, kao i logotipa kompanije, tokom proteklog veka.

Premijum kaiš fotoaparata napravljena za 100. godišnjicu kompanije Nikon

U potpunosti je napravljena od najbolje italijanske kože koja je sve bolja što je više i duže koristite.

Minijaturni Nikon F fotoaparat napravljen za 100. godišnjicu kompanije Nikon

Čuveni Nikon F, prvi vodeći model kompanije Nikon i fotoaparat koji je postavio standarde za jednooke refleksne fotoaparate širom sveta, dobio je vernu repliku u vidu ovog duplo manjeg modela.